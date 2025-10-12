ETV Bharat / bharat

'अकेले इंदिरा गांधी ने नहीं लिया था ऑपरेशन ब्लू स्टार का फैसला, लेकिन जान उनकी गई'

खुशवंत सिंह लिटफेस्ट में पी चिदंबरम और हरिंद्र बवेजा ( ETV Bharat )

सोलन: कसौली में चल रहे 14वें खुशवंत सिंह लिटफेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तान आतंकवाद, कश्मीर समस्या, बाबरी मस्जिद संघर्ष और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद दिल्ली में हुए दंगों समेत कई जटिल मुद्दे चर्चाओं के केंद्र में रहे. इस पर साहित्यकारों ने खूब चर्चा की. इस दौरान कश्मीर, पंजाब और मणिपुर के प्रति दृष्टिकोण पर भी चर्चा हुई. वरिष्ठ पत्रकार और लेखिका हरिंद्र बवेजा की नई किताब 'दे विल शूट यू मैडम' पर उनके साथ पूर्व गृह व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने वार्ताकार के रूप में चर्चा की. हरिंदर बावेजा ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी गलती करार दिया. उन्होंने कहा कि इसके बिना भी आतंकवादियों को गोल्डन टैंपल से बाहर निकाला जा सकता था. इंदिरा गांधी ने पंजाब में अकालियों की ताकत को कम करने के लिए भिंडरावाले को तैयार किया था. 'अकेले इंदिरा गांधी ने नहीं लिया ऑपरेशन ब्लू स्टार का फैसला' इस पर चिदबंरम ने कहा कि 'मुझे इसके बारे में नहीं मालूम. ऑपरेशन ब्लू स्टार का फैसला इंदिरा गांधी ने अकेले नहीं लिया था. सेना, पुलिस और उस समय के पंजाब के नेताओं का निर्णय था. इसके बदले में इंदिरा गांधी ने अपनी जान गंवाई. इस पर बावेजा ने टोकते हुए कहा कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, इसलिए उनके आदेश पर ही ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ. इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही सुरक्षा कर्मियों ने की थी. बावेजा ने ये भी बताया कि उस समय सांसद कैप्टन अमरेंदर सिंह किस तरह से इंदिरा गांधी, उनके मंत्रियों और नौकरशाहों तक सूचना पहुंचाते थे. एक दिन इंदिरा गांधी ने कैप्टन को भिंडारवाले से संपर्क साधने के लिए भेजा और वो चाहती थी कि राजीव गांधी भिंडरावाले से मुलाकात करें. इसके बाद कैंप्टन ने दो बार मीटिंग भी फिक्स करवा दी थी, जिस पर चिदंबरम ने कहा कि बावेजा ने किताब केवल एक ही नेता के सोर्स पर लिखी है, जबकि कई लोगों से बात करके यह लिखी जानी चाहिए थी.' कभी 1984 के लिए नहीं मिलेगी माफी चिदंबरम ने बातचीत के दौरान कहा कि पंजाब में आज खालिस्तान समेत अन्य राजनीतिक मुद्दे अतीत में थे. वर्तमान में पंजाब की समस्या अर्थिक समस्या है. इस पर बवेजा ने कहा कि इसका असर तो लोगों के दिमाग में रहेगा. इंदिरा के हत्यारे का बेटा आज सांसद है और राहुल गांधी भी बार बार गोल्डन टैंपल जाते हैं. क्योंकि उन्हें पता है कि सिख उन्हें कभी 1984 के लिए माफ नहीं करेंगे. बातचीत के दौरान गरमाया माहौल वहीं, बातचीत के दौरान माहौल भी गरमा गया. पी चिदंबरम ने 1984 के दंगों पर इंदिरा गांधी का बचाव करते हुए कहा कि वहां पर दंगे हुए थे. इस पर दर्शकों में बैठा एक व्यक्ति भड़क गया और उन्होंने चिदंबरम से कहा कि वो पंजाब में 1984 में सिखों पर हुए अत्याचार को दंगों का नाम नहीं दे सकते. केवल उस समय सिखों को टारगेट कर उनका कत्लेआम करवाया गया और यह कांग्रेस का काम था.