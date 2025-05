ETV Bharat / bharat

क्या है सरना धर्म कोड, आदिवासी क्यों कर रहे हैं मांग, क्या है नेताओं का रुख, जानें सबकुछ - SARNA DHARMA CODE

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : May 29, 2025 at 5:31 PM IST | Updated : May 29, 2025 at 6:02 PM IST 13 Min Read

रांची: झारखंड में एक बार फिर सरना आदिवासी धर्म कोड को लेकर राजनीति जोर पकड़ती दिख रही है. झारखंड में आदिवासियों की ये लंबे समय से मांग रही है. आदिवासी दशकों से सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं. लेकिन जब से केंद्र सरकार ने कैबिनेट से जनगणना के साथ-साथ जातिगत जनगणना कराने का प्रस्ताव पास किया है, तब से सरना धर्म कोड की मांग को एक बार फिर हवा मिल गई है. आखिर ये सरना धर्म क्या है? आदिवासी जनगणना फॉर्म में इसके लिए अलग कोड की मांग क्यों कर रहे हैं? इसकी जरूरत क्यों है? इस पर राजनीतिक दलों का क्या रुख है? आदिवासी मामलों के जानकारों, धर्म गुरुओं और नेताओं की इस पर अपनी दलील है. 11 नवंबर 2020 को तत्कालीन हेमंत सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर जनगणना प्रपत्र में आदिवासियों के लिए अलग कॉलम की मांग की थी. सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ था. अब साढ़े चार साल बाद यह विषय फिर राजनीति के पिटारे से बाहर आ गया है. कांग्रेस और झामुमो ने केंद्र से इस प्रस्ताव को मंजूरी देने की मांग को लेकर सड़कों पर आंदोलन शुरू कर दिया है. वहीं, भाजपा सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है. आदिवासी मामलों के जानकारों के अपने तर्क हैं. जबकि मौजूदा केंद्र सरकार इस मांग पर चुप्पी साधे हुए है. जनगणना प्रपत्र में धर्म कोड (Etv Bharat) क्या होता है सरना धर्म सरना एक पूजा स्थल होता है, जहां आदिवासी समुदाय के लोग प्रकृति पूजा और धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन करते हैं. रांची के हतमा सरना समिति के संयोजक सह पाहन (पुजारी) जगलाल पाहन के मुताबिक, सरना शब्द का इस्तेमाल मुख्य रूप से मुंडा और उरांव जनजाति के लोग करते हैं. उनके मुताबिक सरना धर्मावलंबी प्रकृति पूजक होते हैं. कोई सरना मां भी कहता है. दूसरी जनजातियों के पूजा स्थल का नाम अलग-अलग होता है. जहां तक सरना आदिवासी धर्म कोड की बात है तो इसपर पूरे देश के आदिवासियों के बीच एक राय बनना जरूरी है. संविधान में अनुसूचित जाति को क्या माना गया है? (Etv Bharat) सरना धर्म कोड क्या है? जनगणना रजिस्टर में धर्म वाले कॉलम में अलग-अलग धर्मों के अलग-अलग कोड हैं. जैसे हिंदू धर्म का 1, मुस्लिम का 2, ईसाई धर्म का 3 है. इसी तरह सरना धर्म के लिए भी अलग कोड की मांग हो रही है. अगर केंद्र सरकार सरना धर्म के लिए