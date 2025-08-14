रांचीः स्वतंत्रता संग्राम के कई नायकों की कहानियां मशहूर हैं. वीरों की धरती झारखंड के अमर शहीदों का नाम और योगदान भी किसी मायने में कम नहीं है. 1857 की क्रांति से पहले हूल क्रांति का शंखनाद इसी पावन धरती से हुआ. भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, शेख भिखारी समेत अनेकों प्रख्यात और गुमनाम योद्धाओं ने स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्योछावर किया. स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इन सभी अमर शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन है.

झारखंड की इस धरती ने ऐसे कई सपूतों को जन्म दिया है, जिन्होंने भारत माता की आजादी और अपनी माटी की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दे दी. अंग्रेज उनके शौर्य से कांपते थे, कम उम्र में देश पर न्योछावर हो जाने के बावजूद उन्होंने आजादी और आदिवासी अधिकारों की जो मशाल जलाई, वह पीढ़ियों तक उजाला देती रहेगी. हां यह भी सच है कि झारखंड में ऐसे सैकड़ों, बल्कि अनगिनत शहीद हुए जिनके नाम इतिहास के पन्नों में गुम हैं पर उनकी कुर्बानी इस मिट्टी की सांसों में आज भी बसती है.

संवाददाता चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट (Etv Bharat)

तिलका मांझी ने छेड़ी थी पहली जंग

साहिबगंज जिला के राजमहल में 11 फरवरी 1750 को जन्मे तिलका मांझी पहाड़िया जनजाति से थे. अपनी उम्र के बढ़ते-बढ़ते उन्होंने अंग्रेजी दमन और सामंती अत्याचार को अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा. इसके बाद उन्होंने खुद सामंतों और अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. 1771 से 1784 तक उन्होंने गुरिल्ला युद्ध शैली में अंग्रेजों को खूब चुनौती दी. अंग्रेजों ने 1781 में ‘हिल काउंसिल’ का गठन किया पर इससे पहाड़िया समाज पर अत्याचार कम न हुए.

ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)

तिलका मांझी ने अपने पारंपरिक हथियार तीर और कमान से ही अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया. बंदूक और गोला बारूद के बीच भी आदिवासियों के पारंपरिक हथियार ने अंग्रेजों को कई मोर्चे पर पीछे हटने के मजबूर कर दिया. 13 जनवरी 1784 को तिलका मांझी ने एक ऐसा साहस भरा काम किया. जिससे अंग्रेजी हुक्मरानों में सनसनी फैल गयी. दरअसल तिलका मांझी एक ताड़ के पेड़ पर चढ़कर अंग्रेजी कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड को अपनी तीर के सटीक निशाने से से मार गिराया. यह घटना ब्रिटिश शासन और उनके फौजी हुक्मरानों के लिए किसी बिजली के झटके से कम नहीं थी.

साजिश में पकड़े गये तिलका मांझी

लंबे समय तक पकड़ से बाहर रहने पर अंग्रेजों ने ‘फूट डालो और राज करो’ नीति को अपनाया. अंग्रेज पहाड़िया समुदाय के कुछ लोगों को तिलका मांझी के खिलाफ भड़काने और लालच देने लगे. अंग्रेजों द्वारा किए गये एक हमले में उनके कई साथी शहीद हुए और वे स्वयं भी पकड़े गए. अंततः 35 वर्ष की आयु में 13 जनवरी 1785 को अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी दे दी गई. तिलका मांझी की शहादत ने झारखंड में प्रतिरोध की पहली मशाल प्रज्वलित की.

ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)

ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव

12 अगस्त 1817 को नागवंशी राजपरिवार में जन्मे ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव ने पिता रघुनाथ शाहदेव के देहांत के बाद बड़कागढ़ की गद्दी संभाली और अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देने का निश्चय किया. उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया. उस समय अंग्रेजों की नीतियों से कई रजवाड़ों में असंतोष था. ठाकुर साहब ने छोटानागपुर को ब्रिटिश सत्ता से मुक्त कराने की निर्णायक लड़ाई छेड़ दी. इसके लिए उन्होंने शेख भिखारी, टिकैत उमरांव सिंह, पांडेय गणपत राय जैसे रणबांकुरों को एकजुट किया. 1857 के सैनिक विद्रोह और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की हुंकार के बीच झारखंड में भी आंदोलन तेज होता चला गया.

