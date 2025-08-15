ETV Bharat / bharat

राष्ट्रीय गौरव और देशभक्ति का एहसास कराने वाला तिरंगा, कुछ लोगों को दो वक्त की रोटी भी मुहैया कर रहा है.

स्वतंत्रता दिवस पर स्पेशल रिपोर्ट
Published : August 15, 2025

नई दिल्ली/नोएडा: लहराता तिरंगा हमें आजादी का अहसास दिलाता है, ये तिरंगा हमें गौरवान्वित करता है और तिरंगा हमें शान से सिर उठाकर जीने का हौसला देता है. वहीं इस सबसे अलग ये तिरंगा बहुत से परिवारों की रोजी रोटी है, इस तिरंगे के सहारे उनके जीवन में रंग आते हैं. तिरंगे झंडे की बिक्री कर इनके अंधेरे जीवन में खुशहाली का उजाला भर जाता है.

ये कहानी है नोएडा में सड़क किनारे झंडा बेचने वाले आदित्य और भावना की. आदित्य और भावना अपने परिवार को आर्थिक मदद देने के लिए सड़क के किनारे झंडा और प्रतीक चिन्ह बेच रहे है. लाल बत्ती पर किसी गाड़ी के रुकते ही आदित्य भाग कर गाड़ी के पास पहुंच जाता है, झंडा बेचने की कोशिश करता है. वहीं नौवीं कक्षा में पढ़ने वाली भावना अपने दो छोटे भाई बहनों के साथ स्टेडियम के गेट पर झंडा और प्रतीक चिन्ह बेचती है.

रोजी रोटी भी है तिरंगा (ETV Bharat)

वह बताती है कि उनके मां-बाप स्टेडियम में काम करते हैं और वह झंडा बेचकर उनका आर्थिक रूप से मदद देने की कोशिश कर रही है. यह पूछे जाने पर कि वह सड़क पर झंडा बेचती है, इस बात को लेकर क्या उसके साथ पढ़ने वाले साथी चिढ़ाते नहीं है, वह कहती है हां बोलते तो हैं, लेकिन यह काम कर वह अपने परिवार को मदद कर रही है.

नोएडा के सेक्टर 25 में सड़क के किनारे झंडा और आजादी से जुड़े प्रतीक चिन्ह बेच रहे सतपाल कहते हैं कि वे हर त्योहार पर इसी प्रकार सामान बेचकर अपनी रोजी-रोटी का जुगाड़ करते हैं. वे कहते हैं कि अगर हर घर में एक तिरंगा चल जाये, तब भी हमारा गुजारा चल जाए.

FLAG SELLERS NOIDA
तिरंगे के सहारे चल रही जिंदगी (SOURCE: ETV Bharat)

बारिश से बिक्री पर पड़ा असर

उन्होंने बताया कि हम झंडा दिल्ली के सदर बजार से लाते है. लेकिन इस बार कारोबार ठंडा है एक तो बारिश और मोदी जी हर बार बोलते है तो हमारा काम चल जाता है, इस बार बोले नही.

नोएडा के सेक्टर 25 में हमें रितु वर्मा भी मिली, जो झंडा खरीदने के लिए आई थी. उनका कहना है कि जब झंडे लहराते नजर आते तो गर्व का एहसास होता है लेकिन यह आजादी के प्रतीक झंडे को सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी को ही क्यों फहराया जाता है. वे इस बात से भी नाराज दिखाई दी एक दिन झंडा लगाने बाद उसका ध्यान नही रखा जाता है. सड़कों पर झंडे बिखरे नजर आते हैं. लोगों झंडा लगा कर आजादी का अहसास करते हैं, उन्हे झंडे की मर्यादा का भी ख्याल रखना चाहिए.

