राजसमंद: देशभर में भाई-बहन के स्नेह का पर्व रक्षाबंधन शनिवार को परंपरागत तरीके से मनाया जाएगा, लेकिन राजस्थान के राजसमंद जिले के पिपलांत्री गांव में रक्षाबंधन का पर्व भाई-बहन के स्नेह तक सीमित नहीं है. यहां की महिलाएं व युवतियां अपने भाई की कलाई से पहले पेड़ों को राखी बांधती हैं. इस गांव में हर पर्व महोत्सव के तार धरती और प्रकृति से साथ जुड़े रहते हैं.

यहां रक्षाबंधन का पर्व दो से तीन दिन पहले पेड़ों को राखी बांधकर मनाते हैं और इस बार राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के सानिध्य में महिलाओं व युवतियों ने पेड़ों को राखी बांधी और जिनके घर में बेटियों का जन्म हुआ, वे परिवार बेटियों के साथ पिपलांत्री पहुंचे और 111 पौधे रोपने के साथ उनके संरक्षण संवर्धन का संकल्प लिया. इस गांव में एक अलग ही अंदाज में रक्षाबंधन मनाने की परंपरा जुड़ गई है. इसके तहत यहां की बेटियां अपने भाइयों की कलाई से पहले पेड़ों को राखी बांधकर उनके संरक्षण व संवर्धन का संकल्प लेती हैं. इस तरह यहां की महिलाएं व युवतियां पेड़ को भाई मानती हैं. यह परंपरा न केवल पर्यावरण संरक्षण की मिसाल है, बल्कि बेटियों के सम्मान और प्रकृति के प्रति गहरे लगाव का प्रतीक भी है.

पिपलांत्री में होता है अनोखा रक्षाबंधन (ETV Bharat Rajsamand)

पिपलांत्री का मॉडल उम्मीद की किरण: पद्मश्री व जलग्रहण कमेटी के अध्यक्ष श्याम सुंदर पालीवाल ने बताया कि यह गांव हमें सिखाता है कि अगर हम प्रकृति के साथ प्रेम और सम्मान का रिश्ता बनाएं, तो वह भी हमें बदले में जीवन देती है. आज जब पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण संकट से जूझ रही है, पिपलांत्री का यह मॉडल एक उम्मीद की किरण है. यह हमें बताता है कि छोटे-छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं. पिपलांत्री की बेटियां और उनके पेड़-भाई आज एक नई कहानी लिख रहे हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेंगी.

एक दुखद घटना से शुरू हुई मुहिम: श्याम सुंदर पालीवाल ने बताया कि साल 2005 में पिपलांत्री गांव के लिए एक नया अध्याय शुरू हुआ. उस समय वे गांव के सरपंच चुने गए. उनकी जिंदगी में एक दुखद घटना घटी थी. उनकी छोटी सी बेटी किरण का कम उम्र में निधन हो गया था. इस दुख ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया. अपनी बेटी की याद में उन्होंने एक पौधा लगाया. यह पौधा उनके लिए उनकी बेटी का प्रतीक बन गया. वे उस पौधे में अपनी बेटी को देखते थे और उसकी देखभाल में उन्हें सुकून मिलता था. इस घटना ने श्याम सुंदर को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने के लिए प्रेरित किया.

पिपलांत्री पहुचे राज्यपाल (ETV Bharat Rajsamand)

उन्होंने सोचा कि अगर हर बेटी के जन्म पर पौधे लगाए जाएं, तो न केवल बेटियों का सम्मान होगा, बल्कि पर्यावरण भी संरक्षित होगा. इस तरह पिपलांत्री में एक अनोखी परंपरा की शुरुआत हुई. गांव में जब भी किसी बेटी का जन्म होता, उसके नाम पर 111 पौधे लगाए जाते. अगर किसी की मृत्यु होती, तो उसकी स्मृति में 11 पौधे लगाए जाते. इस परंपरा ने गांव के लोगों को प्रकृति के करीब ला दिया और बेटियों के प्रति सम्मान को और गहरा कर दिया. इसके तहत जिस भी परिवार में बेटी का जन्म होता है, उनके परिवार नन्हीं बेटियों को लेकर पिपलांत्री आते हैं और 111 पौधे रोपते हैं. साथ ही जिन जिन बेटियों के नाम पर पौधे रोपे जा चुके हैं और वे बड़ी हो गईं, तो वे यहां आकर उन पेड़ों को राखी बांधती हैं.

