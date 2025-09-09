सोशल मीडिया पर बैन क्यों! क्यों घबराती हैं सरकारें, जानें भारत सहित दुनियाभर के देशों में फेसबुक, इंस्टाग्राम एकाउंट खोलने की क्या होती है उम्र
नेपाल में फेसबुक और इंस्टाग्राम सहित सोशल मीडिया पर बैन के बाद उसका व्यापक असर दिखा है. प्रदर्शनकारी संसद में घुसे, फायरिंग में मौतें हुईं.
Published : September 9, 2025 at 10:40 AM IST
हैदराबाद: सोशल मीडिया बैन के खिलाफ सोमवार को नेपाल में हुए हिंसक प्रदर्शन में 20 जानें चली गईं. सैकड़ों बुरी तरह से जख्मी हैं. वहीं दुनिया भर में सोशल साइट को लेकर तरह-तरह की बातें हो रही हैं. उस पर विस्तार से जानेंगे कि उससे क्यों भयभीत होती हैं सरकारें. दुनिया भर में क्या है उनका स्टेट्स. लेकिन उससे पहले नेपाल में सोशल साइट को लेकर क्या हो रहा है, उस पर रोशनी डालते हैं.
बता दें कि नेपाल सरकार ने गुरुवार को फेसबुक और इंस्टाग्राम सहित कई सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध लगा दिया. इस बैन को लेकर सरकार का कहना था कि साइटें संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में पंजीकृत नहीं थीं.
वहीं रविवार को जारी एक बयान में नेपाली सरकार ने कहा कि वह विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करती है और "उनके संरक्षण और निर्बाध उपयोग के लिए एक वातावरण बनाने" के लिए प्रतिबद्ध है.
वहीं नेपाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद होने के बाद 8 सितंबर को नेपाल की राजधानी में एक विशाल विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया. सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ प्रदर्शन फिर भ्रष्टाचार विरोधी विरोध प्रदर्शन में बदल गया.
अब गौर करते हैं इंटरनेट सेंसरशिप और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की वजह क्या होती है. सरकारों द्वारा सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने या इंटरनेट पर सेंसरशिप लगाने के पीछे के कारणों पर एक नजर डालते हैं.
राजनीतिक नियंत्रण और असहमति का दमन: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सूचना के तेजी से प्रसार और विरोध प्रदर्शनों को संगठित करने में मदद करते हैं.
इससे सत्तावादी सरकारों को डर है कि इससे उनकी सत्ता पर पकड़ खतरे में पड़ सकती है. फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करना राजनीतिक आख्यानों को नियंत्रित करने और विपक्षी आवाजों को दबाने का एक तरीका है.
राष्ट्रीय सुरक्षा: सरकारें सेंसरशिप के कारणों के रूप में गलत सूचना, आतंकवादी सामग्री और घरेलू मामलों में विदेशी हस्तक्षेप की चिंताओं का हवाला देती हैं. वे सार्वजनिक व्यवस्था या राष्ट्रीय स्थिरता के लिए खतरा मानी जाने वाली सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाती हैं.
सांस्कृतिक और नैतिक संरक्षण: कुछ प्रतिबंधों को सरकारें सांस्कृतिक मानदंडों और नैतिक मूल्यों की रक्षा के लिए आवश्यक मानकर उचित ठहराती हैं, जिन्हें वे सोशल मीडिया सामग्री के माध्यम से अनुचित या हानिकारक पश्चिमी प्रभावों से बचाती हैं.
सूचना प्रवाह पर नियंत्रण: सोशल मीडिया पर सेंसरशिप लगाकर, सरकारें अपने लोगों तक पहुंचने वाली सूचनाओं को नियंत्रित कर सकती हैं. बाहरी समाचार स्रोतों को सीमित कर सकती हैं और जनमत पर प्रभाव बनाए रख सकती हैं.