अलग कोड की मांग मान लेती है तो हिंदू, मुस्लिम की तरह सरना भी एक अलग धर्म बन जाएगा. क्या है सरना धर्म? (Etv Bharat) क्यों हो रही है सरना धर्म कोड की मांग इस मसले पर आदिवासी समाज बंटा हुआ है. कुछ लोग कह रहे हैं कि सरना धर्म कोड मिलने से आदिवासियों की धार्मिक पहचान सुनिश्चित होगी. वहीं एक पक्ष कह रहा है कि इस चाहत के पीछे एक बड़ी साजिश छिपी हुई है. विधानसभा से सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव पारित होने पर दिसंबर 2020 में लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष पद्मविभूषण कड़िया मुंडा ने ईटीवी भारत से खूंटी में कहा था कि सरना धर्म कोड की मांग प्रायोजित है. क्योंकि अलग धर्म कोड मिलने से आदिवासी अल्पसंख्यक हो जाएंगे. इसलिए आदिवासी से ईसाई बने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए यह साजिश मिशनरी के स्तर पर की जा रही है. चर्च जाने वालों को अपने मसले देखने चाहिए. उनको सरना धर्म से क्या लेना-देना है. वे क्यों मांग कर रहे हैं. सरना धर्म कोड क्या है? (Etv Bharat) बंधन तिग्गा का कहना है कि आदिवासियों के सामने अपनी धार्मिक पहचान को लेकर खतरा मंडरा रहा है. कुछ आदिवासी खुद को हिंदू धर्म का हिस्सा मानने लगे हैं तो कुछ ने ईसाई धर्म अपना लिया है. अगर आदिवासियों को अलग धार्मिक पहचान नहीं मिली तो वे नाराज होकर दूसरे धर्म अपनाने पर मजबूर हो जाएंगे. अगर ऐसा हुआ तो आदिवासियों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा. इसलिए अलग धर्म कोड मिलना जरूरी है. यह चर्च की मांग है. यह मांग केवल वे आदिवासी कर रहे हैं जो ईसाई बन चुके हैं. क्योंकि सरना धर्म कोड मिलने के बाद आदिवासियों का एक बड़ा वर्ग अल्पसंख्यक की श्रेणी में आ जाएगा. ईसाई धर्म अपनाने वाले आदिवासी पहले से ही अल्पसंख्यक की श्रेणी में हैं. इसे लेकर सवाल उठते रहते हैं कि अब वे आदिवासी परंपराओं और रीति-रिवाजों से अलग हो चुके हैं. इसलिए उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए. इसलिए वे चाहते हैं कि आदिवासियों को सरना धर्म कोड मिले ताकि आरक्षण के लाभ के लिए उनकी दावेदारी मजबूत हो सके. विवाद की वजह (Etv Bharat) धर्म कोड मिलने से फायदा या नुकसान दिसंबर 2020 में विधानसभा से सरना आदिवासी धर्म कोड प्रस्ताव पारित होने पर दिवंगत प्रो. करमा उरांव ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा था कि सरना धर्म के आने से निश्चित रूप से धर्मांतरण पर रोक लगेगी. हमारे अंदर स्वाभिमान की भावना जागृत होगी. सामाजिक-सांस्कृतिक-धार्मिक पुनरुत्थान होगा. आज हम दोराहे पर खड़े हैं. जब हमें सरना धर्म भौतिक रूप में मिलेगा, तो देश में हमारी पहचान स्थापित होगी. अगर ऐसा नहीं हुआ, तो आदिवासी समुदाय के लोग अलग-अलग धर्मों की ओर रुख करेंगे. इससे उनकी पहचान खतरे में पड़ जाएगी.

