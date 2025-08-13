ETV Bharat / bharat

हरियाणा में कब भड़की थी आज़ादी की पहली चिंगारी, शोला बनी तो अंग्रेज़ी हुकूमत की हिला डाली नींव - INDEPENDENCE DAY 2025

क्या आप जानते हैं हरियाणा में पहली बार आज़ादी की चिंगारी कैसे भड़की थी. आखिर वो कौन थे जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला डाली.

Independence day 2025 how the first spark of freedom ignited in Haryana when it turned into a flame and shook the foundation of British rule
हरियाणा में कब भड़की थी आज़ादी की पहली चिंगारी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 13, 2025 at 9:00 PM IST

चंडीगढ़/हिसार : 15 अगस्त को हम हर साल आजादी पर्व मनाते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर हम आज की तारीख में आज़ाद होकर खुली हवा में सांसें ले रहे हैं तो इसके पीछे लंबी चली आज़ादी की लड़ाई है जिसने अंग्रेजों को देश से भागने पर मज़बूर कर दिया. अगर ये लड़ाई नहीं लड़ी गई होती तो आज भी हम एक गुलामी का जीवन जी रहे होते. इस आज़ादी की लड़ाई में कई वीर महापुरुषों ने अपनी जान न्यौछावर करते हुए भारत माता के लिए कुर्बानी दी है. हरियाणा में ही ऐसे ही कई शूरवीर हुए हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया है.

हरियाणा का गौरवपूर्ण इतिहास : महाभारत काल के वक्त से ही हरियाणा का भारतीय इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान रहा है. कुरुक्षेत्र की धरती वो थी जहां सही और गलत के बीच युद्ध हुआ. हरियाणा 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर एक नया राज्य बना था. ऐसे में ये आज़ादी से पहले पंजाब का हिस्सा हुआ करता था. इसी वजह से स्वतंत्रता संग्राम में पंजाब का तो जिक्र मिलता है, लेकिन हरियाणा का कोई नाम सुनने में नहीं आता जबकि हरियाणा का स्वतंत्रता संग्राम में काफी बड़ा योगदान रहा है.

शोला बनी तो अंग्रेज़ी हुकूमत की हिला डाली नींव (Etv Bharat)

विद्रोह का बजा बिगुल : 10 मई, 1857 की तारीख को शायद ही कोई भूल सकता है क्योंकि यही वो दिन था जब अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ अंबाला में विद्रोह का बिगुल फूंका गया था. इसी जगह पर नेटिव इन्फैंट्री के सैनिकों ने कारतूसों पर जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल का खुलेआम विरोध करना शुरू कर दिया था क्योंकि उन्हें इसे अपनी राइफलों में भरने के लिए काटना पड़ता था. मेरठ के नेटिव इन्फैंट्री में भी ऐसा ही विद्रोह हुआ था और फिर ये घटना तेज़ी से मौजूदा हरियाणा के सभी हिस्सों में फैल गई, जिसे जल्द ही स्वतंत्रता की पहली लड़ाई के रूप में जाना जाने लगा. 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में जब आज़ादी के दीवाने कूदे तो ब्रिटिश हुकूमत ने भी क्रूरता की हदें लांघ दी. इतिहासकार बताते हैं कि तब मौजूदा हरियाणा राज्य के हज़ारों लोग मारे गए, कई लोगों को फांसी पर लटका दिया गया और कुछ लोगों को गोली से उड़ा दिया गया. यहां तक कि कई गांवों को जलाकर राख कर दिया गया. उस दौरान हरियाणा की धरती का कतरा-कतरा आज़ादी के दीवानों के लहू से भीग गया था लेकिन फिर भी लोग अपने घुटने टेकने को तैयार नहीं थे.

Independence day 2025 how the first spark of freedom ignited in Haryana when it turned into a flame and shook the foundation of British rule
स्वतंत्रता संग्राम की तस्वीर (Etv Bharat)

जब भाग पड़ी अंग्रेजी हुकुमत : इसके बाद तत्कालीन ब्रिटिश सेना के सैनिक, किसान और स्थानीय नेता, पिनगवां के एक किसान सदरुद्दीन के नेतृत्व में एकजुट हो गए. फिर राव तुला राम, गोपाल देव, मोहम्मद अजीम बेग, राव किशन सिंह, राव राम लाल भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में कूद पड़े. विद्रोह की आग सिर्फ अंबाला से नहीं उठी थी बल्कि इसकी लपटें जल्द रोहतक भी पहुंच गई थी. मौजूदा हरियाणा के किसान, स्थानीय नेता और स्थानीय सैनिक भी इस विद्रोह में तेज़ी से शामिल हो रहे थे. ब्रिटिश राज के खिलाफ सभी ने अपनी आवाज़ बुलंद कर दी थी. रोहतक में ब्रिटिश राज़ के सभी प्रतीकों पर हमला करते हुए उन्हें नष्ट कर दिया गया. धीरे-धीरे स्थानीय लोग जमा होने लगे और ब्रिटिश संपत्ति के साथ ब्रिटिशर्स पर हमले किए जाने लगे. खरखौदा के बिसारत अली ने स्थानीय किसान नेता सबर खान के साथ इस दौरान कमान संभाले रखी. अंग्रेज़ी हुकूमत के लिए हालात ऐसे हो गए कि रोहतक जिले के डिप्टी कमिश्नर विलियम लोच को रोहतक छोड़कर भागना पड़ा.

