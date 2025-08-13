श्रीनगर : स्वतंत्रता दिवस से पहले भारत में घुसपैठ करने की कोशिश को सुरक्षाबलों ने नाकाम कर दिया. घटना जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा (LOC) पर हुई. घटना में सेना का एक जवान शहीद हो गया. इस दौरान एक आतंकवादी के मारे जाने की भी सूचना है. सुरक्षाबलों का सर्च ऑपरेशन जारी है.

इस बारे में अधिकारियों ने बताया कि सैनिकों ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के उरी के चुरुंडा इलाके में घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी. हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि गोलीबारी के दौरान सेना का एक जवान शहीद हो गया.

वहीं दूसरी ओर शहीद हुए जवान को लेकर चिनार कोर ने एक्स पर एक पोस्ट कर कहा, चिनार कोर, बहादुर हवलदार अंकित कुमार के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करता है, जिन्होंने बारामूला के उरी में नियंत्रण रेखा पर ऑपरेशनल ड्यूटी निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी. चिनार वॉरियर्स उनके अदम्य साहस और बलिदान को सलाम करते हैं, गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और शोक संतप्त परिवार के साथ एकजुटता व्यक्त करते हैं.

इस बीच, सांबा के जिला मजिस्ट्रेट ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) के अभियानों का समर्थन करने और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय सीमा से 2 किमी तक के इलाकों में रात्रि कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया. यह प्रतिबंध अगले दो महीनों तक रोजाना रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा, जब तक कि इसे पहले नहीं हटा लिया जाता.

जिला मजिस्ट्रेट आयुषी सूदन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सीमा पर निगरानी बढ़ाने और रात के समय नागरिकों की आवाजाही को नियंत्रित करके गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय में यह निर्णय लिया गया है. कर्फ्यू के दौरान आवाजाही केवल वैध कारणों से ही की जा सकेगी और बीएसएफ या पुलिस कर्मियों द्वारा पूछे जाने पर व्यक्तियों को पहचान पत्र दिखाना होगा. उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

तीन स्थानों पर हुए थे एनकाउंटर

बता दें कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़, कठुआ, बारामूला में एक सप्ताह पूर्व भी एक साथ तीन स्थानों पर एनकाउंटर किए गए थे. इसमें बारामूला के चक टप्पर क्रेरी पट्टन इलाके में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता हाथ लगी. जहां सुरक्षाबलों ने चार दहशतगर्दों को मार गिराया था. सेना ने उस समय गोला-बारूद भी बरामद किया है. पिछले सप्ताह में दो जवान शहीद और दो जवान जख्मी हो गए थे. जम्मू-कश्मीर इलाके में एक हफ्ते के भीतर ये दूसरी बड़ी घटना है, जिसमें सेना का जवान शहीद हुआ है.