रांची: झारखंड में एक बार फिर सरना आदिवासी धर्म कोड को लेकर राजनीति जोर पकड़ती दिख रही है. झारखंड में आदिवासियों की ये लंबे समय से मांग रही है. आदिवासी दशकों से सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं. लेकिन जब से केंद्र सरकार ने कैबिनेट से जनगणना के साथ-साथ जातिगत जनगणना कराने का प्रस्ताव पास किया है, तब से सरना धर्म कोड की मांग को एक बार फिर हवा मिल गई है. आखिर ये सरना धर्म क्या है? आदिवासी जनगणना फॉर्म में इसके लिए अलग कोड की मांग क्यों कर रहे हैं? इसकी जरूरत क्यों है? इस पर राजनीतिक दलों का क्या रुख है? आदिवासी मामलों के जानकारों, धर्म गुरुओं और नेताओं की इस पर अपनी दलील है. 11 नवंबर 2020 को तत्कालीन हेमंत सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर जनगणना प्रपत्र में आदिवासियों के लिए अलग कॉलम की मांग की थी. सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ था. अब साढ़े चार साल बाद यह विषय फिर राजनीति के पिटारे से बाहर आ गया है. कांग्रेस और झामुमो ने केंद्र से इस प्रस्ताव को मंजूरी देने की मांग को लेकर सड़कों पर आंदोलन शुरू कर दिया है. वहीं, भाजपा सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है. आदिवासी मामलों के जानकारों के अपने तर्क हैं. जबकि मौजूदा केंद्र सरकार इस मांग पर चुप्पी साधे हुए है. जनगणना प्रपत्र में धर्म कोड (Etv Bharat) क्या होता है सरना धर्म सरना एक पूजा स्थल होता है, जहां आदिवासी समुदाय के लोग प्रकृति पूजा और धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन करते हैं. रांची के हतमा सरना समिति के संयोजक सह पाहन (पुजारी) जगलाल पाहन के मुताबिक, सरना शब्द का इस्तेमाल मुख्य रूप से मुंडा और उरांव जनजाति के लोग करते हैं. उनके मुताबिक सरना धर्मावलंबी प्रकृति पूजक होते हैं. कोई सरना मां भी कहता है. दूसरी जनजातियों के पूजा स्थल का नाम अलग-अलग होता है. जहां तक सरना आदिवासी धर्म कोड की बात है तो इसपर पूरे देश के आदिवासियों के बीच एक राय बनना जरूरी है. संविधान में अनुसूचित जाति को क्या माना गया है? (Etv Bharat) सरना धर्म कोड क्या है? जनगणना रजिस्टर में धर्म वाले कॉलम में अलग-अलग धर्मों के अलग-अलग कोड हैं. जैसे हिंदू धर्म का 1, मुस्लिम का 2, ईसाई धर्म का 3 है. इसी तरह सरना धर्म के लिए भी अलग कोड की मांग हो रही है. अगर केंद्र सरकार सरना धर्म के लिए अलग कोड की मांग मान लेती है तो हिंदू, मुस्लिम की तरह सरना भी एक अलग धर्म बन जाएगा. क्या है सरना धर्म? (Etv Bharat) क्यों हो रही है सरना धर्म कोड की मांग इस मसले पर आदिवासी समाज बंटा हुआ है. कुछ लोग कह रहे हैं कि सरना धर्म कोड मिलने से आदिवासियों की धार्मिक पहचान सुनिश्चित होगी. वहीं एक पक्ष कह रहा है कि इस चाहत के पीछे एक बड़ी साजिश छिपी हुई है. विधानसभा से सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव पारित होने पर दिसंबर 2020 में लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष पद्मविभूषण कड़िया मुंडा ने ईटीवी भारत से खूंटी में कहा था कि सरना धर्म कोड की मांग प्रायोजित है. क्योंकि अलग धर्म कोड मिलने से आदिवासी अल्पसंख्यक हो जाएंगे. इसलिए आदिवासी से ईसाई बने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए यह साजिश मिशनरी के स्तर पर की जा रही है. चर्च जाने वालों को अपने मसले