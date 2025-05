ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु के मल्लाकोट्टई खदान में भूस्खलन, 5 मजदूरों की दर्दनाक मौत - 5 WORKERS DIED IN LANDSLIDE

तमिलनाडु में स्थित मल्लाकोट्टई खदान, जहां हादसा हुआ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 20, 2025 at 4:13 PM IST | Updated : May 20, 2025 at 4:31 PM IST 1 Min Read

शिवगंगा: तमिलनाडु के सिंगमपुनारी के पास मल्लाकोट्टई खदान में भूस्खलन की चपेट में आने से 5 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना के तुरंत बाद आस पास अफरा-तफरी मच गई. वहीं, मिट्टी में दबे मजदूरों को निकालने के काम में अग्निशमन कर्मी जुटे हुए हैं. खबर के मुताबिक, शिवगंगा जिले के सिंगमपुनारी के पास मल्लाकोट्टई गांव में एक प्राइवेट स्वामित्व वाली खदान है, जहां मजदूर काम कर रहे थे. मिली जानकारी के मुताबिक, यहां 150 मीटर गहरी इस खदान में मंगलवार को भूस्खलन हुआ और मजदूर मिट्टी में दब गए. इसकी सूचना मिलने पर आनन फानन में अग्निशमन दल मिट्टी में दबे मजदूरों को निकालने के लिए मौके पर पहुंच गए. बचाव दल ने इनमें से तीन मजदूरों को बचा लिया. इन घायल मजदूरों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है. वहीं, अधिकारी मिट्टी में दबे मजदूरों की तलाश में भी जुटे हुए हैं. अग्निशमन दल के कर्मियों ने बताया कि, इस घटना में गणेश, मुरुगनंथम, अरुमुगम, अरिजीत और अंदिचामी नाम के 5 मजदूरों की मौत हो गई. गंभीर रूप से घायल माइकल नाम के एक अन्य मजदूर को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अभी इस घटना को लेकर पूरी जानकारी का इंतजार है.

Last Updated : May 20, 2025 at 4:31 PM IST