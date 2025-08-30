ETV Bharat / bharat

अफ्रीकी स्वाइन फीवर से मरे 50 से ज्यादा सूअरों को झील में फेंका, फार्म मालिक के खिलाफ मामला दर्ज - AFRICAN SWINE FEVER

चिक्कबल्लापुर जिले के हेब्बारी गांव में स्थित एक फार्म में सूअरों में अफ्रीकी स्वाइन फीवर पाए जाने की खबर आई थी.

Swine flu in karnataka
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
चिक्कबल्लापुर: कर्नाटक में चिक्कबल्लापुर जिले के चिंतामणि तालुक के हेब्बारी गांव में एक फार्म मालिक ने स्वाइन फीवर से मरे 50 से ज्यादा सूअरों को एक झील में फेंक दिया. उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

अब जिला प्रशासन ने सूअरों को हटाने और झील को कीटाणुरहित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है. वहीं, मरे हुए जानवरों को झील में फेंकने के आरोपी सूअर फार्म मालिक वेंकट रेड्डी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

बता दें कि, शुक्रवार को चिक्कबल्लापुर जिले के हेब्बारी गांव में स्थित एक फार्म में सूअरों में अफ्रीकी स्वाइन फीवर पाए जाने की खबर आई थी. हेब्बारी गांव के एक फार्म में सूअरों में अफ्रीकी स्वाइन फीवर पाए जाने की पुष्टि होने के बाद चिक्कबल्लापुर ज़िले के स्वास्थ्य विभाग और पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए.

Swine flu More than 50 pigs
फार्म मालिक ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर से मरे 50 से ज्यादा सूअरों को झील में फेंका (ETV Bharat)

19 अगस्त से अब तक सुअर फार्म में 100 से ज्यादा सुअरों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया और निरीक्षण किया. सुअरों के खून के नमूने भोपाल स्थित राष्ट्रीय प्रयोगशाला भेजे गए. प्रयोगशाला की रिपोर्ट में अफ़्रीकी स्वाइन फीवर की पुष्टि हुई. इसलिए, एहतियात के तौर पर, आज नियमानुसार फार्म के 57 सुअरों को मारकर एक गड्ढे में डालकर सील कर दिया गया.

वहीं, सूअर फार्म के मालिक वेंकट रेड्डी ने बीमारी से मरे 50 से ज्यादा सुअरों को पास की एक झील में फेंककर गैरजिम्मेदारी दिखाई. स्थानीय लोग इससे घबरा गए और उन्होंने अधिकारियों को सूचित किया. चिक्कबल्लापुर ज़िला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एसएस महेश और पशु चिकित्सा विभाग के उप निदेशक डॉ. रंगप्पा, जिन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया, ने सुअर फार्म के मालिक वेंकट रेड्डी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है.

मीडिया से बात करते हुए, पशु चिकित्सा सेवा विभाग के उप निदेशक डॉ. रंगप्पा ने कहा, "स्वाइन फीवर इंसानों में नहीं फैलता. इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है. एहतियात के तौर पर, मृत सूअरों का निपटान कर दिया गया है. फार्म मालिक ने मृत सूअरों को झील में फेंक दिया था. उन्हें निकालकर मिट्टी में दबा दिया गया है. तालुका और ज़िला प्रशासन ने झील को संक्रमणमुक्त करने के लिए कदम उठाए हैं. झील में सूअरों को फेंकने के संबंध में पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है."

झील में सूअरों को फेंके जाने से ग्रामीणों में चिंता व्याप्त है. आसपास के ग्रामीणों द्वारा अपने पशुओं को नहलाने के लिए झील के पानी का उपयोग किए जाने के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में, उन्होंने कहा, "स्वाइन फीवर केवल सूअरों में फैलता है. सूअरों से अन्य जानवरों में इसका प्रसार नहीं पाया गया है. एहतियात के तौर पर, झील में फेंके गए 50 से अधिक सूअरों को निकालकर मिट्टी में दबा दिया गया है. ज़िला प्रशासन ने झील की सफाई के लिए कदम उठाए हैं."