देखने चाहिए. उनको सरना धर्म से क्या लेना-देना है. वे क्यों मांग कर रहे हैं. सरना धर्म कोड क्या है? (Etv Bharat) बंधन तिग्गा का कहना है कि आदिवासियों के सामने अपनी धार्मिक पहचान को लेकर खतरा मंडरा रहा है. कुछ आदिवासी खुद को हिंदू धर्म का हिस्सा मानने लगे हैं तो कुछ ने ईसाई धर्म अपना लिया है. अगर आदिवासियों को अलग धार्मिक पहचान नहीं मिली तो वे नाराज होकर दूसरे धर्म अपनाने पर मजबूर हो जाएंगे. अगर ऐसा हुआ तो आदिवासियों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा. इसलिए अलग धर्म कोड मिलना जरूरी है. यह चर्च की मांग है. यह मांग केवल वे आदिवासी कर रहे हैं जो ईसाई बन चुके हैं. क्योंकि सरना धर्म कोड मिलने के बाद आदिवासियों का एक बड़ा वर्ग अल्पसंख्यक की श्रेणी में आ जाएगा. ईसाई धर्म अपनाने वाले आदिवासी पहले से ही अल्पसंख्यक की श्रेणी में हैं. इसे लेकर सवाल उठते रहते हैं कि अब वे आदिवासी परंपराओं और रीति-रिवाजों से अलग हो चुके हैं. इसलिए उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए. इसलिए वे चाहते हैं कि आदिवासियों को सरना धर्म कोड मिले ताकि आरक्षण के लाभ के लिए उनकी दावेदारी मजबूत हो सके. विवाद की वजह (Etv Bharat) धर्म कोड मिलने से फायदा या नुकसान दिसंबर 2020 में विधानसभा से सरना आदिवासी धर्म कोड प्रस्ताव पारित होने पर दिवंगत प्रो. करमा उरांव ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा था कि सरना धर्म के आने से निश्चित रूप से धर्मांतरण पर रोक लगेगी. हमारे अंदर स्वाभिमान की भावना जागृत होगी. सामाजिक-सांस्कृतिक-धार्मिक पुनरुत्थान होगा. आज हम दोराहे पर खड़े हैं. जब हमें सरना धर्म भौतिक रूप में मिलेगा, तो देश में हमारी पहचान स्थापित होगी. अगर ऐसा नहीं हुआ, तो आदिवासी समुदाय के लोग अलग-अलग धर्मों की ओर रुख करेंगे. इससे उनकी पहचान खतरे में पड़ जाएगी. दूसरे राज्यों में सरना कोड की मांग का लेखा-जोखा 2011 की जनगणना के तहत पूरे देश में आदिवासियों की कुल जनसंख्या 10.42 करोड़ थी. यह कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत है. इसमें झारखंड के कुल आदिवासियों की जनसंख्या 86.45 लाख थी. राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय समिति के संयोजक देवकुमार धान का कहना है कि 2011 के जनगणना प्रपत्र में झारखंड के 86 लाख आदिवासियों में से 41 लाख ने अपना धर्म सरना बताया था. इसी तरह पश्चिम बंगाल के 53 लाख में से 4 लाख लोगों ने खुद को सरना धर्मावलंबी कहा था. वहीं 5 लाख संथाली आदिवासियों ने अपना धर्म 'सारी ' लिखा था. ओडिशा में 96 लाख में से 4 लाख, छत्तीसगढ़ में 78 लाख में से 8 हजार और बिहार में 13 लाख में से 10 हजार से अपना धर्म 'सरना' बताया था. अलग सरना धर्म कोड की मांग क्यों (Etv Bharat) सरना कोड पर झामुमो और कांग्रेस का स्टैंड झामुमो और कांग्रेस के बीच सरना आदिवासी धर्म कोड के सबसे बड़े पैरोकार बनने की होड़ दिख रही है. झामुमो ने इस मांग को लेकर प्रदर्शन की घोषणा की तो उस तारीख से पहले कांग्रेस के नेता इसी मांग को लेकर राजभवन के पास धरना पर बैठ गये. कांग्रेस प्रभारी के. राजू का कहना है कि 1951 के पहले तक जनगणना प्रपत्र में आदिवासी समुदाय से धर्म की जानकारी लेने की व्यवस्था थी. 