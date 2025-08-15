ETV Bharat / bharat

बस्तर के 29 गांवों में पहली बार फहरा तिरंगा, खुली हवा में सांस ले रहा बस्तर, ढल रहा लाल आतंक का दौर - INDEPENDENCE DAY 2025 IN BASTAR

पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस की धूम है. बस्तर के 29 गांव में आजादी के बाद पहली बार तिरंगा फहरा है.

Celebration of Independence Day in Naxalgarh
नक्सलगढ़ में आजादी का जश्न (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 15, 2025 at 8:41 PM IST

Updated : August 15, 2025 at 9:27 PM IST

4 Min Read

नारायणपुर/सुकमा/बीजापुर/बस्तर: छत्तीसगढ़ का बस्तर जिसे कभी नक्सलगढ़ के तौर पर जाना जाता था. पर अब इस बस्तर से नक्सलवाद की समाप्ति धीरे धीरे शुरू हो गई है. शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस के दिन बस्तर के 29 गांवों में पहली बार तिरंगा फहराया गया है. यहां पहली बार जश्न ए आजादी का पर्व देखने को मिला. भारी संख्या में 14 गांव के लोग इस बार आजादी के पर्व में शामिल हुए. हाथ में तिरंगा और दिल में देश भक्ति का जज्बा लिए इन लोगों ने नक्सलवाद को करारा जवाब दिया.

बीजापुर में पहली बार कहां कहां फहरा तिरंगा?: बीजापुर में जिन इलाकों और गांवों में पहली बार तिरंगा फहरा है. उसमें कोण्डापल्ली, वाटेवागु, जिड़पल्ली, जिड़पल्ली-2 पुजारीकांकेर और गुंजेपर्ती क्षेत्र शामिल है.

एक नजर बीजापुर के वे गांव जहां पहली बार तिरंगा फहरा

  1. कोण्डापल्ली
  2. वाटेवागु
  3. जिड़पल्ली-1
  4. जिड़पल्ली-2
  5. कोरचोली
  6. पीड़िया
  7. पुजारीकांकेर
  8. गुंजेपर्ती
  9. गोरना
  10. भीमाराम

नारायणपुर के इन गांवों में पहली बार फहरा तिरंगा: नारायणपुर जिले के कुतुल, बेदमाकोटी, पदमकोट, कंदुलनार, नेलांगुर, पांगुर और रैनार में आजादी के बाद पहली बार तिरंगा फहराया गया.

नारायणपुर के कुतुल में आजादी का जश्न (ETV BHARAT)

नारायणपुर में जहां पहली बार फहरा तिरंगा

  1. कुतुल
  2. बेदमाकोटी
  3. पदमकोट
  4. कंदुलनार
  5. नेलांगुर
  6. पांगुर
  7. रैनार
Mohandi village
अबूझमाड़ के मोहंदी गांव में पहली बार मना स्वतंत्रता दिवस (ETV BHARAT)

अबूझमाड़ के मोहंदी में पहली बार मना स्वतंत्रता दिवस: इसी के साथ ही नक्सल प्रभावित अबूझमाड़ के ग्राम मोहंदी में इतिहास रचते हुए पहली बार स्वतंत्रता दिवस का भव्य आयोजन हुआ. 53वीं वाहिनी भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के जवानों ने देशभक्ति और उत्साह से सराबोर माहौल में 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया. वर्षों तक नक्सलियों के भय के साए में डूबे इस क्षेत्र में ग्रामीण आज तक स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व से वंचित थे, लेकिन विगत वर्ष के अंतिम महीनों में पुलिस सुरक्षा और जनसुविधा कैंप की स्थापना ने न केवल सुरक्षा का भरोसा लौटाया बल्कि विकास की नई राह भी खोली. इस सकारात्मक बदलाव के चलते आज ग्रामीणों, स्कूल बच्चों और जवानों ने एक साथ तिरंगे को सलामी दी और देश की एकता और अखंडता बनाए रखने का संकल्प लिया.

अबूझमाड़ में आजादी का पर्व (ETV BHARAT)

आज हम स्वतंत्रता की 79वीं वर्षगांठ मना रहे हैं. यह दिन हमें हमारे देश की स्वतंत्रता और उसके महत्व की याद दिलाता है. हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने देश को और महान बनाएंगे तथा इसकी स्वतंत्रता और संप्रभुता बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे- संजय कुमार, 53वीं वाहिनी के सेनानी

इसके बाद कार्यक्रम में रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और खेलकूद प्रतियोगिताएं जैसे रस्सा खींच, कुर्सी दौड़ और कबड्डी का आयोजन हुआ. इन प्रतियोगिताओं में ग्रामीण महिला मंडल, स्थानीय युवा, स्कूली बच्चे और ITBP के जवान शामिल हुए। विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया.

