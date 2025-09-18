ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु में मिनटों में लग्जरी बस जलकर हुई खाक, किसी तरह 26 यात्रियों की बची जान

वेल्लोर: तमिलनाडु में 26 यात्रियों को लेकर जा रही प्राइवेट लग्जरी बस में अचानक भयंकर आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. बस चेन्नई से बेंगलुरु जा रही थी. खबर के मुताबिक, नेशनल हाईवे पर अचानक आग लगने की वजह से बस जलकर खाक हो गई. समय रहते यात्रियों को बस से बाहर निकाल लिया गया. इस वजह किसी के मरने या घायल होने की कोई सूचना नहीं है. लग्जरी बस जलकर हुई खाक

वेल्लोर जिले के पल्लीकोंडा के पास अगरमचेरी इलाके से गुजरते समय बस से अचानक धुआं निकलने लगा. बस का ड्राइवर तुरंत कुछ भी समझ नहीं आया. थोड़ी देर बाद उसने बस से नीचे उतरकर आग बुझाने की कोशिश की. हालांकि, उसकी कोशिशें नाकाम रहीं और आग तेजी से फैलने लगी. तमिलनाडु में मिनटों में लग्जरी बस जलकर हुई खाक, देखें वीडियो (ETV Bharat) आग लगने की घटना के बारे में बस में बैठे यात्रियों को तुरंत सूचित किया गया और टोल बूथ हाईवे पेट्रोलिंग कर्मियों की मदद से सभी यात्रियों को आपातकालीन दरवाजों और खिड़कियों से बस से बाहर निकाला गया.