'अकेले इंदिरा गांधी ने नहीं लिया था ऑपरेशन ब्लू स्टार का फैसला, लेकिन जान उनकी गई'

सोलन में खुशवंत लिटफेस्ट चल रहा है. दूसरे दिन आतंकवाद, पंजाब, कश्मीर, मणिपुर सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई.

खुशवंत सिंह लिटफेस्ट में पी चिदंबरम और हरिंद्र बवेजा
खुशवंत सिंह लिटफेस्ट में पी चिदंबरम और हरिंद्र बवेजा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 12, 2025 at 2:14 PM IST

सोलन: कसौली में चल रहे 14वें खुशवंत सिंह लिटफेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तान आतंकवाद, कश्मीर समस्या, बाबरी मस्जिद संघर्ष और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद दिल्ली में हुए दंगों समेत कई जटिल मुद्दे चर्चाओं के केंद्र में रहे. इस पर साहित्यकारों ने खूब चर्चा की.

इस दौरान कश्मीर, पंजाब और मणिपुर के प्रति दृष्टिकोण पर भी चर्चा हुई. वरिष्ठ पत्रकार और लेखिका हरिंद्र बवेजा की नई किताब 'दे विल शूट यू मैडम' पर उनके साथ पूर्व गृह व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने वार्ताकार के रूप में चर्चा की. हरिंदर बावेजा ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी गलती करार दिया. उन्होंने कहा कि इसके बिना भी आतंकवादियों को गोल्डन टैंपल से बाहर निकाला जा सकता था. इंदिरा गांधी ने पंजाब में अकालियों की ताकत को कम करने के लिए भिंडरावाले को तैयार किया था.

'अकेले इंदिरा गांधी ने नहीं लिया ऑपरेशन ब्लू स्टार का फैसला'

इस पर चिदबंरम ने कहा कि 'मुझे इसके बारे में नहीं मालूम. ऑपरेशन ब्लू स्टार का फैसला इंदिरा गांधी ने अकेले नहीं लिया था. सेना, पुलिस और उस समय के पंजाब के नेताओं का निर्णय था. इसके बदले में इंदिरा गांधी ने अपनी जान गंवाई. इस पर बावेजा ने टोकते हुए कहा कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, इसलिए उनके आदेश पर ही ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ. इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही सुरक्षा कर्मियों ने की थी. बावेजा ने ये भी बताया कि उस समय सांसद कैप्टन अमरेंदर सिंह किस तरह से इंदिरा गांधी, उनके मंत्रियों और नौकरशाहों तक सूचना पहुंचाते थे. एक दिन इंदिरा गांधी ने कैप्टन को भिंडारवाले से संपर्क साधने के लिए भेजा और वो चाहती थी कि राजीव गांधी भिंडरावाले से मुलाकात करें. इसके बाद कैंप्टन ने दो बार मीटिंग भी फिक्स करवा दी थी, जिस पर चिदंबरम ने कहा कि बावेजा ने किताब केवल एक ही नेता के सोर्स पर लिखी है, जबकि कई लोगों से बात करके यह लिखी जानी चाहिए थी.'

कभी 1984 के लिए नहीं मिलेगी माफी

चिदंबरम ने बातचीत के दौरान कहा कि पंजाब में आज खालिस्तान समेत अन्य राजनीतिक मुद्दे अतीत में थे. वर्तमान में पंजाब की समस्या अर्थिक समस्या है. इस पर बवेजा ने कहा कि इसका असर तो लोगों के दिमाग में रहेगा. इंदिरा के हत्यारे का बेटा आज सांसद है और राहुल गांधी भी बार बार गोल्डन टैंपल जाते हैं. क्योंकि उन्हें पता है कि सिख उन्हें कभी 1984 के लिए माफ नहीं करेंगे.

बातचीत के दौरान गरमाया माहौल

वहीं, बातचीत के दौरान माहौल भी गरमा गया. पी चिदंबरम ने 1984 के दंगों पर इंदिरा गांधी का बचाव करते हुए कहा कि वहां पर दंगे हुए थे. इस पर दर्शकों में बैठा एक व्यक्ति भड़क गया और उन्होंने चिदंबरम से कहा कि वो पंजाब में 1984 में सिखों पर हुए अत्याचार को दंगों का नाम नहीं दे सकते. केवल उस समय सिखों को टारगेट कर उनका कत्लेआम करवाया गया और यह कांग्रेस का काम था.

