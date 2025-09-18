तमिलनाडु में मिनटों में लग्जरी बस जलकर हुई खाक, किसी तरह 26 यात्रियों की बची जान
नेशनल हाईवे पर अचानक आग लगने की वजह से 26 यात्रियों को लेकर जा रही बस जलकर खाक हो गई.
वेल्लोर: तमिलनाडु में 26 यात्रियों को लेकर जा रही प्राइवेट लग्जरी बस में अचानक भयंकर आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. बस चेन्नई से बेंगलुरु जा रही थी. खबर के मुताबिक, नेशनल हाईवे पर अचानक आग लगने की वजह से बस जलकर खाक हो गई. समय रहते यात्रियों को बस से बाहर निकाल लिया गया. इस वजह किसी के मरने या घायल होने की कोई सूचना नहीं है.
लग्जरी बस जलकर हुई खाक
वेल्लोर जिले के पल्लीकोंडा के पास अगरमचेरी इलाके से गुजरते समय बस से अचानक धुआं निकलने लगा. बस का ड्राइवर तुरंत कुछ भी समझ नहीं आया. थोड़ी देर बाद उसने बस से नीचे उतरकर आग बुझाने की कोशिश की. हालांकि, उसकी कोशिशें नाकाम रहीं और आग तेजी से फैलने लगी.
आग लगने की घटना के बारे में बस में बैठे यात्रियों को तुरंत सूचित किया गया और टोल बूथ हाईवे पेट्रोलिंग कर्मियों की मदद से सभी यात्रियों को आपातकालीन दरवाजों और खिड़कियों से बस से बाहर निकाला गया.
किसी तरह 26 यात्रियों की बची जान
कुछ ही समय में पूरी बस में आग फैल गई. सूचना मिलने पर गुडियाथम अग्निशमन विभाग मौके पर पहुंचा और आधे घंटे से ज्यादा समय तक आग पर काबू पाने की कोशिश की. हालांकि, पूरी बस जलकर खाक हो गई. पल्लीकोंडा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच कर रही है.
आग लगने के बाद, सभी यात्रियों के लिए वैकल्पिक बस की व्यवस्था की गई और उन्हें सुरक्षित भेज दिया गया. सुबह-सुबह लगी इस आग के कारण चेन्नई-बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक घंटे से ज्यादा समय तक यातायात जाम रहा.
पुलिस कर रही घटना की जांच
इस घटना को लेकर पल्लीकोंडा पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक ने कहा कि, आग लगने के कारणों की अभी पुष्टि नहीं हुई है. बिजली और तेल रिसाव सहित विभिन्न पहलुओं पर जांच चल रही है. उन्होंने कहा कि, इलेक्ट्रिक वाहनों और लग्जरी बसों की सुरक्षा विशेषताओं का भी विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि, यह बहुत राहत की बात है कि सभी यात्री सुरक्षित बच गए. उन्होंने कहा कि, इस दुर्घटना के कारणों का जल्द ही पता लगा लिया जाएगा.
