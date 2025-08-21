ETV Bharat / bharat

प्रतापगढ़ में खौफनाक वारदात: युवक ने पत्नी और बड़े भाई की कुल्हाड़ी से की हत्या, बेटा और भतीजा घायल - PRATAPGARH DOUBLE MURDER

प्रतापगढ़ में युवक ने कुल्हाड़ी से पत्नी और बड़े भाई की हत्या कर दी. उसने अपने बेटे और भतीजे पर भी हमला किया.

Pratapgarh murder case
घटनास्थल पर मौजूद पुलिसकर्मी और ग्रामीण (ETV Bharat Pratapgarh)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 21, 2025 at 2:40 PM IST

3 Min Read

प्रतापगढ़: जिले के धमोत्तर थाना क्षेत्र के बिल्लीखेड़ा गांव से ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई जिसने पूरे इलाके को दहला दिया. गुरुवार सुबह करीब 4 बजे गांव में चैन की नींद सो रहे लोगों को खबर लगी कि एक ही परिवार में खून की होली खेली जा रही है. आरोपी प्रेमचंद ने बेरहमी से अपनी पत्नी और फिर बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया. यही नहीं, उसने बेटे और भतीजे पर भी कुल्हाड़ी से हमला कर पूरे परिवार को खत्म करने की कोशिश की.

भाई और पत्नी बने शिकार: पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य ने जानकारी दी कि आरोपी प्रेमचंद सबसे पहले अपने बड़े भाई मूलचंद के घर पहुंचा. वहां उसने अचानक कुल्हाड़ी से हमला कर मूलचंद की हत्या कर दी. इसी बीच, मूलचंद का बेटा मनोज बचाने आया तो उस पर भी आरोपी चाचा ने कुल्हाड़ी से वार कर दिया. मनोज गंभीर रूप से घायल हो गया और फिलहाल जिला चिकित्सालय में उसका इलाज चल रहा है. भाई की हत्या के बाद आरोपी घर लौटा और पत्नी सविता को भी कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया. इतना ही नहीं, उसने अपने बेटे संतोष पर भी हमला किया, लेकिन संतोष किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला.

पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य (ETV Bharat Pratapgarh)

इसे भी पढ़ें- जयपुर में डबल मर्डर के बाद आत्महत्या, युवक ने गर्भवती पत्नी और बुआ को उतारा मौत के घाट, फिर दे दी जान

ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ा: एसपी के अनुसार डबल मर्डर के बाद प्रेमचंद गांव में अपने बच्चों को ढूंढने लगा. बताया जा रहा है कि वह पूरे परिवार की हत्या के बाद खुदकुशी करने की योजना बना चुका था, लेकिन इसी बीच ग्रामीणों को उसके कृत्य की भनक लगी. लोगों ने आरोपी का पीछा किया और पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. गांव में वारदात के बाद अफरा-तफरी मच गई. एफएसएल टीम और मोबाइल यूनिट मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए. खुद एसपी बी. आदित्य भी घटनास्थल पर पहुंचे और बारीकी से जांच की.

हत्या की वजह और पुलिस जांच: एसपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी प्रेमचंद अपनी पत्नी और बड़े भाई से नाराज था. उसका कहना था कि दोनों उस पर लगातार काम करने का दबाव डालते थे और उसे तंग करते थे. इसी नाराजगी में उसने यह खौफनाक कदम उठाया. हालांकि, पुलिस का कहना है कि सभी एंगल से जांच जारी है और तथ्यों को खंगाला जा रहा है. गौरतलब है कि आरोपी और उसका भाई अलग-अलग मकान में रहते थे और दोनों के घरों की दूरी करीब 500 मीटर है. यह इलाका जंगल से घिरा हुआ है और नेटवर्क की गंभीर समस्या रहती है. इसी वजह से घटना की सूचना पुलिस तक देर से पहुंच पाई. घटना के बाद गांव वाले अब भी सदमे में हैं और पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.