1951 से 2011 तक अन्य धर्म का कॉलम डाला गया. लेकिन पहली बार हुआ है कि इस बार होने वाले जनगणना प्रपत्र से अन्य कॉलम हटा दिया गया है. ऐसे में आदिवासी अपना धर्म कैसे बता पाएंगे. झामुमो के महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडेय ने आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार ने न तो 2014 से पहले और न ही बाद में कभी ईमानदारी से सरना धर्म कोड के समर्थन में कोई पहल की. ऊपर से वनाधिकार कानून और स्थानीय नीति जैसे महत्वपूर्ण मसलों पर आदिवासियों के खिलाफ कार्य किया है. केंद्र में 10 साल से ज्यादा समय तक सत्ता में रहते हुए भी भाजपा ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रखी है. सरना धर्म कोड पर भाजपा क्यों खड़े कर रही है सवाल नेता प्रतिपक्ष और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के मुताबिक राज्य में धर्मांतरण रोके बिना सरना धर्म कोड की मांग करने का कोई मतलब नहीं है. उनका कहना है कि 2011 की जनगणना के मुताबिक उस समय राज्य में आदिवासियों की संख्या 86 लाख 45 हजार थी. जिसमें से 15.48% आबादी क्रिश्चियन बन चुकी है. जनजातीयों में उरांव की 36% आबादी क्रिश्चियन बन चुकी है, मुंडा जनजाति में शामिल पातर मुंडा में से 33% ईसाई बन चुके हैं. संथाल 0.85% ईसाई बन चुके हैं. हो जनजाति में 2.14% और खरिया में 67.92% ईसाई बन चुके हैं. यदि इसी तरह धर्मांतरण होता रहा तो सरना धर्म कौन मानेंगे. पूर्व में केंद्र सरकार खारिज कर चुकी है मांग पूर्व केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत का कहना है कि सरना धर्म कोड के नाम पर कांग्रेस और झामुमो आदिवासी समाज को दिग्भ्रमित कर रही है. खुद कांग्रेस पार्टी ने ही 1961 की जनगणना प्रपत्र से आदिवासी कोड हटाया था. 2012 में यूपीए सरकार के दौरान लोकसभा में तत्कालीन मंत्री ने सरना कोड की मांग को अव्यवहारिक बताते हुए सिरे से खारिज किया था. इससे साफ है कि कांग्रेस और झामुमो द्वारा केवल वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है. साल 2015 में पूर्व विधायक देवकुमार धान के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर-मंतर पर सरना कोड को लेकर धरना प्रदर्शन हुआ था. तब प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को सरना धर्म कोड के लिए मांग पत्र सौंपा गया. देवकुमार धान ने ईटीवी भारत को बताया कि जवाब में भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय से 20 नवंबर 2015 को पत्र के जरिए कहा गया कि वर्ष 2011 की जनगणना में हमें 100 से अधिक जनजातीय धर्मों की जानकारी मिली थी. सिर्फ झारखंड में ही 50 से अधिक धर्म जनगणना प्रपत्र में दर्ज किए गए हैं. ऐसे में सरना को अलग धर्म कोड देना व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है, क्योंकि सरना को अलग धर्म कोड देने से दूसरे समुदायों से भी ऐसी मांग उठेगी. सरना धर्म कोड मामले में कांग्रेस पर गंभीर आरोप राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय समिति के संयोजक देवकुमार धान का कहना है कि कांग्रेस को अगर आदिवासियों की इतनी ही चिंता है तो फिर इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं उठाती है. राहुल गांधी इस विषय को एआईसीसी में क्यों नहीं लाते हैं. जातीय जनगणना की मांग की तरह सरना धर्म कोड की मांग क्यों नहीं करते हैं. संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत आज तक पेसा नियमावली नहीं बनाई गयी. अब धर्म कोड की आड़ में यहां के आदिवासियों को गुमराह किया जा रहा है. क्या जनगणना प्रपत्र से हट गया है 'अन्य' कॉलम आदिवासी समन्वय समिति के संयोजक देवकुमार धान का कहना है कि किस आधार पर आरोप लगाया जा रहा है कि जनगणना प्रपत्र से अन्य कॉलम हटा दिया गया है. 