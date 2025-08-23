ETV Bharat / bharat

'स्वच्छ पेयजल और अच्छी सड़क चाहिए', अकेली छात्रा ने प्रशासन के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन - 6TH CLASS STUDENT PROTEST

गांव की बुनियादी सुविधाओं को लेकर छठी कक्षा की छात्रा ने तख्ती बांधकर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है.

6th class student protests alone in front of Gram Panchayat, making three demands
पीबी सुष्मिता ने तख्ती बांधकर प्रशासन के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 23, 2025

दावणगेरे: एक तरफ जहां अन्याय के खिलाफ क्रांतिकारी संघर्ष फीके पड़ गए हैं, वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में दावणगेरे जिले की एक छठी कक्षा की छात्रा ने अकेले विरोध प्रदर्शन कर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है.

कर्नाटक की पीबी सुष्मिता नाम की छात्रा ने आज दावणगेरे तालुका के अलूर ग्राम पंचायत के सामने बुनियादी ढांचे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. अलूर गांव की रहने वाली सुष्मिता उसी गांव के देवराज अरासु प्राथमिक विद्यालय में छठी कक्षा में पढ़ती है. उसकी शिकायत है कि, जिस सड़क से वह स्कूल जाती है उसमें गड्ढे हैं. सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है. उसका कहना है कि, बारिश के मौसम में वे पढ़ाई करने के लिए स्कूल नहीं जा पाते हैं. कई बार तो छात्र और शिक्षक कीचड़ में गिर चुके हैं.

स्वच्छ पेयजल की मांग
गांव में स्वच्छ पेयजल की कमी से लोग परेशान हैं. छात्रा सुष्मिता ने मांग की है कि, उसके इलाके में तुरंत एक जल केंद्र खोला जाए. इसके अलावा, यहां के सीवेज सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से नाले का पानी सड़क पर बह रहा है. इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है. छात्रा ने इस संबंध में कार्रवाई की मांग को लेकर अलूर ग्राम पंचायत के सामने धरना दिया.

कुर्सी पर तख्ती बांधकर विरोध प्रदर्शन
इस बहादुर छात्रा ने प्लास्टिक की कुर्सी पर अपनी मांगें लिखी और तख्ती बांधकर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. उसकी प्रमुख मांगों में, स्कूल जाने वाली सड़क और सीवरेज की मरम्मत किया जाए और स्वच्छ पेयजल आपूर्ति का इंतजाम किया जाए.

पीडीओ के आश्वासन के बाद विरोध वापस
छात्रा के अकेले प्रदर्शन की सूचना मिलने पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (पीडीओ) मौके पर पहुंचे और उससे बातचीत की. छात्रा की मांगें पूरी करने का वादा करने के बाद बच्ची ने अपना विरोध वापस ले लिया.

इस संबंध में धरना देने वाली छात्रा सुष्मिता ने ईटीवी भारत को बताया कि, गांव में बुनियादी सुविधाओं की कमी है. उसके प्रदर्शन के बाद नालियों से गाद निकालने का काम शुरू हो गया है. इतना ही नहीं स्कूल को जोड़ने वाली सड़क की मरम्मत के लिए टेंडर हो गया है. जगह की कमी के कारण स्वच्छ पेयजल इकाई को दूसरे गांव में स्थानांतरित कर दिया गया था. पीडीओ ने यहां जल इकाई स्थापित करने का वादा किया है. उसने कहा कि, अगर उसकी मांगें नहीं मानी गईं तो वह प्रशासन के खिलाफ फिर से प्रदर्शन करेगी.

