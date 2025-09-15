ETV Bharat / bharat

पवन सिंह ने अक्षरा से ब्रेकअप की वजह बताई, बोले-'वो तो देवी थी'

पवन सिंह ने अक्षरा सिंह से ब्रेकअप और अपनी पहली और दूसरी पत्नी को लेकर एक रियलिटी शो में बात की. पढ़ें पूरी खबर..

Pawan Singh
भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 15, 2025 at 2:03 PM IST

Updated : September 15, 2025 at 2:58 PM IST

4 Min Read
पटना: भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह अपने रिश्ते को लेकर अक्सर चर्चा में रहे हैं. इस वक्त पवन सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे अपने रिश्ते को लेकर बात करते नजर आ रहे हैं.

रियलिटी शो में अपनी लाइफ पर बोले पवन: एक रियलिटी शो राइज एंड फॉल में पवन सिंह को कास्ट किया गया है. इस शो के दौरान पवन सिंह टीवी अभिनेता अर्जुन बिजलानी और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर नयनदीप रक्षित से बात कर रहे हैं.

दो पत्नी और अक्षरा सिंह पर बोले: पवन सिंह काफी भावूक नजर आ रहे हैं. बता रहे हैं कि उनकी जिंदगी में किस तरह के मोड़ आए और उन्होंने खुदको कैसे संभाला. अपनी प्रेमिका अक्षरा सिंह, पहली पत्नी नीलम सिंह और दूसरी पत्नी ज्योति सिंह को लेकर बात की. उन्होंने यह भी बताया कि अक्षरा सिंह से ब्रेकअप के क्या कारण थे?

'3 महीने बाद दुनिया उजड़ गयी': पवन सिंह ने अपनी पहली पत्नी नीलम सिंह को लेकर कहा कि ' शादी के बाद मेरी दुनिया उजड़ गयी. उसने तीन महीने में ही अपनी दुनिया को अलविदा कह दिया. पवन सिंह ने इशारा करते हुए कहा कि (उसने फंदा लगा ली) वो देवी थी, जिसको मैने खो दिया.'

अक्षरा सिंह से नजदीकी: पहली पत्नी के मरने के बाद पवन सिंह की लाइफ में कई बदलाव हुए. इसके बारे में कहते हैं कि कुछ सालों के बाद जीवन में कुछ और लफड़ा हुआ. बिना नाम लिए अक्षरा सिंह को लेकर कहा कि जब लगातार किसी के साथ काम करेंगे तो नजदीकियां बढ़ जाती है.

"ऐसा ही उसके साथ भी हुआ, लेकिन परिवार को वह ठीक नहीं लगा तो फिर परिवार ने कहीं और रिश्ता तय कर दिया. दूसरी जिंदगी शुरू हुई तो उसमें भी धक्का लग गया. अब दूसरी पत्नी से तलाक का मामला चल रहा है." -पवन सिंह, भोजपरी अभिनेता

अक्षरा सिंह से ब्रेकअप: पवन सिंह ने अक्षरा सिंह से ब्रेकअप के कारण को लेकर बात की. उन्होंने कहा कि 'बचपन से ही मेरा फैसला था कि जिंदगी उसी के साथ बीतेगी, जहां मेरा परिवार चाहेगा. इस चीज का फैसला मैं खुद से नहीं कर सकता. लव मैरिज नहीं कर सकता.'

परिवार के कारण प्यार को छोड़ा: पवन सिंह के मुताबिक पारिवारिक कारण से उन्होंने अक्षरा सिंह से ब्रेकअप कर लिया और ज्योति सिंह से शादी की. पवन सिंह की शादी को लेकर भोजपुरी अभिनेत्री अम्रपाली दूबे कहती हैं कि उनकी शादी अचनाक से हुई. कोई शादी कार्ड नहीं बना. इंविटेशन तक नहीं मिला.

अम्रपाली ने भी बतायी वजह: पवन सिंह के इस फैसले से अम्रपाली हैरान हो गयीं और अक्षरा सिंह को फोन किया. उन्होंने कहा कि 'अक्षरा ये मैं क्या सुन रही हूं.' इसपर अक्षरा सिंह ने कहा कि 'हां पवन सिंह शादी कर रहे हैं.' इसको लेकर अम्रपाली दूबे पवन सिंह से भी बात की थी, जिसपर पवन सिंह अच्छे तरीके से अम्रपाली को समझाया था और अपनी मजबूरी बतायी थी.

मां की खुशी के लिए ज्योति सिंह से शादी: अम्रपाली कहती हैं कि पवन सिंह ने कहा कि 'मेरी मां की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है. मेरी मां जो बोलेगी, जहां बोलेगी, वहां करूंगा.' इसलिए उन्होंने अक्षरा सिंह से ब्रेकअप कर ज्योति सिंह से शादी की. हालांकि दोनों के बीच आरा कोर्ट में तलाक का मामला चल रहा है.

Last Updated : September 15, 2025 at 2:58 PM IST

AKSHARA SINGHRISE AND FALL SHOWपवन सिंहअक्षरा सिंहPAWAN SINGH