सामाजिक अशांति को रोकना: सरकारें चुनावों, संकटों या विरोध प्रदर्शनों के दौरान कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय को कम करने और हिंसा या अशांति को बढ़ने से रोकने के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा सकती हैं.
मानसिक स्वास्थ्य और युवाओं की सुरक्षा: कुछ देश मानसिक स्वास्थ्य, साइबर बदमाशी और हानिकारक सामग्री के संपर्क से जुड़ी चिंताओं से प्रेरित होकर बच्चों और किशोरों को लक्षित करते हुए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध या प्रतिबंध लगाते हैं.
सोशल मीडिया पर प्रतिबंध आम लोगों पर कैसे असर डाल सकता है?
अभिव्यक्ति और संचार की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध: सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लोगों की राय व्यक्त करने, समाचार साझा करने और स्वतंत्र रूप से संवाद करने की क्षमता में बाधा डालते हैं. जैसे, नेपाल में हाल ही में लगाए गए प्रतिबंध ने महत्वपूर्ण संचार माध्यमों को प्रभावित किया है और प्रेस की स्वतंत्रता तथा विदेश में रिश्तेदारों से संपर्क को लेकर चिंताएं पैदा की हैं.
मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक समर्थन पर नकारात्मक प्रभाव: हालांकि प्रतिबंधों का उद्देश्य हानिकारक सामग्री और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को कम करना है. वहीं साक्ष्य बताते हैं कि ये प्रतिबंध महत्वपूर्ण सामाजिक समर्थन और संपर्कों को, विशेष रूप से हाशिए पर पड़े समूहों के लिए, बाधित कर सकते हैं. सोशल मीडिया सार्थक संवाद प्रदान करता है जिसे प्रतिबंध बाधित कर सकते हैं, जिससे विशेष रूप से किशोरों में अलगाव और अकेलेपन की भावनाएं पैदा हो सकती हैं.
शिक्षा, व्यवसाय और दैनिक जीवन पर प्रभाव: सोशल मीडिया पर प्रतिबंध सूचना और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म तक पहुंच को कम करके शिक्षा, व्यावसायिक संचालन और लोगों के दैनिक जीवन को बाधित करते हैं. इससे डिजिटल साक्षरता का विकास और डिजिटल संपर्क पर निर्भर आर्थिक अवसर भी बाधित हो सकते हैं.
प्रवर्तन और व्यावहारिकता से जुड़ी चुनौतियां: सोशल मीडिया पर प्रतिबंध, विशेष रूप से आयु-आधारित प्रतिबंधों को लागू करने में, गोपनीयता से समझौता किए बिना प्रभावी आयु सत्यापन जैसी तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. इसके अलावा, प्रतिबंधों से विद्रोह या वैकल्पिक उपाय हो सकते हैं, जिससे उनकी प्रभावशीलता कम हो सकती है.
दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित ऐप कौन सा है? दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित ऐप फेसबुक है. यह चीन, उत्तर कोरिया, रूस, म्यांमार, पाकिस्तान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान सहित कई देशों में प्रतिबंधित है.
इस प्लेटफॉर्म पर मुख्य रूप से इसलिए प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि यह नेटवर्किंग और विरोध प्रदर्शनों को बढ़ावा देता है, जिसे सत्तावादी शासन अपने नियंत्रण के लिए खतरा मानते हैं.
अन्य अत्यधिक प्रतिबंधित ऐप्स में इंस्टाग्राम, व्हॉट्सएप, यूट्यूब और टेलीग्राम शामिल हैं, लेकिन फेसबुक दुनिया भर में सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित सोशल मीडिया ऐप की सूची में सबसे ऊपर है.
किस देश में सोशल मीडिया पर एक खास उम्र के लिए प्रतिबंध है?
भारत: डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 के तहत भारत में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए मां-बाप की सहमति की जरूरत होती है. इससे पहले, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की न्यूनतम आयु 13 वर्ष थी, लेकिन अब माता-पिता की सहमति कंपलसरी है.