कश्मीर को समझना होगा: चिदंबरम

वहीं, कश्मीर पर चर्चा करते हुए चिदंबरम ने कहा कि वर्तमान में जम्मू-कश्मीर की दिल्ली से दूरी बन गई है. केंद्र को कश्मीरियों को समझना होगा. अधिकांश कश्मीरियों को भारत से लगाव है. कश्मीर के लोग अब समझ गए हैं कि पाकिस्तानी सेना उन्हें केवल भारत के खिलाफ भड़काने का काम कर रही है. वहीं, बवेजा ने कहा कि कश्मीर में आज भी राजनीतिक एंगेजमेंट की कमी है. जम्मू-कश्मीर में बढ़ते पर्यटकों की संख्या वहां की शांति का वास्तविक संकेत नहीं है, ये सिर्फ एक सतही अभिव्यक्ति है. ऑपरेशन सिंदूर जैसे प्रयास इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते, लेकिन पहलगाम हमले के बाद आतंकवाद के खिलाफ कश्मीरियों में गुस्सा देखने को मिला और उन्होंने इसके विरोध में तिरंगा यात्रा भी निकाली.

बाबरी मस्जिद के बाद दंगों में कई निर्दोष लोग मारे गए

अपनी किताब में बाबरी मस्जिद चैप्टर पर चर्चा करते हुए बवेजा ने कहा कि 'दिसंबर 1992 को भाजपा नेता एलके आडवानी का रथ यात्रा के दौरान भीड़ पर नियंत्रण नहीं रहा, जिसके बाद बाबरी मस्जिद को ढहने का दौर शुरू हुआ. उसके बाद दंगों में निर्दोष लोग मारे गए. इस पर चिदंबरम ने कहा कि दिल्ली और बावरी मस्जिद के बाद हुए दंगों में कुछ शरारती तत्वों के कारण ही हजारों निर्दोष लोग मारे गए. हालांकि भाजपा ने बाबरी मस्जिद ढहाने के पीछे जेएंडके में हिंदू मंदिर तोड़ने का कारण बताया था, जबकि वहां का दौरा किया तो पाया कि केवल दो मंदिर टूटे हुए थे, वो भी शैलिंग से, लेकिन बाबरी मस्जिद ढहाने के बाद कुछ मंदिर वहां पर तोड़े गए. देश में अर्थव्यवस्था के सुधार के सवाल पर चिदंबरम ने कहा कि यह तय करता है कि देश का पीएम कौन है. इस पर दर्शकदीर्घा में खूब ठहाका लगा.

कश्मीर को पूरी तरह नहीं जोड़ पाई दिल्ली

एक सत्र में पूर्व रॉ प्रमुख एएस दुलत की किताब स्पाई क्रानिक्लस पर चर्चा हुई. इस दौरान दुलत ने स्पष्ट रूप से कहा कि 'देश के पास कभी भी जम्मू-कश्मीर के मसले से निपटने के लिए कोई ठोस नीति या दृष्टिकोण नहीं रहा. उन्होंने कहा कि फारूख अब्बदुला ने हमेशा कहा है कि वो दिल्ली के साथ है. उनके पिता शेख अब्दुल्ला और उनके बेटे सीएम उमर अब्दुल्ला भी यही कहते हैं कि वो दिल्ली के साथ है, लेकिन दिल्ली की कश्मीर से दूरी रही है. दिल्ली कश्मीर, पंजाब व नॉर्थ इस्ट को हमेशा नजरअंदाज किया है, जबकि दिल्ली को समझना चाहिए कि दिल्ली ही इंडिया नहीं है. धारा 370 हटाने के समय भी उमर और फारूख को नहीं बताया गया, जबकि वो हमेशा दिल्ली के साथ रहे हैं. बीते दशकों में कई मोड़ आए, लेकिन दिल्ली कभी भी पूरी तरह जम्मू-कश्मीर को अपने साथ जोड़ नहीं पाई.'