राज्यपाल को राखी बांधती बालिका (ETV Bharat Rajsamand)

पेड़ के राखी बांध लंबी उम्र की कामना: उन्होंने बताया कि पिपलांत्री गांव में युवतियां व महिलाएं भाई से पहले पेड़ को राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं. पिपलांत्री में रक्षाबंधन का मतलब सिर्फ भाइयों तक सीमित नहीं है. यहां की बेटियां उन पेड़ों को राखी बांधती हैं, जो उनके जन्म के समय उनके नाम पर लगाए गए थे. इन पेड़ों को वे अपना भाई मानती हैं और उनकी देखभाल को अपनी जिम्मेदारी समझती हैं. हर साल रक्षाबंधन के दिन पिपलांत्री गांव में एक अनोखा उत्सव होता है. गांव की बेटियां और महिलाएं ढोल-नगाड़ों की थाप पर गीत गाती हैं, नाचती हैं और हर्षोल्लास के साथ पेड़ों को राखी बांधती हैं. यह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि एक संकल्प है कि वे इन पेड़ों की रक्षा करेंगी और पर्यावरण को हरा-भरा रखेंगी. इस परंपरा की शुरुआत 2005 में हुई थी और पिछले 20 सालों से यह निरंतर चल रही है. अब न केवल पिपलांत्री, बल्कि आसपास के गांवों की महिलाएं और बेटियां भी इस उत्सव में शामिल होती हैं.

राज्यपाल ने किया पौधरोपण (ETV Bharat Rajsamand)

पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा: पिपलांत्री गांव के आसपास मार्बल संगमरमर की खदानें हैं. इन खदानों से निकलने वाली स्लरी पहले पर्यावरण के लिए एक बड़ी समस्या थी. यह स्लरी पौधों को नष्ट कर देती थी और जमीन को बंजर बना रही थी, लेकिन श्याम सुंदर पालीवाल की पहल ने इस समस्या का समाधान ढूंढ लिया. गांव में पौधरोपण के साथ-साथ स्लरी को नियंत्रित करने के लिए भी कदम उठाए गए. पौधों की देखभाल के लिए पानी की व्यवस्था की गई, ताकि कोई भी पौधा सूखने न पाए. इस मुहिम का असर इतना गहरा हुआ कि पिपलांत्री गांव आज हरा-भरा है. यहां के पेड़ न केवल ऑक्सीजन का स्रोत हैं, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ एक मजबूत कवच भी हैं. कोरोना काल में जब लोग ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे थे, तब पिपलांत्री के पेड़ों ने इस बात को और साबित किया कि प्रकृति की रक्षा करना कितना जरूरी है.

राज्यपाल ने पूर्व सरपंच और सरपंच को सम्मानित किया (ETV Bharat Rajsamand)

डेनमार्क के स्कूलों में पिपलांत्री की कहानी: पिपलांत्री की यह अनोखी परंपरा आज विश्व स्तर पर चर्चा का विषय बन चुकी है. डेनमार्क के स्कूली पाठ्यक्रम में इस गांव की कहानी को शामिल किया गया है. वहां के बच्चे पिपलांत्री के पर्यावरण संरक्षण मॉडल को पढ़ते हैं और इससे प्रेरणा लेते हैं. यह गांव अब केवल एक गांव नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और बेटियों के सम्मान का प्रतीक बन चुका है. इसे आदर्श ग्राम, निर्मल ग्राम, वृक्ष ग्राम और कन्या ग्राम जैसे नामों से जाना जाता है.

