मोदी के नागपुर दौरे के बाद BJP-RSS के बीच बढ़ी नजदीकियां: रिसर्चर दिलीप देवधर

मोदी के नागपुर दौरे के बाद BJP-RSS के बीच बढ़ी नजदीकियां ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 17, 2025 at 7:26 PM IST 3 Min Read

मुंबई: महाराष्ट्र के नागपुर में कुछ बुद्धिजीवियों के मन में यह गंभीर सवाल था कि क्या भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार और आरएसएस के बीच कोर्डिनेशन की कमी है. कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर आए थे. उस समय उन्होंने रेशमबाग स्थित शक्तिस्थल का दर्शन किया था. उसके बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और प्रधानमंत्री मोदी माधव नेत्रालय में एक कार्यक्रम में एक साथ आए. प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण भी दिया. इस बीच आरएसएस रिसर्चर दिलीप देवधर ने दावा किया है कि आरएसएस और BJP के बीच मतभेद की दीवार ढह गई है. उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सितंबर को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के जन्मदिन पर भारत के सभी अखबारों में एक लेख लिखकर इसे साबित कर दिया. देवधर ने यह भी दावा किया कि वे दोनों जुड़वां भाइयों की तरह हैं और देश के लिए मिलकर काम करते रहेंगे." मोदी के नागपुर दौरे के बाद BJP-RSS के बीच बढ़ी नजदीकियां (ETV Bharat) समन्वय और संघर्ष का संबंध

दिलीप देवधर ने समझाया, "संघ परिवार में पहले जनसंघ था, फिर जनता पार्ट. उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनी. हमें यह सत्य स्वीकार करना होगा कि आरएसएस और राजनीतिक दलों के बीच का संबंध समन्वय और संघर्ष का है."