Independence Day celebration in Mohandi village
मोहंदी गांव में आजादी का जश्न (ETV BHARAT)

सुकमा के सुदूर गांवों में मना भारत पर्व: इसी तरह सुकमा के उस्कावाया और नुलकातोंग में पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया और लोगों ने आजादी का जश्न मनाया.

सुकमा में जश्न ए आजादी (ETV BHARAT)

सुकमा के वे गांव जहां पहली बार तिरंगा फहरा

उस्कावाया

नुलकातोंग

तुमलपाड़

पूवर्ती

बस्तर के सुदूर में बसे 21 गांवों में पहली बार आजादी के बाद स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार तिरंगा झंडा फहराया है. ये गांव बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा में स्थित है. इसके अलावा 15 अन्य गांवों में भी पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया. जहां इस साल गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान पहली बार तिरंगा फहराया गया था- सुंदरराज पी, आईजी, बस्तर

स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने बस्तर का किया जिक्र: स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में पीएम मोदी ने बस्तर का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि बस्तर में बदलाव की बयार बह रही है. उन्होंने कहा कि बस्तर आज रेड कॉरिडोर की जगह विकास का ग्रीन कॉरिडोर बन गया है. बस्तर को नक्सल मुक्त करके हमने भगवान बिरसा मुंडा को सच्ची श्रद्धांजलि दी है. इसके साथ ही उन्होंने बस्तर में बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन की बात भी कही.

सीएम साय ने नक्सलवाद पर जारी विजय की कही बात: सीएम साय ने भी बीते डेढ़ साल में छत्तीसगढ़ के अंदर चलाए जा रहे नक्सल ऑपरेश का जिक्र अपने संबोधन में किया. उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे का केंद्रीय गृह मंत्री का जो संकल्प है. उसे पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं.

स्वतंत्रता दिवस 2025 : छत्तीसगढ़ में जनप्रतिनिधियों ने फहराया तिरंगा, पढ़ा जनता के नाम सीएम का संदेश

स्वतंत्रता दिवस 2025: रायपुर में लागू होगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली, CM साय ने किया ऐलान

नक्सली साये से आजाद हुआ कुतुल, 78 साल बाद फहराया गया तिरंगा, ग्रामीण बोले अब मिली असली आजादी

नारायणपुर/सुकमा/बीजापुर/बस्तर: छत्तीसगढ़ का बस्तर जिसे कभी नक्सलगढ़ के तौर पर जाना जाता था. पर अब इस बस्तर से नक्सलवाद की समाप्ति धीरे धीरे शुरू हो गई है. शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस के दिन बस्तर के 29 गांवों में पहली बार तिरंगा फहराया गया है. यहां पहली बार जश्न ए आजादी का पर्व देखने को मिला. भारी संख्या में 14 गांव के लोग इस बार आजादी के पर्व में शामिल हुए. हाथ में तिरंगा और दिल में देश भक्ति का जज्बा लिए इन लोगों ने नक्सलवाद को करारा जवाब दिया.

बीजापुर में पहली बार कहां कहां फहरा तिरंगा?: बीजापुर में जिन इलाकों और गांवों में पहली बार तिरंगा फहरा है. उसमें कोण्डापल्ली, वाटेवागु, जिड़पल्ली, जिड़पल्ली-2 पुजारीकांकेर और गुंजेपर्ती क्षेत्र शामिल है.

एक नजर बीजापुर के वे गांव जहां पहली बार तिरंगा फहरा

  1. कोण्डापल्ली
  2. वाटेवागु
  3. जिड़पल्ली-1
  4. जिड़पल्ली-2
  5. कोरचोली
  6. पीड़िया
  7. पुजारीकांकेर
  8. गुंजेपर्ती
  9. गोरना
  10. भीमाराम

नारायणपुर के इन गांवों में पहली बार फहरा तिरंगा: नारायणपुर जिले के कुतुल, बेदमाकोटी, पदमकोट, कंदुलनार, नेलांगुर, पांगुर और रैनार में आजादी के बाद पहली बार तिरंगा फहराया गया.

