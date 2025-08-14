ETV Bharat / bharat

गोरे अफसरों को पीटा, जेल गए पर हिम्मत नहीं हारी, रामचंद्र सिंह की जुबानी आजादी की असली कहानी - RAMCHANDRA SINGH

79वें स्वतंत्रता दिवस पर मिलिए 101 वर्षीय रामचंद्र सिंह से, जिन्होंने 15 वर्ष की उम्र में आजादी की लड़ाई में कूदकर संघर्ष किया. पढ़ें खबर

Published : August 14, 2025 at 3:55 PM IST

पटना/मसौढ़ी: पूरा देश आज 79वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मना रहा है. ऐसे में उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना जरूरी है जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों की बाजी लगाई. इन्हीं वीरों में से एक हैं मसौढ़ी प्रखंड के घोरहुआं गांव निवासी रामचंद्र सिंह, जिनकी उम्र आज 101 वर्ष है.

आजादी के योद्धा रामचंद्र सिंह: आज भी स्वतंत्रता सेनानी रामचंद्र सिंह के चेहरे पर देशभक्ति का वही जुनून और जज्बा साफ नजर आता है. रामचंद्र सिंह उन चंद भाग्यशाली क्रांतिकारियों में से हैं, जो आज भी जीवित हैं और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई आजादी की लड़ाई की कहानियां साझा करते हैं. उन्होंने महज 15 साल की उम्र में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था.

स्वतंत्रता सैनानी रामचंद्र सिंह (ETV Bharat)

अंग्रेज अधिकारियों को घेरकर पीटा: 1942 में शुरू हुए इस ऐतिहासिक आंदोलन में वे 10 युवाओं की टोली के साथ शामिल हुए थे. ये सभी युवा ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गुप्त गतिविधियों में लगे रहते थे. ईटीवी भारत से बातचीत में रामचंद्र सिंह बताते हैं कि कैसे उन्होंने और उनके साथियों ने रेलवे की पटरियां उखाड़ीं, अंग्रेज अधिकारियों को घेरकर पीटा.

अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ दीवारों पर लिखते थे नारे: गांव-गांव जाकर लोगों को आजादी के लिए जागरूक किया. वे मैसेंजर का काम करते थे. क्रांतिकारी संदेश और पर्चे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना उनका काम था. उनकी टोली के सदस्य अक्सर रात के अंधेरे में गांवों में दीवारों पर नारे लिखते थे और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पर्चे चिपकाते थे.

परिवार के सदस्यों के साथ स्वतंत्रता सैनानी रामचंद्र सिंह
परिवार के सदस्यों के साथ स्वतंत्रता सैनानी रामचंद्र सिंह (ETV Bharat)

कई बार जेल गए, पर हिम्मत नहीं हारी: रामचंद्र सिंह ने बताया कि आजादी की लड़ाई के दौरान उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। अंग्रेजों ने उन्हें और उनके साथियों को यातनाएं दीं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी. इस स्वतंत्रता संग्राम में रामचंद्र सिंह की पत्नी बूंदकुंवर देवी ने भी समय-समय पर सहयोग किया.

"देश सर्वोपरि है. पढ़ाई-लिखाई जरूर करें. लेकिन, साथ ही देश और समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों को समझें. आजादी आसान नहीं थी. यह हजारों बलिदानों का परिणाम है." -रामचंद्र सिंह, स्वतंत्रता सेनानी, घोरहुआ, मसौढ़ी

स्वतंत्रता सैनानी रामचंद्र सिंह को वोटर कार्ड
स्वतंत्रता सैनानी रामचंद्र सिंह को वोटर कार्ड (ETV Bharat)

आज भी वही जुनून, वही देशभक्ति: रामचंद्र सिंह आज भी उतने ही ऊर्जावान और जोश से भरे हुए नजर आते हैं. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्होंने कहा कि कई साथियों ने ब्रिटिश गोलियों का सामना किया और शहीद हो गए. लेकिन, इससे उनका मनोबल और भी मजबूत हुआ.

"उनकी मां अक्सर यह किस्से सुनाया करती थीं कि कैसे उनके पिता कई-कई दिन घर नहीं आते थे.कभी-कभी वे रात के दो-तीन बजे चुपचाप घर लौटते थे और फिर गुप्त पर्चों के साथ अगली योजना पर निकल जाते थे." -अजय कुमार, पुत्र

मसौढ़ी के स्वतंत्रता सैनानी रामचंद्र सिंह
मसौढ़ी के स्वतंत्रता सैनानी रामचंद्र सिंह (ETV Bharat)

मसौढ़ी के 23 स्वतंत्रता सेनानी लड़ी लड़ाई : मसौढ़ी अनुमंडल में कुल 23 स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी की लड़ाई में भाग लिया था. इनमें से अधिकांश अब इस दुनिया में नहीं हैं. लेकिन, रामचंद्र सिंह जैसे जीवित सेनानी इतिहास की जीवंत गवाही हैं.

