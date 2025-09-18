ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु में मिनटों में लग्जरी बस जलकर हुई खाक, किसी तरह 26 यात्रियों की बची जान

नेशनल हाईवे पर अचानक आग लगने की वजह से 26 यात्रियों को लेकर जा रही बस जलकर खाक हो गई.

Luxury bus catches fire on highway
तमिलनाडु में मिनटों में लग्जरी बस जलकर हुई खाक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 18, 2025 at 2:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वेल्लोर: तमिलनाडु में 26 यात्रियों को लेकर जा रही प्राइवेट लग्जरी बस में अचानक भयंकर आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. बस चेन्नई से बेंगलुरु जा रही थी. खबर के मुताबिक, नेशनल हाईवे पर अचानक आग लगने की वजह से बस जलकर खाक हो गई. समय रहते यात्रियों को बस से बाहर निकाल लिया गया. इस वजह किसी के मरने या घायल होने की कोई सूचना नहीं है.

लग्जरी बस जलकर हुई खाक
वेल्लोर जिले के पल्लीकोंडा के पास अगरमचेरी इलाके से गुजरते समय बस से अचानक धुआं निकलने लगा. बस का ड्राइवर तुरंत कुछ भी समझ नहीं आया. थोड़ी देर बाद उसने बस से नीचे उतरकर आग बुझाने की कोशिश की. हालांकि, उसकी कोशिशें नाकाम रहीं और आग तेजी से फैलने लगी.

तमिलनाडु में मिनटों में लग्जरी बस जलकर हुई खाक, देखें वीडियो (ETV Bharat)

आग लगने की घटना के बारे में बस में बैठे यात्रियों को तुरंत सूचित किया गया और टोल बूथ हाईवे पेट्रोलिंग कर्मियों की मदद से सभी यात्रियों को आपातकालीन दरवाजों और खिड़कियों से बस से बाहर निकाला गया.

किसी तरह 26 यात्रियों की बची जान
कुछ ही समय में पूरी बस में आग फैल गई. सूचना मिलने पर गुडियाथम अग्निशमन विभाग मौके पर पहुंचा और आधे घंटे से ज्यादा समय तक आग पर काबू पाने की कोशिश की. हालांकि, पूरी बस जलकर खाक हो गई. पल्लीकोंडा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच कर रही है.

आग लगने के बाद, सभी यात्रियों के लिए वैकल्पिक बस की व्यवस्था की गई और उन्हें सुरक्षित भेज दिया गया. सुबह-सुबह लगी इस आग के कारण चेन्नई-बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक घंटे से ज्यादा समय तक यातायात जाम रहा.

पुलिस कर रही घटना की जांच
इस घटना को लेकर पल्लीकोंडा पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक ने कहा कि, आग लगने के कारणों की अभी पुष्टि नहीं हुई है. बिजली और तेल रिसाव सहित विभिन्न पहलुओं पर जांच चल रही है. उन्होंने कहा कि, इलेक्ट्रिक वाहनों और लग्जरी बसों की सुरक्षा विशेषताओं का भी विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि, यह बहुत राहत की बात है कि सभी यात्री सुरक्षित बच गए. उन्होंने कहा कि, इस दुर्घटना के कारणों का जल्द ही पता लगा लिया जाएगा.

ये भी पढे़ं: पंजाब में भीषण सड़क हादसा, सरकारी बस समेत चार वाहनों की टक्कर, कई लोग घायल

For All Latest Updates

TAGGED:

LUXURY BUS FIRETAMIL NADUVELLORE26 PASSENGERS IN BUSA FIRE BROKE OUT IN A LUXURY BUS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान में फिर होगा मैच, जानिए क्या इस बार हाथ मिलाएंगे दोनों टीमों के खिलाड़ी?

'लिंग के आधार पर दो मानदंड कैसे हो सकते हैं?' महिला सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति में 'मनमानी' पर SC ने सवाल उठाए

आदि कैलाश यात्रा का दूसरा चरण शुरू, पहले दिन 195 यात्री गुंजी पहुंचे

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बड़ा रक्षा समझौता, एक पर हमले को दोनों पर हमला माना जाएगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.