नारायणपुर के कुतुल में आजादी का जश्न (ETV BHARAT)

नारायणपुर में जहां पहली बार फहरा तिरंगा

  1. कुतुल
  2. बेदमाकोटी
  3. पदमकोट
  4. कंदुलनार
  5. नेलांगुर
  6. पांगुर
  7. रैनार
Mohandi village
अबूझमाड़ के मोहंदी गांव में पहली बार मना स्वतंत्रता दिवस (ETV BHARAT)

अबूझमाड़ के मोहंदी में पहली बार मना स्वतंत्रता दिवस: इसी के साथ ही नक्सल प्रभावित अबूझमाड़ के ग्राम मोहंदी में इतिहास रचते हुए पहली बार स्वतंत्रता दिवस का भव्य आयोजन हुआ. 53वीं वाहिनी भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के जवानों ने देशभक्ति और उत्साह से सराबोर माहौल में 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया. वर्षों तक नक्सलियों के भय के साए में डूबे इस क्षेत्र में ग्रामीण आज तक स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व से वंचित थे, लेकिन विगत वर्ष के अंतिम महीनों में पुलिस सुरक्षा और जनसुविधा कैंप की स्थापना ने न केवल सुरक्षा का भरोसा लौटाया बल्कि विकास की नई राह भी खोली. इस सकारात्मक बदलाव के चलते आज ग्रामीणों, स्कूल बच्चों और जवानों ने एक साथ तिरंगे को सलामी दी और देश की एकता और अखंडता बनाए रखने का संकल्प लिया.

अबूझमाड़ में आजादी का पर्व (ETV BHARAT)

आज हम स्वतंत्रता की 79वीं वर्षगांठ मना रहे हैं. यह दिन हमें हमारे देश की स्वतंत्रता और उसके महत्व की याद दिलाता है. हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने देश को और महान बनाएंगे तथा इसकी स्वतंत्रता और संप्रभुता बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे- संजय कुमार, 53वीं वाहिनी के सेनानी

इसके बाद कार्यक्रम में रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और खेलकूद प्रतियोगिताएं जैसे रस्सा खींच, कुर्सी दौड़ और कबड्डी का आयोजन हुआ. इन प्रतियोगिताओं में ग्रामीण महिला मंडल, स्थानीय युवा, स्कूली बच्चे और ITBP के जवान शामिल हुए। विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया.

Independence Day celebration in Mohandi village
मोहंदी गांव में आजादी का जश्न (ETV BHARAT)

सुकमा के सुदूर गांवों में मना भारत पर्व: इसी तरह सुकमा के उस्कावाया और नुलकातोंग में पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया और लोगों ने आजादी का जश्न मनाया.

सुकमा में जश्न ए आजादी (ETV BHARAT)

सुकमा के वे गांव जहां पहली बार तिरंगा फहरा

उस्कावाया

नुलकातोंग

तुमलपाड़

पूवर्ती

बस्तर के सुदूर में बसे 21 गांवों में पहली बार आजादी के बाद स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार तिरंगा झंडा फहराया है. ये गांव बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा में स्थित है. इसके अलावा 15 अन्य गांवों में भी पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया. जहां इस साल गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान पहली बार तिरंगा फहराया गया था- सुंदरराज पी, आईजी, बस्तर

स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने बस्तर का किया जिक्र: स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में पीएम मोदी ने बस्तर का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि बस्तर में बदलाव की बयार बह रही है. उन्होंने कहा कि बस्तर आज रेड कॉरिडोर की जगह विकास का ग्रीन कॉरिडोर बन गया है. बस्तर को नक्सल मुक्त करके हमने भगवान बिरसा मुंडा को सच्ची श्रद्धांजलि दी है. इसके साथ ही उन्होंने बस्तर में बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन की बात भी कही.

सीएम साय ने नक्सलवाद पर जारी विजय की कही बात: सीएम साय ने भी बीते डेढ़ साल में छत्तीसगढ़ के अंदर चलाए जा रहे नक्सल ऑपरेश का जिक्र अपने संबोधन में किया. उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे का केंद्रीय गृह मंत्री का जो संकल्प है. उसे पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं.

स्वतंत्रता दिवस 2025 : छत्तीसगढ़ में जनप्रतिनिधियों ने फहराया तिरंगा, पढ़ा जनता के नाम सीएम का संदेश

स्वतंत्रता दिवस 2025: रायपुर में लागू होगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली, CM साय ने किया ऐलान

नक्सली साये से आजाद हुआ कुतुल, 78 साल बाद फहराया गया तिरंगा, ग्रामीण बोले अब मिली असली आजादी

Last Updated : August 15, 2025 at 9:27 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

TRICOLOR HOISTED FIRST TIMEAUGUST 15 CELEBRATIONS 2025CELEBRATIONS IN BASTARबस्तर में स्वतंत्रता दिवसINDEPENDENCE DAY 2025 IN BASTAR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ की बेटी खुशबू नाग कैसे बनी इंटरनेशनल चैंपियन, जानिए ट्राइबल गर्ल से पावर गर्ल बनने की कहानी

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.