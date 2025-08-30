रांची: अमेरिका के भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ ने झारखंड के उद्योग जगत को बड़ा झटका दिया है. यहां से कपड़ा, एस ब्रिक्स, लाह, मोटर पार्ट्स जैसे अधिकांश प्रोडक्ट अमेरिका भेजे जाते हैं. अमेरिका द्वारा टैरिफ में की गई बेतहाशा वृद्धि से लगभग 4000 करोड़ रुपये का कारोबार प्रभावित होने की आशंका है. हालात ये हैं कि रांची की ओरिएंट क्राफ्ट टेक्सटाइल फैक्ट्री के 80 प्रतिशत ऑर्डर रद्द हो गए हैं. अब ऐसे में हजारों लोगों के रोजगार पर भी संकट मंडरा रहा है.

झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष परेश गट्टानी के अनुसार, अमेरिकी टैरिफ के कारण किशोर टेक्सटाइल समेत कई उद्योगों को अब तक 300 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है. अगर यही स्थिति रही तो यह आंकड़ा दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही रहेगा.

अमेरिकी टैरिफ पर वित्त मंत्री और व्यवसायियों की प्रतिक्रिया (Etv Bharat)

"मुझे पूरा विश्वास है कि देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री इसका कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेंगे. उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही कोई समाधान निकल आएगा." - परेश गट्टानी, अध्यक्ष, झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स

झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने इस संबंध में सरकार से संपर्क किया है. इस बीच, व्यवसायी दीनदयाल वर्णवाल कहते हैं कि हम कब तक बैसाखियों के सहारे जिएंगे, हमें इससे बाहर निकलना होगा और आत्मनिर्भर बनना होगा. इस अमेरिकी टैरिफ ने हमें सबक सिखाया है और इसके लिए कई रास्ते तलाशे जा रहे हैं. यहां से अमेरिका भेजे जाने वाले कपड़े, लाह, रेशम आदि का कारोबार प्रभावित हुआ है.

"देश से 9 लाख करोड़ रुपये का निर्यात होता है जिसमें झारखंड का योगदान लगभग 4000 करोड़ रुपये का है. जाहिर है, इस पर असर पड़ रहा है लेकिन विकल्प तलाशे जा रहे हैं. यहां के उत्पाद दूसरे देशों खासकर चीन, मलेशिया, थाईलैंड भेजे जा सकते हैं." - व्यवसायी दीनदयाल वर्णवाल

इस बीच, कपड़ा कारोबार से जुड़े प्रवीण लोहिया ने अमेरिकी टैरिफ से हुए नुकसान से जल्द ही उबरने की संभावना जताई है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आने वाले समय में एक्सपोर्ट पॉलिसी में बदलाव कर टैक्स में रियायत देगी क्योंकि अकेले कपड़े में ही लगभग 2500 करोड़ रुपये का कारोबार प्रभावित होने की आशंका है, लेकिन दो-तीन महीने में सब कुछ सामान्य हो जाएगा. दूसरे देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के प्रयास शुरू हो गए हैं. बेरोजगारी की आशंका पर भी उन्होंने इससे उबरने की उम्मीद जताई है.

"जब कोई बड़ा झटका लगता है तो उसका असर बड़े उद्योग से जुड़े सभी लघु और कुटीर उद्योगों पर जरूर पड़ता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम जल्द ही इस समस्या से उबर जाएंगे." - प्रवीण लोहिया, कपड़ा कारोबारी

झारखंड के टेक्सटाइल क्षेत्र पर प्रभाव

निर्यात में भारी गिरावट - झारखंड के कपड़ा उद्योग, खासकर रांची स्थित ओरिएंट क्राफ्ट और अरविंद टेक्सटाइल्स जैसी बड़ी फैक्ट्रियों में 80% ऑर्डर रद्द हो गए हैं.

झारखंड के कपड़ा उद्योग, खासकर रांची स्थित ओरिएंट क्राफ्ट और अरविंद टेक्सटाइल्स जैसी बड़ी फैक्ट्रियों में 80% ऑर्डर रद्द हो गए हैं. प्रभावित उत्पाद - तस्सर सिल्क, खादी, हैंडलूम और रेडीमेड गारमेंट जैसे उत्पादों की अमेरिका में मांग थी, लेकिन टैरिफ के कारण ये उत्पाद अब 35% तक महंगे हो गए हैं. इससे उन अन्य देशों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिल रहा है जहां टैरिफ कम हैं.