2011 के बाद जनगणना हुई ही नहीं तो फिर ऐसा आरोप कोई कैसे लगा सकता है. उनके मुताबिक 28 फरवरी 2025 को दिल्ली के जंतर-मंतर पर सरना आदिवासी धर्म कोड के लिए धरना दिया गया था. जवाब में 13 मई 2025 को गृह मंत्रालय की ओर से जवाब आया है कि उत्तरदाता जो धर्म बोलेंगे, वहीं प्रपत्र में लिखा जाएगा. ब्रिटिश काल के दौरान जनगणना प्रपत्र में आदिवासियों के नाम (Etv Bharat) जैन धर्मावलंबियों से ज्यादा हैं सरना धर्मावलंबी सरना धर्म गुरु बंधन तिग्गा का कहना है कि 2011 की जनगणना के मुताबिक जैन धर्मावलंबियों की जनसंख्या 44 लाख थी. जबकि सरना धर्म की मांग 21 राज्य के करीब 49 लाख आदिवासियों ने की थी. ऐसे में अलग से धर्म कोड मिलना ही चाहिए. लेकिन झामुमो और कांग्रेस की सरकार आदिवासियों को बेवकूफ बना रही है. क्योंकि इन लोगों ने सरना आदिवासी धर्म कोड के नाम से प्रस्ताव देकर केंद्र सरकार को दुविधा में डाल दिया है. नाम तो एक होना चाहिए था. इससे साफ है कि झामुमो और कांग्रेस की सरकार इस पर राजनीति कर रही है. यह भी आश्चर्य की बात है कि सदन से पारित प्रस्ताव को राज्यपाल के जरिए केंद्र को भेजने के बजाए सीधे केंद्र को भेज दिया. यह जनता के साथ धोखा है. आदिवासियों की गिरती जनसंख्या प्रतिशत (Etv Bharat) आदिवासियों के लिए धर्म कोड का इतिहास ऐसा नहीं है कि जनगणना प्रपत्र में आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड नहीं था. यह व्यवस्था 1951 तक रही. लेकिन 1961 के जनगणना कॉलम से आदिवासियों के लिए अलग धर्म शब्द हटाकर अन्य धर्म का कॉलम डाल दिया गया. इसकी वजह से आदिवासियों को हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध या जैन के लिए बने कॉलम में टिक करना पड़ता था. ऐसे में आदिवासियों की सही जनगणना पर असर पड़ा. आदिवासियों के हक के लिए सबसे पहले अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के संस्थापक स्व. करमा उरांव ने पहल की. उन्होंने आदिवासियों को एकजुट करने के लिए 'आदि धर्म' का समर्थन किया. साल 1968 से 1969 के बीच कई राज्यों में गये. झारखंड के शिक्षाविद पद्मश्री स्व. रामदयाल मुंडा ने भी आदि धर्म कोड की वकालत की. उन्होंने आदि धर्म के नाम पर एक पुस्तक भी लिखी. संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत 750 से ज्यादा अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित आदिम जनजाति को पूरे देश में अधिसूचित किया गया है. हर आदिवासी समुदाय की अपनी भाषा, संस्कृति, रीति-रिवाज है. इसलिए सभी आदिवासी को एक सर्वमान्य धर्म से जोड़ना आसान काम नहीं है. क्योंकि आदिवासी खुद अलग-अलग धर्मों के प्रभाव में हैं. यह भी पढ़ें: सरना धर्म कोड पर राजनीति के बजाय जनजातियों को एकमत करने की जरूरत- सुदर्शन भगत जेएमएम और कांग्रेस के आंदोलन को रघुवर दास ने बताया राजनीति से प्रेरित, इंडिया ब्लॉक के नेताओं को दे दी ये सलाह सरना धर्म कोड को लेकर कांग्रेस, झामुमो पर बरसे रघुवर, पूछा- 60 वर्षों तक केंद्र में शासन रहा, तब क्यों नहीं किया था लागू

Last Updated : May 29, 2025 at 6:02 PM IST