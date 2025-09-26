ETV Bharat / bharat

बिहार: महिला वोटरों पर नजर! पीएम मोदी ने 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' की किस्त ट्रांसफर की

BJP महिला कल्याणकारी योजनाओं को महिलाओं की सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम तो बता रहा है.

Published : September 26, 2025 at 8:30 PM IST

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले महिलाओं के सशक्तिकरण को अपनी चुनावी रणनीति का केंद्र बिंदु बना लिया है. पार्टी का दावा है कि केंद्र और राज्य सरकारों की महिला-केंद्रित योजनाओं ने बिहार की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' की शुरुआत की, जिसमें 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपये की पहली किस्त ट्रांसफर की गई. यह योजना कुल 7,500 करोड़ रुपये की है, जो महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करेगी.

महिला विस्तारक टोली
पार्टी का कहना है कि विपक्ष के मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों का जवाब घर-घर जाकर देने के साथ-साथ 'रफ्तार पकड़ चुका बिहार' थीम पर प्रचार किया जाएगा. बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने हाल ही में 'महिला विस्तारक टोली' भी लॉन्च किया था , जो घरेलू महिलाओं को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए जागरूक करेगी. यह टोली विशेष रूप से ग्रामीण और प्रवासी महिलाओं पर फोकस कर रही है, ताकि महिलाओं के वोटों को मजबूती से साधा जा सके.

'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना'ऑ
भाजपा का मानना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी की जोड़ी ने महिलाओं के लिए ऐसी योजनाएं लागू की हैं, जो न केवल आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करती हैं, बल्कि सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित करती हैं. यदि देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को 'आत्मनिर्भर' बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं और फंड की घोषणा की है, जिनका सीधा असर बिहार पर पड़ रहा है. आज लॉन्च की गई 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' इसका प्रमुख उदाहरण है.

इस योजना के तहत हर परिवार की एक महिला को कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, सिलाई या अन्य स्वरोजगार गतिविधियों के लिए 10,000 रुपये की पहली किस्त दी गई है. आगे चलकर उद्यमिता के लिए अतिरिक्त 2 लाख रुपये तक की सहायता उपलब्ध होगी. यही नहीं पीएम मोदी ने पिछले महीने भी 'बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड' को लॉन्च किया था, जिसमें 105 करोड़ रुपये ग्रामीण महिलाओं के उद्यमिता और सामुदायिक उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए हस्तांतरित किए गए थे.

यह डिजिटल प्लेटफॉर्म जीविका महिलाओं को पारदर्शी तरीके से फंड उपलब्ध कराने के लिए था. इसके तहत12,000 कैडरों को टैबलेट वितरित किए जा रहे हैं. इस योजना में भी लगभग 20 लाख महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था.

3 लाख करोड़ रुपये से अधिक आवंटित
वहीं, भाजपा ये भी अपने कैंपेन में बता रही है कि कैसे केंद्र और राज्य स्तर पर पीएम मोदी की सरकार की महिला-केंद्रित योजनाओं का बजट 2024-25 में 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किया है. इन योजनाओं में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और लखपति दीदी जैसे योजनाओं शामिल हैं.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को 20 लाख रुपये तक का बिना गारंटी ऋण, जिसमें 30 प्रतिशत हिस्सा विशेष रूप से महिलाओं के लिए है. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाता है जो बिहार में लाखों महिलाओं को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराती है.

इसी तरह लखपति दीदी अभियान के तहत स्वयं सहायता समूह में शामिल महिलाओं को 1 लाख रुपये सालाना आय तक पहुंचाना, शामिल है. बीमा सखी योजना महिलाओं को बीमा क्षेत्र में रोजगार, जो जन धन खातों से जुड़ी है और गैस सब्सिडी, किसान कल्याण निधि, सुकन्या समृद्धि योजना आदि को सीधे महिलाओं तक पहुंचाती है.

विपक्ष ने 'चुनावी रिश्वत' बताया
वहीं, विपक्षी दलों ने इन योजनाओं को 'चुनावी रिश्वत' करार दिया है, लेकिन भाजपा का कहना है कि ये योजनाएं महिलाओं की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करती हैं. पूर्व सीबीआई निदेशक एम. नागेश्वर राव ने चुनाव आयोग से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है, लेकिन भाजपा नेता इसे विपक्ष की हताशा बता रहे हैं. इस बीच पीएम मोदी ने कहा, "जब नीतियां महिलाओं को केंद्र में रखकर बनाई जाती हैं, तो पूरे समाज को लाभ मिलता है. उज्ज्वला योजना इसका वैश्विक उदाहरण है.

