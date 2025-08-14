श्रीकाकुलम: कुछ उत्पाद सिर्फ वस्तुएं नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की पहचान होते हैं. अपनी मिट्टी की खासियत, स्थानीय परंपराओं से गढ़े और दशकों, कभी-कभी सदियों के शिल्प कौशल से समृद्ध, इन विशिष्टताओं ने श्रीकाकुलम को वैश्विक मानचित्र पर स्थापित किया है. पीढ़ियों ने इस विरासत को आगे बढ़ाया है और मशहूर हस्तियों, नेताओं और आम लोगों से समान रूप से प्रशंसा प्राप्त की है.

पांडुर खादी - सम्मान का कपड़ा

जब कोई 'पांडुर' कहता है तो दुनिया 'खादी' सुनती है. पहाड़ी कपास से काते गए और मछली की हड्डी से बुनाई की अनोखी तकनीक से तैयार किए गए पांडुर खादी ने राष्ट्रीय स्तर के दिग्गजों को मंत्रमुग्ध कर दिया है. 1921 में इसकी गुणवत्ता के बारे में सुनकर महात्मा गांधी ने स्वयं अपने पुत्र देवदास गांधी को इस कला को देखने के लिए भेजा था. बाद में बापू ने यंग इंडिया में इसकी प्रशंसा की. दिल्ली में एक प्रदर्शनी में इंदिरा गांधी भी इसकी उत्कृष्टता देखकर दंग रह गई. आचार्य विनोबा भावे द्वारा 1955 में उद्घाटन किया गया पांडुर खादी बुनकर संघ का भवन आज भी गौरव का प्रतीक है.

आंध्र प्रदेश का श्रीकाकुलम का मलाईदार भोग (ETV Bharat)

पलासा काजू - स्वाद जो दूर तक जाता है

350 उद्योगों द्वारा प्रतिदिन 80 टन तक का उत्पादन करने वाले पलासा के काजू पश्चिम बंगाल से लेकर राजस्थान तक पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं. अन्य राज्यों में कारखाने लगने के बावजूद इनका स्वाद और गुणवत्ता बेजोड़ है. ये काजू तिरुमला के प्रतिष्ठित लड्डू प्रसादम में भी शामिल होते हैं.

मंदसा कोवा - मलाईदार भोग

महेंद्रगिरि के घास के मैदानों में चरने से प्राप्त भैंस के दूध से बना, मंदसा का पालकोवा एक समृद्ध स्वाद और बनावट वाला व्यंजन है. इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता. लकड़ी के चूल्हे पर धीरे-धीरे पकाया जाता है और गुठलियों या मलाईदार कपों के रूप में बेचा जाता है, यह एक ऐसा व्यंजन है जो दूर-दूर तक पसंद किया जाता है.

बुदिथि पीतल के बर्तन -परंपरा को आगे बढ़ाते हुए

बुदिथि का सदियों पुराना कांसे और पीतल का शिल्प घरेलू बर्तनों से लेकर उत्कृष्ट सजावटी वस्तुओं और देवी-देवताओं की मूर्तियों तक विकसित हुआ है. ये दिल्ली, आगरा, मुंबई और अन्य जगहों पर बेचे जाते हैं, जिनमें 60 स्थानीय परिवारों की कलात्मकता समाहित है.

निम्माथोरलुवाड़ा गुड़ - सात पहाड़ियों की मिठास

जैविक रूप से उगाए गए गन्ने से इस गुड़ को सुनहरा रंग और शुद्ध स्वाद मिलता है. इसकी रसायन-मुक्त गुणवत्ता ने इसे तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की रसोई के साथ-साथ अत्रेयपुरम पुटारेकुलु और काकीनाडा काजा जैसी प्रसिद्ध मिठाइयों में भी जगह दिलाई है. करघों से लेकर कलछियों तक, खेतों से लेकर भट्टियों तक, श्रीकाकुलम की विशेषताएं केवल उत्पाद ही नहीं हैं, बल्कि जीवंत परंपराएं हैं जो मिठास, पोषण और प्रेरणा देती रहती हैं.