ऑस्ट्रेलिया: ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया के सबसे कड़े कानूनों में से एक लागू किया है. इसके तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों को उम्र-प्रतिबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने से प्रतिबंधित किया गया है, जो दिसंबर 2025 से लागू होगा. प्लेटफॉर्म को उपयोगकर्ताओं की उम्र सत्यापित करने और 16 साल से कम उम्र के लोगों को अकाउंट बनाने से रोकने के लिए कदम उठाने होंगे.
ब्रिटेन: ब्रिटेन की ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रतिबंध लगाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है. लेकिन डिजिटल मंत्री पीटर काइल ने कहा है कि लोगों को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है और उन्होंने स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के इस्तेमाल का बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव का पता लगाने के लिए एक अध्ययन शुरू किया है.
नॉर्वे: नॉर्वे सरकार ने पिछले महीने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल की जरूरी शर्तों पर सहमति देने की उम्र 13 साल से बढ़ाकर 15 साल करने का प्रस्ताव रखा था. हालांकि अगर बच्चे इस उम्र सीमा से कम उम्र के हैं, तो माता-पिता को उनकी ओर से सहमति देने की अनुमति होगी.
यूरोपीय संघ का कानून: यूरोपीय संघ में, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए माता-पिता की सहमति आवश्यक है. हालांकि यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देश इस सीमा को घटाकर 13 साल कर सकते हैं.
फ्रांस: 2023 में, फ़्रांस ने एक कानून पारित किया जिसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 15 साल से कम उम्र के नाबालिगों के अकाउंट बनाने के लिए माता-पिता की सहमति लेना जरूरी होगा. हालांकि, स्थानीय मीडिया का कहना है कि तकनीकी चुनौतियों के कारण इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है.
अप्रैल में, राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों द्वारा गठित एक पैनल ने कड़े नियमों की सिफारिश की थी. इसमें 11 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मोबाइल फोन और 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इंटरनेट-सक्षम फोन पर प्रतिबंध लगाना शामिल था. यह स्पष्ट नहीं है कि नया कानून कब अपनाया जाएगा और यह किस हद तक विशेषज्ञों की सिफारिशों का पालन करेगा.
जर्मनी: आधिकारिक तौर पर, जर्मनी में 13 से 16 साल के बीच के नाबालिगों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने की अनुमति केवल तभी है, जब उनके माता-पिता इसकी सहमति दें. फिलहाल इसे आगे बढ़ाने की कोई योजना नहीं है. हालांकि, बाल संरक्षण अधिवक्ताओं का कहना है कि नियंत्रण अपर्याप्त हैं और मौजूदा नियमों को बेहतर ढंग से लागू करने की मांग करते हैं.
बेल्जियम: 2018 में, बेल्जियम ने एक कानून बनाया जिसके तहत माता-पिता की अनुमति के बिना सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए बच्चों की उम्र कम से कम 13 साल होनी चाहिए.
नीदरलैंड: हालांकि नीदरलैंड में सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए न्यूनतम आयु सीमा के संबंध में कोई कानून नहीं है, लेकिन सरकार ने ध्यान भटकाने वाली चीजों को कम करने के लिए जनवरी 2024 से कक्षाओं में मोबाइल उपकरणों पर प्रतिबंध लगा दिया है. डिजिटल पाठ, चिकित्सा आवश्यकताओं या विकलांगताओं के लिए अपवाद लागू होते हैं.
इटली: इटली में, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए माता-पिता की सहमति की आवश्यकता होती है, जबकि इससे अधिक आयु के बच्चों की सहमति आवश्यक नहीं है.
ये भी पढ़ें - नेपाल: सोशल मीडिया पर लगा बैन वापस, केपी शर्मा सरकार ने विरोध-प्रदर्शन के बाद लिया फैसला