झारखंड की रामगढ़ छावनी में विद्रोह भड़कने पर ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव ने अपने सबसे विश्वस्त सेनापतियों, शेख भिखारी और टिकैत उमरांव सिंह को वहां भेजा. ब्रिटिश छावनी के भीतर उठे विद्रोह के बाद कई स्थानीय जवान इनके साथ आ मिले. कई मोर्चों पर ठाकुर की इन टुकड़ियों ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी, स्थिति ऐसी रही कि अंग्रेज यहां घुस नहीं पा रहे थे. डोरंडा छावनी से अंग्रेजी सेना ने हटिया पर आक्रमण किया और भारी नुकसान उठाया. इसी दौर में, चतरा से लौटते वक्त ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव एक घर में विश्राम कर रहे थे कि अंग्रेजों ने उन्हें वहीं गिरफ्तार कर लिया. 16 अप्रैल 1858 को ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव फांसी दे दी गई. छोटानागपुर के स्वराज-संकल्प का यह एक बड़ा स्तंभ तो गिरा पर उनकी आत्मा अमर हो गयी.

ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)

शेख भिखारी और टिकैत उमरांव सिंह

1819 में रांची जिला में बुढ़मू के होक्टे गांव में जन्मे शेख भिखारी अंसारी बुनकर परिवार से थे. बचपन में खानदानी काम, कपड़े तैयार कर ग्रामीण हाट-बाजार में बेचने से जुड़े रहे. युवावस्था में छोटानागपुर महाराज के यहां नौकरी और बाद में बड़कागढ़ के राजा ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव ने उन्हें दीवान और एक फौज की जिम्मेदारी सौंपी. 1857 में अचानक हुए अंग्रेजी हमले के समय शेख भिखारी ने एक ब्रिटिश अफसर को मार गिराया. यह घटना विद्रोह की चुनौती की बिगुल जैसी थी.

शेख भिखारी और टिकैत उमरांव सिंह की जोड़ी ने मिलकर रामगढ़ रेजिमेंट के कई लड़ाकों को अपने दस्ते में शामिल किया और रांची, चाईबासा, संथाल परगना तक अंग्रेजों को पीछे धकेल दिया. पहाड़ी रास्तों से अंग्रेज रांची में घुसने की कोशिश करते रहे पर शेख भिखारी और टिकैत उमरांव सिंह की टुकड़ियों ने डटकर मुकाबला किया. अंततः अंग्रेज गुप्त रास्तों से पहाड़ पर चढ़ आए और दोनों को घेरकर पकड़ लिया. 8 जनवरी 1858 को रांची में (वर्तमान चुट्टुपालू घाटी) एक बरगद के पेड़ पर शेख भिखारी और टिकैत उमरांव सिंह को फांसी दे दी गई. टिकैत उमरांव सिंह और शेख भिखारी की तरह जगन्नाथपुर के राजा ठाकुर विश्वनाथ के निकटस्थ सहयोगी थे.

ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)

सिदो–कान्हू और चांद–भैरव

साहिबगंज जिला के भोगनाडीह गांव में जन्मे सिदो मुर्मू (1815) और कान्हू मुर्मू (1820) के अलावा उनके दो भाई चांद (1825) और भैरव (1835) और दो बहनें फूलो और झानो थीं. एक ही परिवार के कुल छह भाई-बहनों ने अंग्रेजों से खूब लोहा लिया. अंग्रेजी दमन बढ़ने के साथ संथाल क्षेत्र में असंतोष 1853 से ही सुलगने लगा था. प्रतिरोध करने वालों ने सिदो-कान्हू से संपर्क किया और उनके नेतृत्व में 30 जून 1855 को पंचकठिया में विशाल सभा की. जिसमें 50 हजार से अधिक आदिवासी समुदाय के लोग एकत्र हुए और सिदो-कान्हू-चांद-भैरव को अपना नेता चुना गया. यहीं से हूल क्रांति का शंखनाद हुआ और सभी ने मिलकर “करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो” का नारा बुलंद किया.

