हरिद्वार में बढ़ रही फायरिंग और अपराध की घटनाएं, धर्मनगरी की छवि पर पहुंचा रहे गहरी चोट!

वहीं, गोली लगने के बाद गंभीर रूप से घायल अर्जुन को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था. जहां अर्जुन की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है. हालांकि, इस घटना में पुलिस ने एक आरोपी अनुज को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपी अनुज, अर्जुन का ही दोस्त बताया जा रहा है.

एक और गोली कांड की घटना: इस घटना से ठीक पहले कनखल थाना क्षेत्र की सीमा से सटे पथरी थाना क्षेत्र में भी एक गोली कांड हुआ था. ये घटना तब हुई, जब कटारपुर गांव के रविदास मंदिर में बैठे अर्जुन को गांव के ही अनुज ने तमंचे से गोली मार दी थी. इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल पैदा हो गया था.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस घटना ने शहर में बढ़ते गैंग कल्चर का पर्दाफाश कर दिया है. ये बात इसलिए भी बड़ी है, क्योंकि हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में ही बीते एक हफ्ते पहले खुलेआम लड़के दुकान पर गोली चलाते हुए भी सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुए थे, तब पुलिस ने कहा था कि ये पिल्ला गैंग है, जो इस तरह की घटनाएं कर रहा है.

घर से बुलाकर मारी गोली: हाल ही में दो दिन पहले की एक बड़ी घटना हुई. जहां 18 वर्षीय युवक सुमित चौधरी की हत्या ने पूरे शहर को हिला कर रख दिया. बताया जा रहा है कि यह हत्या हरिद्वार में सक्रिय पिला गैंग के लोगों ने की. घटना के अनुसार, सुमित अपने साथियों के साथ पार्क में बैठा था. तभी अचानक गोली चल गई. परिवार का आरोप है कि यह सोची-समझी साजिश थी.

कहीं नौकरानी घरवालों को नशीला पदार्थ खिलाकर जेवर लेकर फरार हो जाती है तो कहीं गैंगवार में युवा मौत के घाट उतार दिए जाते हैं. इसके अलावा पुलिस पर हत्या का मुकदमा दर्ज होने से लेकर पेपर लीक कांड के मुख्य तार भी हरिद्वार से जुड़े हैं. ऐसे में विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि ये धर्मनगरी है या अपराध नगरी?

क्यों हो रहे है इतने अपराध? पिछले कुछ दिनों में हरिद्वार में जिस तरह से अपराधों की बाढ़ आई है, उसने न सिर्फ पुलिस प्रशासन बल्कि, आम जनता को भी चिंता में डाल दिया है. कभी दिनदहाड़े बाइक सवार अपराधी सरेआम गोली चला देते हैं तो कभी घरेलू कलह में पति पत्नी की हत्या कर देता है.

बड़े-बड़े संत, नामचीन हस्तियां, राजनेता, उद्योगपति और विदेशी पर्यटक हरिद्वार का रुख करते हैं, लेकिन बीते कुछ समय से इस पावन नगरी की पहचान बदलने लगी है. आस्था के साथ अब अपराध का चेहरा भी यहां दिखाई देने लगा है. खुलेआम गोलीकांड, डकैती, हत्या और लूट की घटनाओं ने हरिद्वार की छवि पर गहरी चोट पहुंचाई है.

देहरादून: देश और दुनिया में हरिद्वार को धर्मनगरी के नाम से जाना जाता है. यहां रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं. जो गंगा स्नान और मंदिरों के दर्शन कर पुण्य कमाते हैं. इसके साथ ही वो शहर की आस्था और अध्यात्म से जुड़े माहौल में खो जाते हैं. इतना ही नहीं इस शहर में हर दिन वीआईपी मूवमेंट भी रहता है.

कटारपुर फायरिंग मामले में आरोपी अनुज गिरफ्तार (फाइल फोटो- Police)

यहां गृह कलेश बना अपराध की वजह: इसी तरह रानीपुर थाना क्षेत्र की शिवलोक कॉलोनी में 35 वर्षीय ब्यूटीशियन की हत्या उसके लिव-इन पार्टनर ने कर दी. बताया जा रहा है कि ये घटना शक के चलते अंजाम दिया गया. जहां युवक ने महिला पर लोहे की रॉड से हमला कर उसकी जान ले ली. वारदात के बाद आरोपी ने खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था.

नौकरानी ने परिवार को खिलाया नशीला पदार्थ: अपराधों की इस कड़ी में हरिद्वार में ही दो नौकरानी ने एक परिवार को नशीला पदार्थ खिलाकर लूट की कोशिश भी की. जो काफी चर्चाओं में रही. पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि महिला ने परिवार के खाने में नशे की दवा मिला दी थी.