पूर्व सरपंच श्याम सुंदर पालीवाल कहते हैं कि कोरोना काल में हमने देखा कि लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे. ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी थी, लेकिन प्रकृति के पास ऑक्सीजन का अथाह भंडार है. बस जरूरत है इन पेड़ों को बचाने और इनका सम्मान करने की. उनकी यह बात आज हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है, जो पर्यावरण के प्रति जागरूक होना चाहता है. पिपलांत्री की बेटियां इस परंपरा को केवल एक रस्म नहीं मानतीं. उनके लिए ये पेड़ उनके भाई हैं, जिनके साथ उनका भावनात्मक रिश्ता है. वे कहती हैं हमारे जन्म पर हमारे माता-पिता ने ये पेड़ लगाए थे. इनकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है. ये पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें जीवन देते हैं.

पेड़ों को राखी बांधने पहुंची बालिकाएं (ETV Bharat Rajsamand)

राज्यपाल बोले- हर तहसील में बनाओ पिपलांत्री जैसा गांव: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने पिपलांत्री में रक्षाबंधन के महोत्सव में शामिल होने के बाद आयोजित समारोह में कहा कि पिपलांत्री गांव में पर्यावरण व प्रकृति के लिए पूरा गांव एकजुट है, जो अपने आप में बड़ी बात है. यहां हर बेटी के जन्म पर 111 पौधे रोपना और फिर उन्हें जीवित रखना उससे भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, मगर यहां के ग्रामवासी यह कर रहे हैं. राज्यपाल ने पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल व प्रशासक अनिता पालीवाल के प्रयासों की भी सराहना की.

राज्यपाल ने मारवाड़ में खेजड़ी के पेड़ बचाने के लिए हुए प्रयास में अमृतादेवी को याद करते हुए नमन किया और कहा कि पिपलांत्री सरीखे गांव आज हर जिले और हर तहसील में बनने चाहिए, तभी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बेहतर कार्य संभव है. पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल ने दावा किया कि पिपलांत्री में एक अनुमान के मुताबिक 14 से 15 लाख पौधे रोपे जा चुके हैं, जिनमें एक लाख चंदन है. कार्यक्रम में जिला एवं सेशन न्यायाधीश राघवेंद्र काछवाल, जिला प्रमुख रतनदेवी माधवलाल जाट, प्रधान अरविंद सिंह राठौड़, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी, जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा, एसपी ममता गुप्ता भी मौजूद थे.

पिपलांत्री गांव के प्रमुख तथ्य

4 से 5 हजार की आबादी का गांव है पिपलांत्री

पिपलांत्री पंचायत में छोटी मोरवड़, बड़ी मोरवड़, धर्मेटा, पिपलांत्री खुर्द, कड़ेचो का गुड़ा, आरना आदि गांव शामिल हैं.

ग्रीन विलेज की पहचान: यह गांव पर्यावरण संरक्षण की अनूठी पहल के लिए पूरे देश में "ग्रीन विलेज" के नाम से जाना जाता है.

पूर्व सरपंच एवं पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल ने वर्ष 2005 से सघन पौधरोपण की मुहिम शुरू की.

पिपलांत्री पंचायत में हर घर में बेटी के जन्म होने पर 111 पौधे लगाने की परंपरा है.

पिपलांत्री में जल संरक्षण के लिए चेक डेम, तालाब के जो कार्य हुए, उन्हें देखने के लिए देशभर के पंच व सरपंच आते हैं.

जैव विविधता संरक्षण को लेकर नीम, शीशम, खेजड़ी, बबूल जैसे हजारों औषधीय पौधे लगाए गए हैं.

प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध है और ग्रामवासियों को कपड़े के थैले उपयोग के लिए प्रेरित करते हैं.

पौधरोपण के बाद पिपलांत्री अब ग्रामीण पर्यटन को लेकर फेमस हो रहा है, जहां पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने लगी है.

गांव में जिन बेटियों का निधन हो जाता है, उनके सम्मान में स्मृति वन विकसित किया जा रहा है.

