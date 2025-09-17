ETV Bharat / bharat

मोदी के नागपुर दौरे के बाद BJP-RSS के बीच बढ़ी नजदीकियां: रिसर्चर दिलीप देवधर

रएसएस रिसर्चर दिलीप देवधर ने दावा किया है कि आरएसएस और BJP के बीच मतभेद की दीवार ढह गई है.

Modi
मोदी के नागपुर दौरे के बाद BJP-RSS के बीच बढ़ी नजदीकियां (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 17, 2025 at 7:26 PM IST

मुंबई: महाराष्ट्र के नागपुर में कुछ बुद्धिजीवियों के मन में यह गंभीर सवाल था कि क्या भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार और आरएसएस के बीच कोर्डिनेशन की कमी है. कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर आए थे. उस समय उन्होंने रेशमबाग स्थित शक्तिस्थल का दर्शन किया था. उसके बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और प्रधानमंत्री मोदी माधव नेत्रालय में एक कार्यक्रम में एक साथ आए. प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण भी दिया.

इस बीच आरएसएस रिसर्चर दिलीप देवधर ने दावा किया है कि आरएसएस और BJP के बीच मतभेद की दीवार ढह गई है. उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सितंबर को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के जन्मदिन पर भारत के सभी अखबारों में एक लेख लिखकर इसे साबित कर दिया. देवधर ने यह भी दावा किया कि वे दोनों जुड़वां भाइयों की तरह हैं और देश के लिए मिलकर काम करते रहेंगे."

समन्वय और संघर्ष का संबंध
दिलीप देवधर ने समझाया, "संघ परिवार में पहले जनसंघ था, फिर जनता पार्ट. उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनी. हमें यह सत्य स्वीकार करना होगा कि आरएसएस और राजनीतिक दलों के बीच का संबंध समन्वय और संघर्ष का है."

दोनों जुड़वां भाइयों की तरह हैं
उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सितंबर को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के जन्मदिन पर भारत के सभी अखबारों में एक लेख लिखकर इसे साबित कर दिया. रिसर्चर ने दावा किया कि वे दोनों जुड़वां भाइयों की तरह हैं और देश के लिए मिलकर काम करते रहेंगे.

मोदी सरकार आरएसएस-मुक्त रही
उन्होंने बताया, "जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने और अब प्रधानमंत्री हैं. इस 25 साल की अवधि में मोदी सरकार आरएसएस-मुक्त रही है, लेकिन सबसे छोटी यूनिट से लेकर सबसे बड़ी इकाई तक, भाजपा का 'संगठन मंत्री', आरएसएस का ही है. भाजपा की हर कार्यकारिणी में, शहर से लेकर अखिल भारतीय संगठन तक प्रचारक का प्रमुख पद होता है, वह आरएसएस का होता है.इसलिए, अगर भाजपा में आरएसएस है, तो इसका जवाब हां है. दोनों के बीच संघर्ष भी है और समन्वय भी."

दिलीप देवधर ने दावा किया, "पिछले साल के लोकसभा चुनाव परिणामों ने 'अबकी बार 400 पार' की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ बातों का अहसास हुआ. तब भाजपा ने फिर से भाजपा 'संघयुक्त' का गठन किया." उन्होंने आगे कहा, "इसका प्रमाण यह है कि लोकसभा परिणामों के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली के परिणाम भाजपा के पक्ष में रहे हैं."

