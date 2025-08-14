ETV Bharat / bharat

स्वतंत्रता दिवस स्पेशल: रांची का पहाड़ी मंदिर आस्था के साथ देशभक्ति का संगम, वीरों के बलिदान का गवाह रहा है यह स्थान - INDEPENDENCE DAY SPECIAL

रांची का पहाड़ी मंदिर आस्था और देशभक्ति का अनोखा संगम स्थल है. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जानिए इससे जुड़ी कहानी.

INDEPENDENCE DAY SPECIAL
रांची का पहाड़ी मंदिर (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 14, 2025 at 6:03 PM IST

4 Min Read

रांची: झारखंड की राजधानी रांची के ह्रदयस्थल में स्थित रांची पहाड़ी मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय गौरव से भी गहरे जुड़ा हुआ है. यह भारत का एकमात्र मंदिर और दुनिया का दूसरा धार्मिक स्थल है, जहां 26 जनवरी और 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराने की परंपरा है. विश्व में ऐसी परंपरा केवल वेटिकन सिटी में देखी जाती है.

हिमालय से भी पुराना भूगर्भीय इतिहास

रांची विश्वविद्यालय के भूगर्भवेत्ता डॉ. नीतीश प्रियदर्शी के अनुसार, रांची पहाड़ी की उत्पत्ति 650 से 900 मिलियन वर्ष पहले हुई थी, यानी यह हिमालय से भी करोड़ों वर्ष पुरानी है. यहां पाई जाने वाली खोंडालाइट चट्टानें इसकी प्राचीनता को प्रमाणित करती हैं. इसी काल की चट्टानें निकटवर्ती हेहल हिल में भी मिलती हैं, जो झारखंड की धरती के भूवैज्ञानिक महत्व को और मजबूती देती हैं.

रांची का पहाड़ी मंदिर आस्था के साथ देशभक्ति का संगम (ईटीवी भारत)



फांसी टुंगरी: बलिदान की गवाही

ब्रिटिश शासनकाल में यह पहाड़ी "फांसी टुंगरी" या "हैंगिंग हिल" के नाम से कुख्यात हो गई थी. यही वह स्थान था, जहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी. माना जाता है कि यहां 250 से अधिक स्वतंत्रता सेनानी अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं. आज भी मंदिर की दीवारों पर कई शहीदों के नाम अंकित हैं. यहां आने वाले श्रद्धालु भगवान शिव के साथ-साथ देश के वीर सपूतों को भी नमन करते हैं.

आजादी की पहली आधी रात का जश्न

14 अगस्त 1947 की रात, जब देश को आजादी की खबर मिली, तो रांची पहाड़ी आजादी के उल्लास का केंद्र बन गई. प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी नागेश्वर साहू, जिन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जेल की यातनाएं सही थीं और जिनके परिवार की महिलाओं तक ने आंदोलन में भाग लिया था, उस रात अग्रणी भूमिका में थे. उनके साथ गंगा प्रसाद, बुधवा उरांव जैसे स्वतंत्रता सेनानी और उनके वंशज भी मौजूद थे.

Independence Day Special
पहाड़ी मंदिर पर शान से फहराता हुआ तिरंगा (ईटीवी भारत)




मंदार नगाड़ों और तुरही की गूंज के बीच, ढिबरी की हल्की रोशनी में आजादी का जश्न

मंदार नगाड़ों और तुरही की गूंज के बीच, ढिबरी की हल्की रोशनी में आजादी का जश्न मनाया गया. पहाड़ी के नीचे बैठकर चरखे से हाथ से बुना झंडा, प्राकृतिक रंगों से रंगकर तैयार किया गया था. ठीक उसी समय, जब दिल्ली में पंडित नेहरू 'ट्रिस्ट विद डेस्टिनी' भाषण दे रहे थे, रांची की इस पहाड़ी की चोटी पर तिरंगा फहराया गया. इस ऐतिहासिक क्षण में सभी धर्मों के लोग एकजुट होकर मौजूद थे.

गुप्त बैठकों का केंद्र

यही नहीं, आज़ादी से पहले यह स्थान स्वतंत्रता सेनानियों की गुप्त बैठकों का केंद्र भी था. कई रणनीतियां यहीं से तैयार होकर आंदोलन की लहर बनकर पूरे क्षेत्र में फैलती थीं.

Independence Day Special
पहाड़ी मंदिर पर तिरंगा (ईटीवी भारत)



पालकोट राजा से ब्रिटिश कब्जा

1908 तक यह पहाड़ी पालकोट के राजा की निजी संपत्ति थी. ब्रिटिश कमिश्नर पी थॉमसन के प्रयास से इसे रांची नगरपालिका ने महज 11 रुपये में खरीदा. समझौते के तहत इसे तीन साल में पार्क के रूप में विकसित करना था और शिखर पर मौजूद देवस्थान को यथावत रखना था. 1910-11 में इसका नाम पालकोट पार्क रखा गया. ब्रिटिश काल में यहां दो विश्रामगृह बने और द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान शिखर पर एंटी-एयरक्राफ्ट मशीनगन भी लगाई गई थी. 1917 में बिहार-उड़ीसा गजेटियर में यहां के शिव मंदिर का उल्लेख मिलता है.

आस्था और देशभक्ति का अनोखा संगम

आज यह स्थान रांची रेलवे स्टेशन से लगभग 7 किलोमीटर दूर किशोरगंज इलाके में स्थित है और भगवान शिव के मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है. स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर मंदिर के धार्मिक ध्वज के साथ-साथ राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया जाता है. यह परंपरा इसे अन्य सभी धार्मिक स्थलों से अलग बनाती है. स्थानीय लोग मानते हैं कि यहां तिरंगा फहराना सिर्फ़ एक रस्म नहीं, बल्कि उन शहीदों के बलिदान को याद करने का संकल्प है, जिन्होंने इस पहाड़ी की मिट्टी को अपने रक्त से सींचा.

Independence Day Special
पहाड़ी मंदिर के दिखता पूरा शहर (ईटीवी भारत)



शहीदों की विरासत

यहां आने वाले श्रद्धालु सिर्फ़ पूजा नहीं करते, बल्कि दीवारों पर दर्ज स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पढ़ते हैं और उनके साहस को नमन करते हैं. यह मंदिर आज भी झारखंड और पूरे देश के लिए त्याग, साहस और एकता का जीवंत प्रतीक है.

