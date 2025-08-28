ETV Bharat / bharat

भारत की पहली मेड-इन-इंडिया चिप सीजी सेमी प्लांट से बनेगी, IT मंत्री का बयान, OSAT सुविधा का किया उद्घाटन - MADE IN INDIA CHIP

अश्विनी वैष्णव ने सीजी सेमी की पायलट आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट (OSAT) सुविधा के उद्घाटन किया.

CG Semi plant
भारत की पहली मेड-इन-इंडिया चिप सीजी सेमी प्लांट से बनेगी (X@@AshwiniVaishnaw)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 28, 2025 at 8:49 PM IST

अहमदाबाद: इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को सीजी सेमी की पायलट आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट (OSAT) सुविधा के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि भारत की पहली 'मेड-इन-इंडिया' सेमीकंडक्टर चिप गुजरात के सानंद स्थित CG सेमी प्राइवेट लिमिटेड में बनेगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मंच से पहले कहा था कि भारत की पहली चिप—जो एक पैकेज्ड चिप होगी, जिसे भारत में ही असेंबल और टेस्ट किया जाएगा 2025 के अंत तक तैयार हो जाएगी. सानंद ओएसएटी सुविधा देश की पहली एंड-टू-एंड यूनिट है, जिसे सीजी सेमी द्वारा विकसित किया गया है, जिसकी इसमें 92.3 प्रतिशत हिस्सेदारी है.

यह परियोजना रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टार्स माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स के सहयोग से चल रही है, जिनकी क्रमशः लगभग 6.8 और 0.9 फीसदी इक्विटी है. केंद्र सरकार के भारत सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) द्वारा समर्थित सानंद ओएसएटी सुविधा को फरवरी 2024 में पांच वर्षों में 7,600 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई थी और अगले महीने इसकी आधारशिला रखी गई थी.

पायलट ओएसएटी सुविधा का उद्घाटन
बता दें कि इसकी दो यूनिट हैं. गुरुवार का उद्घाटन केवल पायलट ओएसएटी सुविधा के लिए था. बड़ी यूनिट का उद्घाटन अगले वर्ष होने की उम्मीद है. यह यूनिट लगभग 20 गुना बड़ी है, जिसका निर्मित क्षेत्रफल 10 लाख वर्ग फुट से अधिक है और जो पायलट लाइन से तीन किलोमीटर दूर स्थित है.

600 करोड़ रुपये के निवेश और 100-200 लोगों को रोजगार देने वाली पायलट यूनिट ने गुरुवार को उत्पादन शुरू कर दिया. आईटी मंत्री ने कहा कि पायलट लाइन ग्राहकों के सत्यापन के लिए महत्वपूर्ण है. उन्होंने आगे कहा कि मुख्य प्लांट में बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने से पहले पायलट लाइन में बने उत्पादों का ग्राहकों द्वारा परीक्षण और मूल्यांकन किया जाएगा.

किन सेक्टर में काम आएगी चिप?
पायलट लाइन की क्षमता प्रतिदिन 5 लाख चिप्स की होगी. अगले पांच साल में, G1 और G2 की संयुक्त रूप से प्रतिदिन 1.5 करोड़ चिप्स या सालाना 4.7 अरब चिप्स की स्थापित क्षमता तक पहुंचने की उम्मीद है. ये चिप्स उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक वाहनों सहित प्रमुख क्षेत्रों में काम करेंगी.

आईटी मंत्री ने आगे कहा कि सानंद स्थित माइक्रोन और कायन्स सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए भी यही चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत एक पायलट लाइन से होगी और फिर पूर्ण पैमाने पर व्यावसायिक संचालन शुरू किया जाएगा. माइक्रोन प्लांट के दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 तक तैयार होने की उम्मीद है.

मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल का बयान
उद्घाटन समारोह में उपस्थित गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत महत्वपूर्ण तकनीकों में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है. हमने इसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा, जहां हमारी सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित रक्षा प्रणालियों को तैनात किया और दुनिया को दिखाया कि भारत अग्रणी देशों के समकक्ष है."

