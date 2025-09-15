ETV Bharat / bharat

जयपुर में कांग्रेस पर बरसे रामदास अठावले, बोले- राहुल गांधी देश को बदनाम कर रहे

रामदास अठावले ने कांग्रेस पर देश को बदनाम करने का आरोप लगाया, मोदी सरकार की योजनाओं का समर्थन किया और पाकिस्तान पर निशाना साधा.

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले
रामदास अठावले और अविनाश गहलोत (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 15, 2025 at 6:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले का कहना है कि विपक्ष को सरकार के अच्छे कामों को प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल उठाते हैं. ऐसा करके वे देश को बदनाम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिली है. उन्होंने पीएम मोदी की माता के एआई वीडियो को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा. रामदास अठावले सोमवार को जयपुर के दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों की बैठक ली और निर्देश दिए. सर्किट हाउस में उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया. प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत भी इस मौके पर मौजूद रहे.

सबका साथ सबका विकास: मीडिया से बातचीत में अठावले ने कहा कि राजस्थान में एससी-एसटी और ओबीसी के विद्यार्थी बड़ी संख्या में हैं, जिनके लिए 900 से ज्यादा हॉस्टल हैं. अंतरजातीय शादी करने पर दंपती को दस लाख रुपए की मदद दी जाती है. मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य से काम कर रही है. प्रदेश की भजनलाल शर्मा सरकार भी एससी-एसटी और ओबीसी को न्याय देने के लिए काम कर रही है.

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले (ETV Bharat Jaipur)

इसे भी पढ़ें- महाराष्ट्र में हिंदी भाषी लोगों के साथ मारपीट पर बोले अठावले- दादागिरी करने वालों का इलाज करेंगे

जनता ने कांग्रेस को सत्ता से हटाया: उन्होंने कहा, भारत ने पाकिस्तान को क्रिकेट मैच में करारी शिकस्त दी है. इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर में पीएम मोदी के नेतृत्व में सैन्य बलों ने आतंकियों के अड्डे नष्ट किए. राहुल गांधी बेवजह देश को बदनाम कर रहे हैं. कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता का अपमान कर रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, इसलिए जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया.

पाकिस्तान को सिखाना पड़ेगा सबक: उन्होंने कहा, जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद करोड़ों की संख्या में टूरिस्ट पहुंचे, इसलिए पाकिस्तान की शह पर आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला किया. अब पाकिस्तान को सबक सिखाना पड़ेगा. हालांकि, सैन्य बलों ने आतंकियों को सबक सिखाया है. उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार एनडीए के नेतृत्व में सीएम बनेंगे.

क्रिकेट पर राजनीति ठीक नहीं: भारत-पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के विरोध को लेकर उन्होंने कहा कि क्रिकेट पर राजनीति करना ठीक नहीं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब वोट चोरी का राग अलाप रही है. सवाल यह है कि क्या कांग्रेस 70 साल तक वोट चोरी कर सत्ता में आई है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिली. मोदी को केवल गालियां देने की ट्रेनिंग मिली है. यही ट्रेनिंग लेकर वे विदेश से आए हैं.

इसे भी पढ़ें- सरकार का 100 दिन का प्लान तैयार है : अठावले - ramdas athawale

अपात्र लोगों से ‘गिव अप’ का आह्वान: वहीं, प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा का लाभ ले रहे सक्षम लोगों के बीच भी गिव अप का आह्वान किया गया है. सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहे ऐसे लाभार्थी, जो हर महीने 24 से 48 हजार रुपए बिजली का बिल जमा करवा रहे हैं, उन्हें इस योजना से गिव अप करने का आह्वान किया गया है, ताकि पात्र लोगों को इसका फायदा मिल सके.

For All Latest Updates

TAGGED:

MODI GOVERNMENTRAMDAS ATHAWALE ON RAHUL GANDHIGIVE UP CAMPAIGNCRICKET MATCH WITH PAKISTANRAMDAS ATHAWALE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दुर्गा पूजा व दिवाली पर विशेष ट्रेन: कोटा से कोलकाता, पुणे, कानपुर और गांधीधाम की यात्रा होगी आसान, जानिए टाइम टेबल

एक भारत, श्रेष्ठ भारत की झलक: उदयपुर में वाइब्रेंट गुजरात में दिखा मेवाड़ी-गुजराती संस्कृति का अनूठा संगम

टीम इंडिया को पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाने पर मिलेगी सजा? जानिए क्या कहते हैं क्रिकेट के नियम?

13 साल बाद क्यों बंद हो गया Hike, जो WhatsApp को भी देता था टक्कर!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.