जैसे ही लोग बेहोश हुए, वो घर से जेवर लेकर फरार हो गई. पुलिस मामले में सीसीटीवी खंगाल रही है और उसके पीछे लगी है. इस घटना ने घरेलू कामकाज करने वाले लोगों पर भरोसा करने वाले परिवारों की चिंता और बढ़ा दी है.

पिरान कलियर किडनैपिंग केस में गिरफ्तार आरोपी (फाइल फोटो- Police)

दिन में ही हो गई डकैती: हरिद्वार में ही दिनदहाड़े रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में डकैती की वारदात को भी अंजाम दिया गया है. बीती 26 अगस्त के दिन जब कांग्रेस उत्तराखंड में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर राजभवन कूच कर रही थी, ठीक उसी वक्त हरिद्वार के सबसे पॉश इलाकों में से एक शिवालिक नगर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के घर कुछ नकाबपोश बदमाशों ने धावा बोल दिया.

इस वारदात को अंजाम देने वाले डकैत गैराज में खड़ी गाड़ी को अपने साथ ले गए. इसके अलावा घर में रखे सोने-चांदी के आभूषण और कुछ नगदी पर भी हाथ साफ कर दिया. डकैती के वक्त कारोबारी और कांग्रेसी नेता गुलबीर सिंह की बेटी घर पर मौजूद थी.

पेपर लीक की घटना भी हरिद्वार में हुई: इन घटनाओं के बीच हरिद्वार में पेपर लीक प्रकरण ने भी कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. हाल ही में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा को लेकर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायतें आईं. जांच एजेंसियों ने हरिद्वार से जुड़े कई सुराग हासिल किए.

जांच में पता चला कि लक्सर स्थित आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज बहादुरपुर जट सेंटर से परीक्षा के प्रश्न पत्र आउट हुए थे. जिसने पूरे प्रदेश में आंदोलन खड़ा कर दिया था. इसी सेंटर से खालिद ने नकल की कोशिश की थी. ऐसे में पेपर लीक जैसे मामलों ने धर्मनगरी की पहचान को एक अलग ही दिशा में धकेल दिया है.

घटनास्थल पर मौजूद पुलिस की टीम (फाइल फोटो- Police)

कांग्रेस कर रही है सवाल खड़े: हरिद्वार में बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस भी सवाल खड़े कर रही है. कांग्रेस नेता वरुण बालियान के मुताबिक, हरिद्वार में रोजाना बड़े अपराध हो रहे हैं, जो शहर के लिए सही नहीं है. कभी सुनार की दुकान में दिनदहाड़े डकैती हो रही है तो कहीं लगातार गोलीकांड. अब एक नया गैंग पिल्ला गैंग शहर में सक्रिय हुआ है, वो कभी भी गोलीबारी कर रहा है. ऐसे में लोगों में डर का माहौल है.

क्या बोले पुलिस अधिकारी? हालांकि, कई मामले में पुलिस ने अपराधियों को पकड़ा भी है. कई बड़े मामले के पुलिस ने खुलासे भी किए हैं. मतलब अपराध के बाद पुलिस कार्रवाई भी लगातार कर रही है, लेकिन सवाल पुलिस की मुस्तैदी और कार्यशैली पर उठ रहे हैं. क्योंकि, पुलिस की नाक के नीचे अपराध हो रहे हैं.

सीसीटीवी फुटेज में कैद आरोपी (फाइल फोटो- Police/CCTV Footage)

हरिद्वार पुलिस कप्तान प्रमेंद्र डोबाल की मानें तो हरिद्वार चूंकि बड़ा जिला है. बाहर से आने वाले लोगों की संख्या ज्यादा रहती है. अगर हरिद्वार के बीते तीन सालों के अपराधों पर नजर डालें तो इस साल सबसे ज्यादा वर्क आउट और सबसे कम अपराध की घटना हुई है.

अगर पिल्ला गैंग की बात करें तो इस गैंग के लोगों को पुलिस ने पकड़ा भी है और कुछ को जेल भी भेजा है. इसमें कुछ नाबालिग हैं, इसलिए इसे बहुत बड़ा गैंग मानना सही नहीं है. हमारी पुलिस दिन रात सर्चिंग में लगी है. सबसे ज्यादा गश्त हरिद्वार में देखने को मिलती है. तमाम मेले, स्नान पर्वों का सकुशल संपन्न होना भी बताता है कि पुलिस किस तरह काम कर रही है.