तस्सर सिल्क, खादी, हैंडलूम और रेडीमेड गारमेंट जैसे उत्पादों की अमेरिका में मांग थी, लेकिन टैरिफ के कारण ये उत्पाद अब 35% तक महंगे हो गए हैं. इससे उन अन्य देशों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिल रहा है जहां टैरिफ कम हैं. रोजगार संकट - झारखंड में कपड़ा और रेशम उद्योग से लगभग 3 लाख लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, जिनमें से 90% महिलाएं हैं. रांची के खेलगांव स्थित ओरिएंट क्राफ्ट फैक्ट्री में 3000 कर्मचारी हैं, और ऑर्डर रद्द होने के कारण छंटनी का खतरा मंडरा रहा है.

झारखंड में कपड़ा और रेशम उद्योग से लगभग 3 लाख लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, जिनमें से 90% महिलाएं हैं. रांची के खेलगांव स्थित ओरिएंट क्राफ्ट फैक्ट्री में 3000 कर्मचारी हैं, और ऑर्डर रद्द होने के कारण छंटनी का खतरा मंडरा रहा है. क्षेत्रीय प्रभाव - हजारीबाग, गोड्डा, दुमका, सरायकेला-खरसावां और साहिबगंज जैसे जिले तसर सिल्क उत्पादन से प्रभावित हुए हैं. ये क्षेत्र पीढ़ियों से सिल्क और हैंडलूम उत्पादन पर निर्भर रहे हैं, और निर्यात में कमी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा.

हजारीबाग, गोड्डा, दुमका, सरायकेला-खरसावां और साहिबगंज जैसे जिले तसर सिल्क उत्पादन से प्रभावित हुए हैं. ये क्षेत्र पीढ़ियों से सिल्क और हैंडलूम उत्पादन पर निर्भर रहे हैं, और निर्यात में कमी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा. उत्पादन में कमी - ऑर्डर रद्द होने के कारण, कारखानों ने उत्पादन में 50% तक की कमी कर दी है, जिससे मशीनें बेकार पड़ी हैं और कारखाने खाली दिखाई दे रहे हैं.

ऑर्डर रद्द होने के कारण, कारखानों ने उत्पादन में 50% तक की कमी कर दी है, जिससे मशीनें बेकार पड़ी हैं और कारखाने खाली दिखाई दे रहे हैं. महिला कर्मचारी प्रभावित - रांची की कपड़ा इकाइयों में 90% कर्मचारी महिलाएं हैं. ऑर्डर रद्द होने से उनकी आजीविका पर ख़तरा मंडरा रहा है. उदाहरण के लिए, ओरिएंट क्राफ्ट के 3000 कर्मचारियों में से अधिकांश महिलाएं हैं, और छंटनी की स्थिति में सामाजिक-आर्थिक प्रभाव गंभीर होगा.

- रांची की कपड़ा इकाइयों में 90% कर्मचारी महिलाएं हैं. ऑर्डर रद्द होने से उनकी आजीविका पर ख़तरा मंडरा रहा है. उदाहरण के लिए, ओरिएंट क्राफ्ट के 3000 कर्मचारियों में से अधिकांश महिलाएं हैं, और छंटनी की स्थिति में सामाजिक-आर्थिक प्रभाव गंभीर होगा. ग्रामीण अर्थव्यवस्था - तसर सिल्क और खादी जैसे उत्पाद ग्रामीण बुनकरों और कारीगरों द्वारा उत्पादित किए जाते हैं. निर्यात में कमी का सीधा असर इन समुदायों की आय पर पड़ेगा, जिससे ग्रामीण बेरोज़गारी बढ़ सकती है.

ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)

भारत सरकार और उद्योग के प्रयास

वैकल्पिक बाज़ारों की खोज - भारत सरकार ने टैरिफ़ के प्रभाव को कम करने के लिए 40 देशों (जैसे यूके, जापान, जर्मनी, फ़्रांस, मेक्सिको, रूस, ऑस्ट्रेलिया और यूएई) को नए निर्यात बाज़ारों के रूप में चिन्हित किया है. इन देशों को कपड़ा निर्यात बढ़ाने की रणनीति बनाई जा रही है.

