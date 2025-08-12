यमुनानगर: हरियाणा के यमुनानगर जिले में एक ऐसा मंदिर है, जहां ईश्वर नहीं बल्कि शहीदों की पूजा होती है. जिले के गुमथला राव गांव में शहीदों के लिए इंकलाब मंदिर बना है. इस मंदिर में करीब 250 शहीदों की प्रतिमा स्थापित की गई है. ये वो शहीद हैं, जिन्होंने देश को आजाद करने के लिए अपने जान की कुर्बानी दी थी.

साल 2000 में हुई थी मंदिर की स्थापना: इस मंदिर के निर्माण के बारे में इंकलाब शहीद स्मारक चैरिटी क्लब के संस्थापक वरयाम सिंह ने विस्तार से बताया. वरयाम सिंह बताते हैं कि गांव में सबसे पहले शहीदों के मंदिर की स्थापना साल 2000 में की गई थी.

250 शहीदों के लगे हैं स्टैच्यू और फोटो: वरयाम सिंह ने बताया कि सबसे पहले शहीद ए आजम भगत सिंह की मूर्ति स्थापित की गई थी. उसके बाद धीरे-धीरे इस मंदिर में करीब ढाई सौ शहीदों की मूर्ति स्थापित की गई. सबसे पहले शहीद ए आजम भगत सिंह का स्टैच्यू लगाया गया था. इसके बाद करीब 20 स्टैच्यू लगाए गए हैं, जिसमें भारत माता का स्टैच्यू, भगत सिंह सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे सहित करीब 20 स्टैच्यू लगाए गए हैं. कुल मिलाकर 250 पोर्टेबल फोटो और स्टैच्यू शहीद मंदिर में लगाए गए हैं, जहां लोग इन शहीदों की पूजा करने पहुंचते हैं.

देश का इकलौता शहीद मंदिर: ये शहीद मंदिर देश का इकलौता शहीदों का मंदिर है. इस बारे में इंकलाब शहीद स्मारक चैरिटी क्लब के संस्थापक वरयाम सिंह कहते हैं कि इंकलाब मंदिर जो शहीदों की याद में बनाया गया है, यह देश का इकलौता शहीद मंदिर है. शहीदों के सम्मान में यह बनाया गया है. देश के किसी भी राज्य में इस प्रकार का मंदिर नहीं बनाया गया है. यहां पर शहीदों की पूजा-अर्चना की जाती है.

इस गांव में नहीं है देवी-देवता का कोई मंदिर: इंकलाब शहीद स्मारक चैरिटी क्लब के संस्थापक वरयाम सिंह कहते हैं कि इस गांव में किसी भी प्रकार के देवी-देवता का मंदिर नहीं है. जब इंकलाब मंदिर की नींव रखी गई थी, तब गांव में किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ कोई मंदिर या गुरुद्वारा नहीं था. हालांकि अब गांव में गुरुद्वारा जरूर बनाया गया है. लेकिन उससे पहले गांव में इंकलाब मंदिर शहीदों की याद में बनाया गया था.

दूसरे राज्यों से शहीदों की पूजा करने आते है लोग: इस मंदिर में दूसरे राज्यों से भी लोग शहीदों की पूजा करने आते हैं. इस बारे में वरयाम सिंह ने बताया कि उनका गांव गुमथला राव कुरुक्षेत्र कैथल और यमुनानगर की सीमा पर स्थित है. उनके इस अनोखे मंदिर को देखने के लिए हरियाणा ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी हजारों लोग यहां पर आते हैं, जो लोग देश प्रेमी हैं, वह शहीदों के इस मंदिर को देखने के लिए आते हैं. दूरदराज से आए लोगों के लिए यहां रुकने की भी नि:शुल्क व्यवस्था है.

शहीद मंदिर में एकता की झलक: यमुनानगर स्थित इंकलाब मंदिर में हर धर्म के लोग पहुंचते हैं. इस मंदिर में एकता की झलक दिखती है. इस बारे में वरयाम सिंह बताते हैं कि उनके गांव में प्रत्येक धर्म के और जाति के लोग रहते हैं. इस गांव में यह मंदिर एकता का प्रतीक बनता जा रहा है, क्योंकि इस शहीद मंदिर में हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम सभी धर्म के लोग शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आते हैं.

स्कूल में जाने से पहले शहीदों को करते हैं नमन बच्चे: इंकलाब शहीद स्मारक चैरिटी क्लब के संस्थापक वरयाम सिंह कहते हैं कि गांव में सरकारी स्कूल के प्रांगण में यह इंकलाब मंदिर शहीदों की याद में बनाया गया है. बच्चे स्कूल जाने से पहले इंकलाब मंदिर में आकर शहीदों को नमन करते हैं. इतना ही नहीं उनके गांव के पास से मुख्य मार्ग कुरुक्षेत्र से करनाल जाता है. जो भी वाहन चालक यहां से होकर गुजरते हैं, वह भी उनके मंदिर को नमन करके जाते हैं.

क्या कहते हैं गांव के सरपंच: वहीं, गांव के सरपंच परवीण कुमार कहते हैं कि यहां शहीदों का मंदिर बना है. पूरे गांव के साथ ही दूर-दराज से लोग यहां मंदिर में शहीदों की पूजा करने आते हैं. ये हमारे लिए गर्व की बात है.

क्या कहते हैं ग्रामीण: इस गांव की महिला रजनी कहती है कि ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे गांव में देश का इकलौता शहीद टेंपल बना है. यहां बच्चे भी स्कूल जाने से पहले शीश झुकाने आते हैं. गांव की रश्मीत कौर कहती है कि हम हर दिन यहां अपने माता-पिता के साथ आकर शहीदों की प्रतिमा के सामने शीश झुकाते हैं.

मंदिर से युवाओं को मिलती है प्रेरणा: वहीं, संस्था के मेंबर सर्वजीत सिंह कहते हैं कि यह मंदिर विशेष तौर पर शहीदों की याद में बनाया गया है, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां जान सके कि इन लोगों की कुर्बानी की वजह से ही आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं. इन लोगों के बलिदान से ही हम आजाद हो पाए हैं. इससे हमारे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिलती है, जिसे देशभक्ति की भावना उन्हें जगाती है.