अपनी जमीन और अस्मिता की रक्षा के लिए आदिवासियों ने अंग्रेजी शासन के होश उड़ा दिए. इनके आंदोलन दबाने को अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लगा दिया. आधुनिक हथियारों के सामने तीर-कमान अधिक दिन नहीं टिक सके, पर 20 हजार से अधिक आदिवासी शहादत देकर अमर हो गए. अगस्त 1855 में सिदो-कान्हू को अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई. इस संघर्ष में चांद, भैरव ने भी अपने प्राण न्योछावर किए.

संथाल हूल की अमर नायिकाएं

1855 में संताल परगना में अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ सिदो और कान्हू द्वारा छेड़े गए संताल विद्रोह (हूल) की गूंज बिहार और बंगाल तक पहुंची. आज भले झारखंड अलग राज्य है, पर तब संथाल परगना, भागलपुर के कलक्टर और कमिश्नर के अधीन था. औपनिवेशिक पराधीनता के उस दौर में पर्वत-पहाड़, घने जंगल और दूरदराज गांव–कस्बों में आदिवासी योद्धाओं के साथ कई वीरांगनाएं भी उठ खड़ी हुईं. जल, जंगल और जमीन के अधिकारों तथा शोषण-अत्याचार के विरुद्ध अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी.

इन सभी वीरांगनाओं में फूलो और झानो के नाम आदर और गर्व के साथ लिए जाते हैं. हूल की आग को संथाल परगना में फैलाने में इन बहनों की निर्णायक भूमिका रही. मान्यता है कि विद्रोह के दौरान पाकुड़ के निकट संग्रामपुर में अंधेरे का लाभ उठाकर वे अंग्रेजी शिविर में घुस गईं और अपनी कुल्हाड़ियों से 21 अंग्रेज अफसरों का संहार कर दिया. यह साहसिक वार ब्रिटिश सत्ता के घमंड पर सीधी चोट थी. अंग्रजों के साथ लड़ाई में फूलो-झानो ने अपने प्राण न्योछावर कर यह साबित कर दिया कि झारखंड की बेटियां भी मातृभूमि की रक्षा के लिए शेरनियों से कम नहीं रहीं.

ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)

नीलांबर–पीतांबर

लातेहार जिला के एक खड़िया आदिवासी परिवार में जन्मे भाइयों नीलांबर और पीतांबर का 1857 की क्रांति में विशेष योगदान रहा. चेमो सान्या में इन्होंने भोक्ता, खरवार, चेरो और कई जमींदारों के साथ बैठकें कर अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला संघर्ष की योजना बनाई. इनके नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने 27 नवंबर 1857 को रजहरा स्टेशन पर धावा बोला. इस स्थान से अंग्रेज कोयला ढोया करते थे और इस हमले से ब्रिटिश तंत्र को बड़ा झटका दिया. इस आक्रमण से बौखलाए अंग्रेजों ने इन्हें खत्म करने की साजिश रची. फरवरी 1858 में अंग्रेजी अफसर डाल्टन चेमो सान्या पहुंचे और 24 दिनों तक अभियान चलाया. जिसके बाद इनके नीलांबर-पीतांबर के दस्ते को काफी क्षति पहुंची. परिजनों से मिलने की योजना का भेद खुलते ही दोनों भाई पकड़े गए और 28 मार्च 1859 को लेस्लीगंज में पेड़ से फांसी दे दी गई.

ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)

धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा

15 नवंबर 1875 को खूंटी ज़िले के उलिहातू गांव में जन्मे बिरसा मुंडा ने आदिवासी परिवेश में परवरिश पाई. आगे चलकर वे चाईबासा पहुंचे और मिशनरी स्कूल में पढ़ाई की. छात्र जीवन से ही अंग्रेजी जुल्म उन्हें कचोटते थे. उन्होंने आदिवासियों को आर्थिक शोषण, खासकर जमींदारी अत्याचार से मुक्त कराने का बीड़ा उठाया. सामाजिक चेतना के साथ आर्थिक मोर्चे पर भी उन्होंने समुदाय को संगठित किया और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध व्यापक आंदोलन खड़ा किया.