इसे भी पढे़ं- जयपुर के सांगानेर में डबल मर्डर, घर में आए पड़ोसी ने की दंपती की गोली मारकर हत्या

इसे भी पढ़ें- प्रॉपर्टी विवाद में बेरहम चाचा ने भतीजे और भतीजी को उतारा मौत के घाट, भाभी को भी किया जख्मी, वारदात के बाद आरोपी ने की खुदकुशी

प्रतापगढ़: जिले के धमोत्तर थाना क्षेत्र के बिल्लीखेड़ा गांव से ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई जिसने पूरे इलाके को दहला दिया. गुरुवार सुबह करीब 4 बजे गांव में चैन की नींद सो रहे लोगों को खबर लगी कि एक ही परिवार में खून की होली खेली जा रही है. आरोपी प्रेमचंद ने बेरहमी से अपनी पत्नी और फिर बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया. यही नहीं, उसने बेटे और भतीजे पर भी कुल्हाड़ी से हमला कर पूरे परिवार को खत्म करने की कोशिश की.

भाई और पत्नी बने शिकार: पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य ने जानकारी दी कि आरोपी प्रेमचंद सबसे पहले अपने बड़े भाई मूलचंद के घर पहुंचा. वहां उसने अचानक कुल्हाड़ी से हमला कर मूलचंद की हत्या कर दी. इसी बीच, मूलचंद का बेटा मनोज बचाने आया तो उस पर भी आरोपी चाचा ने कुल्हाड़ी से वार कर दिया. मनोज गंभीर रूप से घायल हो गया और फिलहाल जिला चिकित्सालय में उसका इलाज चल रहा है. भाई की हत्या के बाद आरोपी घर लौटा और पत्नी सविता को भी कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया. इतना ही नहीं, उसने अपने बेटे संतोष पर भी हमला किया, लेकिन संतोष किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला.

पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य (ETV Bharat Pratapgarh)

इसे भी पढ़ें- जयपुर में डबल मर्डर के बाद आत्महत्या, युवक ने गर्भवती पत्नी और बुआ को उतारा मौत के घाट, फिर दे दी जान

ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ा: एसपी के अनुसार डबल मर्डर के बाद प्रेमचंद गांव में अपने बच्चों को ढूंढने लगा. बताया जा रहा है कि वह पूरे परिवार की हत्या के बाद खुदकुशी करने की योजना बना चुका था, लेकिन इसी बीच ग्रामीणों को उसके कृत्य की भनक लगी. लोगों ने आरोपी का पीछा किया और पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. गांव में वारदात के बाद अफरा-तफरी मच गई. एफएसएल टीम और मोबाइल यूनिट मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए. खुद एसपी बी. आदित्य भी घटनास्थल पर पहुंचे और बारीकी से जांच की.

हत्या की वजह और पुलिस जांच: एसपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी प्रेमचंद अपनी पत्नी और बड़े भाई से नाराज था. उसका कहना था कि दोनों उस पर लगातार काम करने का दबाव डालते थे और उसे तंग करते थे. इसी नाराजगी में उसने यह खौफनाक कदम उठाया. हालांकि, पुलिस का कहना है कि सभी एंगल से जांच जारी है और तथ्यों को खंगाला जा रहा है. गौरतलब है कि आरोपी और उसका भाई अलग-अलग मकान में रहते थे और दोनों के घरों की दूरी करीब 500 मीटर है. यह इलाका जंगल से घिरा हुआ है और नेटवर्क की गंभीर समस्या रहती है. इसी वजह से घटना की सूचना पुलिस तक देर से पहुंच पाई. घटना के बाद गांव वाले अब भी सदमे में हैं और पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.

इसे भी पढे़ं- जयपुर के सांगानेर में डबल मर्डर, घर में आए पड़ोसी ने की दंपती की गोली मारकर हत्या

इसे भी पढ़ें- प्रॉपर्टी विवाद में बेरहम चाचा ने भतीजे और भतीजी को उतारा मौत के घाट, भाभी को भी किया जख्मी, वारदात के बाद आरोपी ने की खुदकुशी

For All Latest Updates

TAGGED:

FAMILY DISPUTE CRIMEपत्नी और बड़े भाई की हत्याप्रतापगढ़ में दो की हत्याPRATAPGARH MURDER CASEPRATAPGARH DOUBLE MURDER

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

62,000 करोड़ का रक्षा सौदा, HAL को मिला 97 तेजस Mk1A लड़ाकू विमानों का ऑर्डर

भारत-चीन व्यापार से सालाना 6 अरब डॉलर का फायदा, US टैरिफ से हुए नुकसान की भरपाई

मारवाड़ के महाकुंभ के लिए उमड़ रही आस्था, जोधपुर में हर दिन पहुंच रहे हजारों श्रद्धालु

PM किसान निधि का झांसा देकर किए युवक के खाते से 96 हजार पार, झारखंड से गिरफ्तार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.