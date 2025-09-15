ETV Bharat / bharat

पवन सिंह ने अक्षरा से ब्रेकअप की वजह बताई, बोले-'वो तो देवी थी'

भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ( ETV Bharat )

Published : September 15, 2025 at 2:03 PM IST | Updated : September 15, 2025 at 2:58 PM IST

पटना: भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह अपने रिश्ते को लेकर अक्सर चर्चा में रहे हैं. इस वक्त पवन सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे अपने रिश्ते को लेकर बात करते नजर आ रहे हैं. रियलिटी शो में अपनी लाइफ पर बोले पवन: एक रियलिटी शो राइज एंड फॉल में पवन सिंह को कास्ट किया गया है. इस शो के दौरान पवन सिंह टीवी अभिनेता अर्जुन बिजलानी और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर नयनदीप रक्षित से बात कर रहे हैं. दो पत्नी और अक्षरा सिंह पर बोले: पवन सिंह काफी भावूक नजर आ रहे हैं. बता रहे हैं कि उनकी जिंदगी में किस तरह के मोड़ आए और उन्होंने खुदको कैसे संभाला. अपनी प्रेमिका अक्षरा सिंह, पहली पत्नी नीलम सिंह और दूसरी पत्नी ज्योति सिंह को लेकर बात की. उन्होंने यह भी बताया कि अक्षरा सिंह से ब्रेकअप के क्या कारण थे? '3 महीने बाद दुनिया उजड़ गयी': पवन सिंह ने अपनी पहली पत्नी नीलम सिंह को लेकर कहा कि ' शादी के बाद मेरी दुनिया उजड़ गयी. उसने तीन महीने में ही अपनी दुनिया को अलविदा कह दिया. पवन सिंह ने इशारा करते हुए कहा कि (उसने फंदा लगा ली) वो देवी थी, जिसको मैने खो दिया.' अक्षरा सिंह से नजदीकी: पहली पत्नी के मरने के बाद पवन सिंह की लाइफ में कई बदलाव हुए. इसके बारे में कहते हैं कि कुछ सालों के बाद जीवन में कुछ और लफड़ा हुआ. बिना नाम लिए अक्षरा सिंह को लेकर कहा कि जब लगातार किसी के साथ काम करेंगे तो नजदीकियां बढ़ जाती है.

