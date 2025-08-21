ETV Bharat / bharat

'सत्र न चलने पर काटी जाए सांसदों की सैलरी', निर्दलीय सांसद ने बैनर लेकर किया प्रदर्शन - MONSOON SESSION

निर्दलीय सांसद उमेशभाई पटेल ने सदन में गतिरोध के मद्देनजर सांसदों के वेतन में कटौती की मांग की है.

Umesh Patel
निर्दलीय सांसद उमेशभाई पटेल (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 21, 2025 at 5:35 PM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र में जमकर हंगामा देखने को मिला. सत्र के दौरान लोकसभा में चर्चा के लिए 120 घंटे का समय तय किया गया था. हालांकि, महज 37 घंटे ही चर्चा हो सकी. इस बीच मानसून सत्र के आखिरी दिन निर्दलीय सदस्य उमेशभाई पटेल ने सदन में गतिरोध के मद्देनजर न सिर्फ सांसदों के वेतन में कटौती की मांग की और संसद भवन के परिसर में प्रदर्शन भी किया.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव के निर्दलीय सांसद उमेशभाई पटेल ने मांग की कि अगर संसद की कार्यवाही नहीं चलती है तो इस पर होने वाले खर्च का पैसा सांसदों की सैलरी से वसूला जाए.

बैनर लेकर प्रोटेस्ट
पटेल ने गुरुवार को ससंद भवन परिसर में एक बैनर लेकर प्रोटेस्ट किया. इस पोस्टर पर लिखा था, 'माफी मांगो, सत्ता पक्ष और विपक्ष माफी मांगो'. उनका कहना है कि जब सदन चला ही नहीं, तो इस पर हुए खर्च का भुगतान जनता क्यों करे.

'पक्ष और विपक्ष की मनमानी'
उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी-अपनी मनमानी की, गुंडागर्दी की और देश के 140 करोड़ लोगों की छाती में छुरा घोंपा है. सदन में बिना चर्चा या फिर अधूरी चर्चा के बाद पास कर दिया गया.

बता दें कि लगभग दो हफ्ते पहले भी उमेश पटेल ने ऐसी ही मांग उठाई थी. उस समय उन्होंने कहा था कि सदन के न चलने पर सांसदों को भत्ता भी नहीं मिलना चाहिए. क्योंकि सदन न चलने से जनता के काम नहीं हो पाते.

हंगामे की भेंट चढ़ा मानसून सत्र
गौरतलब है कि संसद का मानसून सत्र का अधिकांश समय हंगामे में बीता, जिसके चलते सदन से बिना पर्याप्त चर्चा के बिल पारित हुए. सदन में चर्चा के लिए तय किए गए समय का अधिकाशं हिस्सा हंगामे के भेंट चढ़ा. इस दौरान लोकसभा में कुल 14 बिल पेश हुए, जिनमें से 12 पारित किए गए. इनमें से ज्यादातर बिल ऐसे थे, जो गतिरोध के कारण बिना चर्चा के ही पारित हुए, जबकि एक बिल सलेक्ट कमेटी और एक जेपीसी को भेजा गया.

इन बिल में 130 वां संशोधन विधेयक, 2025, संघ राज्य क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक शामिल हैं. जिसकी कॉपी लोकसभा में फाड़कर गृह मंत्री अमित शाह की ओर फेंकी गई थी.