Independence day 2025 how the first spark of freedom ignited in Haryana when it turned into a flame and shook the foundation of British rule
हरियाणा का गौरवपूर्ण इतिहास (Etv Bharat)

राजस्व देना कर दिया बंद : अंग्रेज़ों के लिए ये बड़ी चुनौती थी. इसके बाद 15 अगस्त, 1857 को मेजर जनरल विल्सन के सपोर्ट से लेफ्टिनेंट हडसन अतिरिक्त सैन्य बलों और बेहतर हथियारों के साथ खरखौदा पहुंचे और विद्रोहियों से लड़ाई लड़ी. हथियारों की कमी के चलते अंग्रेज़ों को अपनी पूरी ताक़त से टक्कर दे रहे क्रांतिकारी ज्यादा वक्त तक टिक नहीं सके और आखिरकार बिसारल अली उस संघर्ष में शहीद हो गए. इसके बाद अंग्रेज़ों ने सबर खान के मजबूत विद्रोह को कुचलते हुए रोहतक पर आधिपत्य जमा लिया. तभी हिसार, हांसी और सिरसा के लोगों ने लाला हुकमचंद जैन, फकीरचंद जैन, नूर मोहम्मद के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया. इसके बाद मौजूदा हरियाणा राज्य के अधिकांश क्षेत्र अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए और विद्रोह में राजस्व देना बंद कर दिया.

हरियाणा की बेमिसाल भूमिका : हिसार के दयानंद कॉलेज के इतिहास के प्रोफेसर डॉ. महेंद्र सिंह ने बताया कि स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा की बेमिसाल भूमिका है. अंग्रेजों के रिकॉर्ड के मुताबिक 1857 में 1 लाख 82 हजार लोगों ने पूरे देश में शहादत दी. उनमें से साढ़े 24 हजार लोग हरियाणा के थे. लेकिन जब मैंने व्यापक तौर पर रिकॉर्ड को खंगाला तो पाया कि पूरे भारत में 6 लाख लोग शहीद हुए थे जिनमें से 80 हजार लोग हरियाणा के थे.

Independence day 2025 how the first spark of freedom ignited in Haryana when it turned into a flame and shook the foundation of British rule
मंगल पांडे की तस्वीर (Etv Bharat)

तोप से बांधकर उड़ाया : अंबाला से लेकर होडल पलवल की बात करें या फिर डबवाली से लेकर नारनौल में नसीमपुर तक बात करें तो हर जगह पर लोग काफी ज्यादा जागरुक थे. 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नामों में मोहम्मद आज़म, शाहबाज़ बेग, हुकमचंद जैन, मुनीर बेग, राव तुलाराम, राव तुलसी राम, राव किशन गोपाल, रामगोपाल देव, सदरुद्दीन, बदरुद्दीन मेवात, उदमी राम, गिरधर अहलूवालिया का नाम शामिल है. पूरे हरियाणा में 53 गांव नष्ट हो गए थे, लोगों को कुचला गया. 10 जगह पर लोगों को तोप से बांधकर उड़ाया भी गया.

जब महिला से डर गए अंग्रेज़ : बादली के मोर्चे पर लड़ने वाली अंबाला की एक महिला तो ऐसी थी कि अंग्रेज़ों ने डर के मारे उसका नाम ज़ोन ऑफ आर्क रख दिया था. अंबाला में बाद में उसे फांसी तक दे दी गई. हिसार में लाला लाजपत राय 1886 से 1892 तक रहे थे. वे यहां पर राष्ट्रीय आंदोलन के आर्य समाज के सूत्रधार रहे. 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया. इसके बाद हरियाणा में असहयोग आंदोलन ने ज़ोर पकड़ा और ज्यादा से ज्यादा लोग आज़ादी के आंदोलन में कूदने लगे.

सुभाषचंद्र बोस भी आए थे हिसार : लाला लाजपत राय अपनी डायरी में लगातार लिखते हैं कि उन्हें जो सपोर्ट हिसार और रोहतक से जो सपोर्ट मिला, वो देश में कहीं से नहीं मिला. महात्मा गांधी दो बार असहयोग आंदोलन के दौरान भिवानी में आए. उसके बाद 5 हजार लोग असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार हुए थे. 28-29 नवंबर 1938 को खुद सुभाषचंद्र बोस भी हिसार आए थे और आज़ादी की अलख जगाई थी. हिसार में कटला रामलीला मैदान उनका कार्यक्रम हुआ था. महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में हरियाणा से 78 लोग शामिल हुए थे जिसमें सूरजभान प्यारे लाल का नाम शामिल है.

कड़वे घूंट के साथ आज़ादी : लोगों की देशभक्ति और आक्रोश को देखते हुए धीरे-धीरे अंग्रेज़ों को लगने लगा कि भारत पर शासन करना अब उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है और आखिरकार 15 अगस्त 1947 में देश आज़ाद हो गया. इसके साथ ही देश के नेताओं को भारत की बागडोर सौंप दी गई लेकिन इस आज़ादी ने देश को भारत-पाकिस्तान के विभाजन का कड़वा घूंट दिया जो आज भी देश के लिए नासूर बना हुआ है.

