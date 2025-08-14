ETV Bharat / bharat

बेजुबान पक्षियों के लिए मौत का खेल बनी पतंगबाजी — लेकिन इन दो भाइयों ने अब तक बचाई 36,000 ज़िंदगियां - INDEPENDENCE DAY 2025

दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर लोग जमकर पतंगबाजी करते हैं, लेकिन ये पतंगबाजी बेजुबान पक्षियों के लिए काल साबित हो रही है. इसकी वजह मांझा.

परिंदों की जान पर आफत बनकर टूट रही पतंगबाजी
परिंदों की जान पर आफत बनकर टूट रही पतंगबाजी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 14, 2025 at 11:29 AM IST

Updated : August 14, 2025 at 11:40 AM IST

5 Min Read

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर लोग खुले आसमान में रंग-बिरंगी पतंगें उड़ा कर खुश होते हैं, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि नीला आसमान में आजाद परिंदें भी उड़ते हैं. जिस मांझे के सहारे ये पतंगें उड़ाई जाती हैं, वह मासूम पक्षियों के लिए मौत की डोर से कम नहीं होती. दिल्ली में 15 अगस्त के दिन लोग जमकर पतंगबाजी करते हैं. इसके कारण हर साल हजारों मासूम परिंदे अपनी जान गंवा देते हैं. वहीं कई पक्षी मांझे में फंस कर गंभीर रूप से घायल भी हो जाते हैं. बावजूद इसके स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अधिकतर लोग पतंग उड़ाते हैं. आइए जानते हैं कि पक्षियों के लिए मांझा कितना घातक है. देखिए ईटीवी भारत की संवाददाता शशिकला सिंह की ये खास रिपोर्ट

दिल्ली में दो पक्षियों की आबादी सबसे ज्यादा

24 सालों से वाइल्डलाइफ रेस्क्यू संस्था के माध्यम से पक्षियों का इलाज करवाने वाले मोहम्मद सऊद बताते हैं कि वह मांसाहारी पक्षियों का संरक्षण करते हैं. जैसे चील, बाज, कौआ आदि. उन्होंने बताया कि दिल्ली में दो पक्षियों की आबादी सबसे ज्यादा है, जिसमें कबूतर और चील शामिल हैं. राजधानी के किसी भी वेट अस्पताल में मांसाहारी पक्षियों का इलाज नहीं किया जाता है. पूरे सालभर में सबसे ज्यादा पतंग की डोर के शिकार हुए पक्षी आते हैं. इसमें ज्यादातर पक्षी ऐसे आते हैं जिनके पंख कट जातें हैं. कई की हड्डियां टूट जाती है. कई तो ऐसे होते हैं, जिनका काफी इलाज के बाद भी वह कभी उड़ नहीं पाते हैं.

परिंदों की जान पर आफत बनकर टूट रही पतंगबाजी (ETV Bharat)

इस तरह मांझे का शिकार हो जाते है पक्षी

उन्होंने बताया कि मांझे से केवल पक्षी ही शिकार नहीं होते, बल्कि जब पतंग कट जाती है तो उनका मांझा पेड़ों, खंभों और तारों में कई दिनों तक फंसा रहता हैं. इसमें भी उलझ कर कई पक्षियों की मौत हो जाती है. इतना ही नहीं सड़कों और पार्कों में कई दिनों तक यह मांझा पड़ा रहता हैं. मासूम पक्षी इसको तिनका समझ कर अपने घोंसलों में ले जाते हैं और अनजाने में डोर उनके बच्चे के पैर, गले यह अन्य जगह फंस जाती हैं. जिससे उसकी मौत हो जाती हैं.

सऊद ने बताया कि उनकी संस्था में घायल पक्षियों का इलाज बिल्कुल इंसानों के इलाज की तरह किया जाता है. उनका मदद केवल घाव भरना नहीं है, बल्कि घायल हिस्से को फंक्शन में लाना है. मतलब सभी नसों को सही से जोड़ कर पक्षी को उड़ाने के काबिल बना है. इसके पीछे एक लंबा प्रक्रिया होती है. अगर एक पंख कटे पक्षी की बात करें तो पहले घाव वाली जगह को ठीक किया जाता है. उसके बाद 15 दिन तक उसकी ड्रेसिंग की जाती है. ड्रेसिंग पूरी होने के बाद एक पक्षी को दोबारा अपने पंखों की ताकत वापस लाने में करीब एक महीने का समय लगता है. उसके बाद पक्षी उड़ पता है.

पक्षियों के लिए मौत का खेल पतंगबाजी
पक्षियों के लिए मौत का खेल पतंगबाजी (ETV Bharat)

अभी तक 36,000 से अधिक पक्षियों का किया गया इलाज

सऊद बताते हैं कि करीब 24 साल पहले उन्होंने और उनके भाई नदीम ने मिलकर वाइल्डलाइफ रेस्क्यू नाम की संस्था की स्थापना की थी. यहां केवल मास खाने वाले पक्षियों का इलाज किया जाता है. अभी तक 36,000 से अधिक पक्षियों को ठीक किया जा चुका है. इसमें ज्यादातर पक्षी मांझे के कारण शिकार हुए था. अभी तक अच्छी तरह से इलाज किया जाता है फिर खुले आसमान में छोड़ दिया जाता है.

दिल्ली में पतंगबाजी
दिल्ली में पतंगबाजी (ETV Bharat)

पक्षियों के लिए हर मांझा जानलेवा

वहीं, वाइल्डलाइफ रेस्क्यू के संस्थापक नदीम बताते हैं कि पक्षियों के लिए केवल चीनी मांझा ही नहीं पतंग उड़ाने में इस्तेमाल होने वाला हर मांझा जानलेवा होता है। जब पतंग डोर के साथ आसमान की और जाती है तो डोर में तनाव होता है. पैना और पतला होने के कारण जब पक्षी उससे टकराता है तो चोटिल हो जाता है. जितना बड़ा पक्षी होगा उसको चोट भी उतनी ही ज्यादा लगती है. वहीं छोटी चिड़ियों को कम चोट लगती है. हर साल सरकार और पुलिस की तरफ से लोगों से चाइनीज मांझे का इस्तेमाल न करने की अपली करती है. इसके बावजूद भी लोग नहीं मानते हैं. आज भी पक्षों के फर में चाइनीज मांझे का सैंपल मिलता है.

मौत का खेल है पतंगबाजी
मौत का खेल है पतंगबाजी (ETV Bharat)

वहीं, सदर बाजार में पतंग और मांझे की सेल करने वाले इमरान अली ने बताया कि उनकी दुकान पर कई तरह के मांझे हैं, जिनको आसानी से हाथ से तोड़ा जा सकता है. यह सभी मांझे कॉटन के सूत से तैयार किए गए हैं. उन्होंने बताया कि सदर बाजार में किसी भी दुकानदार के पास चाइनीज मांझे नहीं हैं. अन्य बाजारों के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है.

मांझे को लेकर दिल्ली पुलिस की चेतावनी

स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस ने एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है. यह चेतावनी उन लोगों के लिए है जो पतंग उड़ाने के शौकीन हैं लेकिन जानलेवा चाइनीज़ मांझा (नायलॉन या प्लास्टिक कोटेड धागा) का इस्तेमाल करते हैं. पुलिस ने साफ शब्दों में कहा है कि प्रतिबंधित चीनी मांझा न केवल अवैध है, बल्कि इंसानों, जानवरों और पक्षियों के लिए बेहद खतरनाक भी है.

