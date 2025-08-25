नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा : ग्रेटर नोएडा दहेज हत्या मामले में अब मृतका के जेठ को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में अब तक यह तीसरी गिरफ्तारी है. मृतका की सास को बीते दिन ही गिरफ्तार किया गया था. दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की हत्या के आरोपी उसके पति विपिन भाटी को बीते रविवार को पुलिस ने मुठभेड़ में घायल होने के बाद गिरफ्तार कर लिया था. जिसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

विवाहिता को बेरहमी से पीटने के बाद जिंदा जलाने का मामला : बता दें कि ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को बेरहमी से पीटने के बाद पेट्रोल डालकर जला दिया गया था. जिसके आरोपी पति का एनकाउंटर रविवार को किया गया. आरोपी के पैर में गोली लगी है. हिरासत से भागने की कोशिश में आरोपी पति का एनकाउंटर किया गया है. वहीं, आरोपी विपिन भाटी ने कहा, "मुझे कोई पछतावा नहीं है. मैंने उसे नहीं मारा है. वह खुद मर गई. पति-पत्नी में अक्सर झगड़े होते रहते हैं, यह बहुत आम बात है."

ग्रेटर नोएडा के एडीसीपी सुधीर कुमार ने दी मामले की जानकारी : ग्रेटर नोएडा के एडीसीपी सुधीर कुमार ने कहा, '' हत्याकांड के मुख्य आरोपी व पति विपिन को पुलिस से हुए एनकाउंटर में पैर में गोली लगी है. हत्या में इस्तेमाल कैमिकल की रिकवरी पुलिस को करनी थी, इसलिए उसको मौक़ा ए वारदात पर ले जाया जा रहा था. सिरसा चौराहे के पास आरोपी पुलिस वालों से पिस्टल छीनकर भागने लगा, जब पुलिस टीम ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, तो उसने पुलिस टीम पर फायर किया. पुलिस की जवाबी फायरिंग में वह घायल हो गया. पुलिस ने उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है.''

शादी दिसंबर 2016 में होने के बाद से हो रही थी प्रताड़ित : वहीं मृतका के पिता भिखारी सिंह ने बताया था कि उनकी बेटी की शादी दिसंबर 2016 में सिरसा गांव में हुई थी. शादी में स्कॉर्पियो गाड़ी और अन्य सामान दिया गया था, लेकिन ससुराल वाले लोग 35 लाख रुपए की मांग करने लगे. इसके लिए बेटी को प्रताड़ित करते थे. पिता ने यह भी बताया कि उनकी मांग पूरी करने के लिए एक बाइक और दे दी, लेकिन प्रताड़ना का सिलसिला जारी रहा. उन्होंने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया आरोपी पति: पीड़िता के पिता ने आरोपी और उसके परिवार को राक्षस बताया है. पीड़ित पिता ने कहा कि वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है और उनकी बेटी को जलाने वाले राक्षसों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए. वहीं आरोपी पति विपिन भाटी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

आरोपियों के घर बुल्डोजर चलाने की पिता ने की मांग: आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने पर पीड़िता के पिता भिखारी सिंह पायला ने कहा, "हमारे वकील कार्रवाई करेंगे. प्रशासन हमारे पक्ष में काम कर रहा है कि उसे हिरासत में भेजा गया है. हम पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं. हमें उम्मीद है कि अदालत हमें न्याय देगी. सीएम योगी छोटे अपराधियों पर बुलडोजर चलाते हैं, और फिर ये लोग बड़े अपराधी हैं. वे राक्षस हैं जिन्होंने मेरी बेटी को जलाया."

