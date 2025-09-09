ETV Bharat / bharat

सोशल मीडिया पर बैन क्यों! क्यों घबराती हैं सरकारें, जानें भारत सहित दुनियाभर के देशों में फेसबुक, इंस्टाग्राम एकाउंट खोलने की क्या होती है उम्र

हैदराबाद: सोशल मीडिया बैन के खिलाफ सोमवार को नेपाल में हुए हिंसक प्रदर्शन में 20 जानें चली गईं. सैकड़ों बुरी तरह से जख्मी हैं. वहीं दुनिया भर में सोशल साइट को लेकर तरह-तरह की बातें हो रही हैं. उस पर विस्तार से जानेंगे कि उससे क्यों भयभीत होती हैं सरकारें. दुनिया भर में क्या है उनका स्टेट्स. लेकिन उससे पहले नेपाल में सोशल साइट को लेकर क्या हो रहा है, उस पर रोशनी डालते हैं. बता दें कि नेपाल सरकार ने गुरुवार को फेसबुक और इंस्टाग्राम सहित कई सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध लगा दिया. इस बैन को लेकर सरकार का कहना था कि साइटें संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में पंजीकृत नहीं थीं. वहीं रविवार को जारी एक बयान में नेपाली सरकार ने कहा कि वह विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करती है और "उनके संरक्षण और निर्बाध उपयोग के लिए एक वातावरण बनाने" के लिए प्रतिबद्ध है. वहीं नेपाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद होने के बाद 8 सितंबर को नेपाल की राजधानी में एक विशाल विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया. सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ प्रदर्शन फिर भ्रष्टाचार विरोधी विरोध प्रदर्शन में बदल गया. अब गौर करते हैं इंटरनेट सेंसरशिप और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की वजह क्या होती है. सरकारों द्वारा सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने या इंटरनेट पर सेंसरशिप लगाने के पीछे के कारणों पर एक नजर डालते हैं. राजनीतिक नियंत्रण और असहमति का दमन: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सूचना के तेजी से प्रसार और विरोध प्रदर्शनों को संगठित करने में मदद करते हैं. इससे सत्तावादी सरकारों को डर है कि इससे उनकी सत्ता पर पकड़ खतरे में पड़ सकती है. फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करना राजनीतिक आख्यानों को नियंत्रित करने और विपक्षी आवाजों को दबाने का एक तरीका है. राष्ट्रीय सुरक्षा: सरकारें सेंसरशिप के कारणों के रूप में गलत सूचना, आतंकवादी सामग्री और घरेलू मामलों में विदेशी हस्तक्षेप की चिंताओं का हवाला देती हैं. वे सार्वजनिक व्यवस्था या राष्ट्रीय स्थिरता के लिए खतरा मानी जाने वाली सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाती हैं. सांस्कृतिक और नैतिक संरक्षण: कुछ प्रतिबंधों को सरकारें सांस्कृतिक मानदंडों और नैतिक मूल्यों की रक्षा के लिए आवश्यक मानकर उचित ठहराती हैं, जिन्हें वे सोशल मीडिया सामग्री के माध्यम से अनुचित या हानिकारक पश्चिमी प्रभावों से बचाती हैं. सूचना प्रवाह पर नियंत्रण: सोशल मीडिया पर सेंसरशिप लगाकर, सरकारें अपने लोगों तक पहुंचने वाली सूचनाओं को नियंत्रित कर सकती हैं. बाहरी समाचार स्रोतों को सीमित कर सकती हैं और जनमत पर प्रभाव बनाए रख सकती हैं. सामाजिक अशांति को रोकना: सरकारें चुनावों, संकटों या विरोध प्रदर्शनों के दौरान कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय को कम करने और हिंसा या अशांति को बढ़ने से रोकने के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा सकती हैं. मानसिक स्वास्थ्य और युवाओं की सुरक्षा: कुछ देश मानसिक स्वास्थ्य, साइबर बदमाशी और हानिकारक सामग्री के संपर्क से जुड़ी चिंताओं से प्रेरित होकर बच्चों और किशोरों को लक्षित करते हुए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध या प्रतिबंध लगाते हैं. सोशल मीडिया पर प्रतिबंध आम लोगों पर कैसे असर डाल सकता है?

अभिव्यक्ति और संचार की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध: सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लोगों की राय व्यक्त करने, समाचार साझा करने और स्वतंत्र रूप से संवाद करने की क्षमता में बाधा डालते हैं. जैसे, नेपाल में हाल ही में लगाए गए प्रतिबंध ने महत्वपूर्ण संचार माध्यमों को प्रभावित किया है और प्रेस की स्वतंत्रता तथा विदेश में रिश्तेदारों से संपर्क को लेकर चिंताएं पैदा की हैं. मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक समर्थन पर नकारात्मक प्रभाव: हालांकि प्रतिबंधों का उद्देश्य हानिकारक सामग्री और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को कम करना है. वहीं साक्ष्य बताते हैं कि ये प्रतिबंध महत्वपूर्ण सामाजिक समर्थन और संपर्कों को, विशेष रूप से हाशिए पर पड़े समूहों के लिए, बाधित कर सकते हैं. सोशल मीडिया सार्थक संवाद प्रदान करता है जिसे प्रतिबंध बाधित कर सकते हैं, जिससे विशेष रूप से किशोरों में अलगाव और अकेलेपन की भावनाएं पैदा हो सकती हैं. शिक्षा, व्यवसाय और दैनिक जीवन पर प्रभाव: सोशल मीडिया पर प्रतिबंध सूचना और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म तक पहुंच को कम करके शिक्षा, व्यावसायिक संचालन और लोगों के दैनिक जीवन को बाधित करते हैं. इससे डिजिटल साक्षरता का विकास और डिजिटल संपर्क पर निर्भर आर्थिक अवसर भी बाधित हो सकते हैं.