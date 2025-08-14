ETV Bharat / bharat

स्वतंत्रता दिवस समारोह: गुजरात के 3 ग्राम सरपंचों को विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया - INDEPENDENCE DAY 2025

स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर देशभर से 85 ग्राम सरपंचों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है.

3 Sarpanches from Gujarat
गुजरात के 3 ग्राम सरपंचों को लाल किले पर आयोजित 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है (ETV Bharat)
Published : August 14, 2025 at 5:17 PM IST

गांधीनगर: देश के 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 85 ग्राम सरपंचों के ग्रामीण क्रांति में योगदान को देखते हुए उन्हें शुक्रवार को लाल किले पर आयोजित 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है. आमंत्रित अतिथियों में गुजरात से तीन ग्राम सरपंचों के नाम भी शामिल हैं.

जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि इस पहल में ग्राम स्तर पर स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल, महिला सशक्तीकरण और सतत शासन को आगे बढ़ाने के लिए सरपंचों को सम्मानित किया जा रहा है. सभी चयनित पंचायतों को स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) के तहत 'ओडीएफ प्लस' घोषित किया गया है और जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत 'हर घर जल’ गांव के रूप में प्रमाणित किया गया है.

गुजरात में कच्छ जिले के भीमासर, भरूच जिले के अखोद और नवसारी जिले के सुल्तानपुर जैसे आदर्श गांवों के प्रगतिशील सरपंचों ने ग्रामीण इलाकों को शहरों जैसी सुविधाओं से लैस कर दिया है. उनके समर्पित प्रयासों ने ग्रामीण विकास को सिर्फ सरकारी योजनाओं से आगे बढ़कर एक नई परिभाषा दी है.

अपने समर्पित प्रयासों से, इन गांवों को ग्रामीण विकास के आदर्श गांव का खिताब मिला है. इनके सरपंचों में नारी शक्ति की मिसाल पेश करने वाली एक महिला नेता भी शामिल हैं. उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है.

भीमासर की महिला सरपंच, बनीं गांव की मां
कच्छ के भीमासर गांव की महिला सरपंच दाईबेन हुनबल ने एक स्वच्छ और समृद्ध गांव के अपने सपने को साकार किया. उनके नेतृत्व में, अब हर घर में शौचालय है, गांव में सीवेज सिस्टम है. यहां घर-घर कचरा संग्रहण की व्यवस्था है, जिससे भीमासर स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक खुले में शौच मुक्त (ODF) प्लस आदर्श गांव बन गया है.

उन्होंने गांव की 200 एकड़ गौचर (साझा चरागाह) भूमि पर वृज भूमि फार्म विकसित किया, जहां तालाब के पानी से मवेशियों के लिए घास उगाई जाती है. इससे पशुओं के चारे के साथ-साथ स्थानीय रोजगार भी पैदा हुए. इस भूमि पर भविष्य में अतिक्रमण को रोकने के लिए, इसकी सीमा पर 10 हजार पेड़ और आरसीसी के खंभे लगाए गए. गांव में अब एक सार्वजनिक पुस्तकालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, डाकघर, बैंक, गौशाला और माध्यमिक स्तर तक के स्कूल हैं, और अपनी दूरदर्शिता और नेतृत्व के लिए इसे 13 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं.

सुल्तानपुर के सरपंच: गांव के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता बने
नवसारी जिले के सुल्तानपुर गांव के सरपंच शशिकांत पटेल ने अपने गांव को सुविधाओं और सामाजिक मूल्यों, दोनों ही स्तरों पर मजबूत बनाया है. उन्होंने बेटी बचाओ अभियान को बढ़ावा देने के लिए बेटी के जन्म पर परिवारों को 5 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की शुरुआत की.

इसके अलावा, धूसर जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए, सबसे बेहतरीन किचन गार्डन बनाने वाले निवासियों को पुरस्कार दिए गए, जिससे और भी ग्रामीणों को अपने किचन गार्डन शुरू करने की प्रेरणा मिली. उनके नेतृत्व में, सुल्तानपुर गुजरात का पहला गांव बना जिसने दिव्यांगों के लिए सार्वजनिक शौचालयों में ब्रेल लिपि में साइनबोर्ड लगाए और स्वच्छ भारत मिशन के मानदंडों का शत-प्रतिशत पालन किया, जिसे कारण सुल्तानपुर को ओडीएफ प्लस आदर्श गांव का दर्जा मिला.

अखोद के नेता: पर्यावरण के रक्षक बने
भरूच जिले के अखोद गांव के सरपंच नरेंद्रसिंह सोलंकी ने एक नैनो-आधारित धूसर जल उपचार संयंत्र स्थापित किया जो पानी की बचत करता है. साथ ही बिजली और श्रम लागत में कमी लाता है. जल उपचार प्रक्रिया में औषधीय पदार्थों का उपयोग किया जाता है और उपचारित जल का उपयोग खेती के लिए किया जाता है.

इसके अलावा, उन्होंने पुराने तालाबों को गहरा किया है और नए तालाब बनवाए हैं. इससे गांव की जीवनरेखा मजबूत हुई है. अखोड़ ने स्वच्छ भारत मिशन के सभी मानकों का शत-प्रतिशत पालन भी किया है और एक ओडीएफ प्लस आदर्श गांव बन गया है. इसके अलावा, अब गांव के शत-प्रतिशत घरों को नल से जल योजना के माध्यम से पानी मिल रहा है. अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए, अखोड़ को कई पुरस्कार मिले हैं. नरेंद्रसिंह की अभिनव सोच ने अखोड़ को एक स्मार्ट और आत्मनिर्भर गांव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

तीन गांव, एक संकल्प
इन तीन गांवों की सफलता दर्शाती है कि जब निर्वाचित सरपंच सेवा और समर्पण की भावना से काम करते हैं, तो गांव के विकास को कोई नहीं रोक सकता. स्वच्छता, जल प्रबंधन, शिक्षा, पर्यावरण और सामाजिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में, तीनों गांवों ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है. ये गांव न केवल गुजरात के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जो विकसित भारत के विजन को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. यही कारण है कि इन गांवों के दूरदर्शी सरपंचों को विशेष निमंत्रण दिया गया है.