भारत सरकार ने टैरिफ़ के प्रभाव को कम करने के लिए 40 देशों (जैसे यूके, जापान, जर्मनी, फ़्रांस, मेक्सिको, रूस, ऑस्ट्रेलिया और यूएई) को नए निर्यात बाज़ारों के रूप में चिन्हित किया है. इन देशों को कपड़ा निर्यात बढ़ाने की रणनीति बनाई जा रही है. घरेलू बाजार पर ध्यान - भारत का घरेलू बाजार कुल उत्पादन का 80% खपत करता है. सरकार और उद्योग स्थानीय माँग को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी सुधार और कपास आयात शुल्क में छूट जैसे कदम उठा रहे हैं.

भारत का घरेलू बाजार कुल उत्पादन का 80% खपत करता है. सरकार और उद्योग स्थानीय माँग को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी सुधार और कपास आयात शुल्क में छूट जैसे कदम उठा रहे हैं. लंबे समय का प्रभाव - यदि टैरिफ़ नीति लंबे समय तक जारी रहती है, तो झारखंड के कपड़ा उद्योग की बाजार हिस्सेदारी स्थायी रूप से कम हो सकती है, क्योंकि अमेरिकी आयातकों की अन्य देशों पर निर्भरता बढ़ सकती है.

भारत के पास पूरी दुनिया पड़ी है - व्यवसायी

व्यवसायियों के अनुसार, भारत के पास कारोबार के लिए पूरी दुनिया पड़ी है. जापान के साथ अभी अच्छी डील हुई है. उसके साथ ही चीन के साथ भी ट्रेड चल रहा है. यहां के उत्पाद चीन, मलेशिया, थाईलैंड भेजे जा सकते हैं. साथ ही उनका मानना है कि अमेरिका और अन्य देशों पर अब हमें निर्भरता कर कर खुद के देश में ही मार्केट बनाना होगा. हमारे यहां जो प्रोडक्शन हो रहा था, उसे अब विदेश के लिए ना कर अपने देश के लिए करना होगा. अलग मार्केट की तलाश करनी होगी. बस इतना ही है.

झारखंड में अमेरिकी टैरिफ का होगा मामूली असर - वित्त मंत्री

वहीं इस मामले को लेकर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि झारखंड में अमेरिकी टैरिफ का मामूली असर होगा. इसका आकलन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जाहिर है अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाए जाने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर थोड़े समय के लिए दबाव का माहौल जरूर बना है, लेकिन जिस तरह से भारत ने अमेरिकी टैरिफ का मुकाबला किया है, उसे और मजबूत करने की जरूरत है ताकि अमेरिका को लगे कि उसकी मोनोपॉली नहीं चलेगी.

उन्होंने कहा कि हम एक सुझाव देना चाहेंगे कि अमेरिका को माइनस करके दुनिया के दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाए जाएं. झारखंड पर पड़ने वाले असर को उन्होंने मामूली बताया है.

"झारखंड में कृषि, माइंस, टेक्सटाइल क्षेत्र पर बहुत मामूली असर होगा. आर्थिक संबंधों में अमेरिका को दरकिनार करने की जरूरत है. मित्र देशों की मदद लेकर वहां अपने उत्पादक वस्तुओं की मार्केटिंग करने की आवश्कता है." - राधाकृष्ण किशोर, वित्त मंत्री

उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब प्रधानमंत्री भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे थे. तब अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाने की बात की. लोग वहां ऊंची दरों पर हमारे उत्पाद नहीं खरीद रहे हैं, तब हमें पहले से तैयार करनी चाहिए थी. उन्होंने कहा कि मेरा मानना ​​है कि अमेरिका को छोड़िए, दुनिया के कई देशों के साथ हमारे मधुर संबंध होने चाहिए जो हमारे उत्पाद खरीदना चाहते हैं.

यह भी पढ़ें:

अमेरिका के नए टैरिफ पर झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स चिंतित, व्यापारिक गतिविधि प्रभावित होने की जताई आशंका

स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए FJCCI का ऐलान, 27 अगस्त से राज्यभर के व्यवसायी अपनी दुकानों के आगे लगाएंगे ये स्टिकर

झारखंड में घरेलू निवेशकों को रिझाने में जुटा उद्योग विभाग, जानिए वो कौन से सात प्रोजेक्ट हैं जिन पर चल रहा है काम