22 अगस्त 1895 को बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी हुई और दो वर्ष का कठोर कारावास और 50 रुपया जुर्माना लगाया गया. हजारीबाग जेल से रिहा होकर वे फिर जन आंदोलन में कूद पड़े. 1897 से 1900 के बीच कई संघर्ष हुए. अगस्त 1897 में सैकड़ों आदिवासियों के साथ बिरसा मुंडा ने तीर-कमान लेकर खूंटी थाना पर धावा बोला. 1898 में तांगा नदी के किनारे निर्णायक मुठभेड़ में अंग्रेजी सेना को हार झेलनी पड़ी.

इसके बाद अनेक आदिवासी नेताओं को गिरफ्तार किया गया. जनवरी 1900 में डोमबाड़ी पहाड़ी पर जनसभा के दौरान अंग्रेजी सैनिकों ने हमला किया, जिसमें कई महिलाएं और बच्चे मारे गए. 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर से बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया. यहां से उनको रांची जेल लाया गया, जेल में उनकी तबीयत बिगड़ी, खून की उल्टी होने लगी और 9 जून 1900 को रांची जेल में उनका निधन हो गया. झारखंड में बिरसा को भगवान का दर्जा प्राप्त है और उनके जन्मदिन पर ही राज्य का गठन हुआ. यह जननायक के प्रति प्रदेश की शाश्वत श्रद्धांजलि है.

रांची जेल संग्रहालय में स्थापित झारखंड के वीर शहीदों प्रतिमाएं (ETV Bharat)

अमर बलिदान और गुमनाम शहीदों का ऋण

स्वतंत्रता सेनानी हरिहर माझी की पत्नी बिलजी मिर्धा पुलिस की गोली से शहीद हुईं. गुमला जिला के बबुरी गांव की देवमनिया ने सिसई क्षेत्र में थाना भगत आंदोलन का नेतृत्व संभाला. हूल के नायक सिदो की पत्नी सुमी मुर्मू ने अपने पति की मुहिम में कंधे से कंधा मिलाया. बिरसा मुंडा के ‘उलगुलान’ के सेनापति गया मुंडा की पत्नी माकी मुंडा भी अग्रिम पंक्ति में रहीं. उलगुलान के बाद उन पर मुकदमा चला और दो वर्ष का सश्रम कारावास सुनाया गया. खड़िया आंदोलन के नेता तेलंगा खड़िया की पत्नी रतनी खड़िया ने पति के वीरगति प्राप्त होने के बाद आंदोलन की मशाल को थामे रखा.

भागीरथ मांझी समेत अन्य वीर शहीदों की मुर्ति (ETV Bharat)

झारखंड के इन नायकों और वीरांगनाओं की शौर्यगाथाएं भारत की स्वतंत्रता की नींव में जड़े अटल पत्थर हैं और जो नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हो सके वे अनाम शहीद उनकी कुर्बानी भी इस धरती की नाड़ियों में धड़कती है. स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे के साथ यह संकल्प भी उड़ना चाहिए कि हम उनके सपनों स्वाभिमान, न्याय और अधिकारकी रक्षा करेंगे. यही उनके बलिदान का सच्चा सम्मान है, यही इस वीरभूमि का संदेश है.

इसे भी पढ़ें- देश की आजादी में इन गांवों के स्वतंत्रता सेनानियों ने निभाई थी अहम भूमिका, कालापानी की सजा से भी नहीं डिगे कदम

इसे भी पढ़ें- आजादी के मतवालों का गांव 'पबरा', 17 वीर बांकुरों ने अंग्रेजों को दी थी खुली चुनौती, इनके बलिदान से परिजनों का सीना हो जाता है चौड़ा - Independence Day 2024

इसे भी पढ़ें- 150 साल से अंग्रेजों की क्रूरता की गवाही बयां कर रहा बरगद का पेड़, एक साथ दी गई थी कई स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी - Independence Day 2024

इसे भी पढ़ें- आजादी के नायकों की वीरगाथा, इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखे हैं जिनके नाम - Independence Day 2024