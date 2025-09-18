'CEC ज्ञानेश कुमार पर राहुल गांधी के आरोप निराधार', चुनाव आयोग का जवाब
चुनाव आयोग ने कहा है कि किसी प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का मौका दिए बिना उसका वोट नहीं हटाया जा सकता.
Published : September 18, 2025 at 1:04 PM IST
नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों को गलत और निराधार बताया है. राहुल ने आरोप लगाया है कि सीईसी ज्ञानेश कुमार 'वोट चोरों' को संरक्षण दे रहे हैं.
इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए आयोग ने गुरुवार को कहा, "राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोप गलत और निराधार हैं. जनता का कोई भी सदस्य किसी भी वोट को ऑनलाइन नहीं हटा सकता, जैसा कि गांधी ने गलत धारणा बनाई है."
चुनाव आयोग ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के कर्नाटक के अलंद विधानसभा क्षेत्र में 6,000 से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाए जाने के आरोप का भी खंडन किया. राहुल ने आरोप लगाया है कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने का काम खास तौर पर उन मतदान केंद्रों को निशाना बनाकर किया गया, जहां कांग्रेस पार्टी जीत रही थी.
❌Allegations made by Shri Rahul Gandhi are incorrect and baseless.#ECIFactCheck— Election Commission of India (@ECISVEEP) September 18, 2025
✅Read in detail in the image attached 👇 https://t.co/mhuUtciMTF pic.twitter.com/n30Jn6AeCr
कांग्रेस सांसद के आरोपों का खंडन करते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि कोई भी आम व्यक्ति किसी भी वोट को ऑनलाइन नहीं हटा सकता, जैसा कि राहुल गांधी ने गलत दावा कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है. चुनाव आयोग ने कहा कि प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना वोट नहीं हटाया जा सकता.
आयोग ने यह भी बताया कि 2023 में, अलंद विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के नाम हटाने के कुछ असफल प्रयास किए गए थे और मामले की जांच के लिए आयोग द्वारा ही एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी. चुनाव आयोग ने कहा, "रिकॉर्ड के अनुसार अलंद विधानसभा क्षेत्र से 2018 में सुभाध गुट्टेदार (भाजपा) और 2023 में बीआर पाटिल (कांग्रेस) ने जीत हासिल की थी."
Election Commission of India must stop protecting Vote Chors.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 18, 2025
They should release all incriminating evidence to Karnataka CID within 1 week. #VoteChoriFactory pic.twitter.com/Abiy1OHLQP
इससे पहले, दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, "चुनाव आयोग उन लोगों को बचा रहा है जिन्होंने भारत के लोकतंत्र को नष्ट किया है. मैं वोट जोड़ने और हटाने का तरीका और यह कैसे किया जाता है, यह दिखाने जा रहा हूं."
अलंद विधानसभा क्षेत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "अलंद कर्नाटक का एक निर्वाचन क्षेत्र है. किसी ने 6,018 वोट हटाने की कोशिश की, हमें नहीं पता कि 2023 के चुनाव में अलंद में कुल कितने वोट हटाए गए. यह संख्या 6,018 से कहीं ज्यादा होने की संभावना है."
राहुल ने कहा, "लेकिन कोई व्यक्ति 6,018 वोट हटाते हुए पकड़ा गया, और ज्यादातर अपराधों की तरह, यह भी संयोगवश पकड़ा गया. हुआ यूं कि बूथ-स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) ने देखा कि उसके चाचा का वोट हटा दिया गया है. इसलिए, उसने जांच की कि उसके चाचा का वोट किसने हटाया, और पता चला कि वह एक पड़ोसी था. हालांकि, न तो वोट हटाने वाले व्यक्ति को और न ही जिसका वोट हटाया गया था, उसे पता था; किसी और ने इस प्रक्रिया को हाईजैक कर लिया और वोट हटा दिया, और, दुर्भाग्य से, पकड़ा गया."
राहुल गांधी ने दावा किया कि जिन लोगों ने कथित तौर पर ये आवेदन दायर किए थे, उन्होंने वास्तव में ये आवेदन दायर ही नहीं किए थे. उन्होंने कहा, "सबसे ज्यादा वोट हटाने वाले शीर्ष 10 बूथ कांग्रेस के गढ़ थे. कांग्रेस ने 2018 में इन 10 में से 8 बूथ जीते थे. यह कोई संयोग नहीं था; यह एक सुनियोजित अभियान था."
कर्नाटक में इस मामले की जांच जारी होने की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, "कर्नाटक की सीआईडी ने 18 महीनों में चुनाव आयोग को 18 पत्र भेजे हैं और उन्होंने चुनाव आयोग से कुछ बेहद साधारण तथ्य मांगे हैं, जिनमें वह डेस्टिनेशन आईपी भी शामिल है जहां से ये फॉर्म भरे गए थे. लेकिन वे नहीं दे रहे हैं. वे क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि इससे हमें पता चल जाएगा कि ऑपरेशन कहां से किया जा रहा है. हमें पूरा यकीन है कि यह कहां ले जाएगा."
राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त कुमार पर "वोट चोरों" और लोकतंत्र को नष्ट करने वाले लोगों को संरक्षण देने का आरोप लगाया. कर्नाटक विधानसभा क्षेत्र के आंकड़ों का हवाला देते हुए राहुल ने दावा किया कि चुनाव से पहले कांग्रेस समर्थकों के वोट योजनाबद्ध तरीके से हटाए जा रहे थे.
