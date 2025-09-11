ETV Bharat / bharat

मगनीबेन के घर में 20 साल बाद आई रोशनी, दो राज्यों में बंटा है उनका अनोखा मकान ...

ईटीवी भारत की रिपोर्ट का असर गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित एक घर में अंधेरे में जी रही एक बुजुर्ग महिला को आखिरकार बिजली की रोशनी मिल गई है. यह बदलाव ईटीवी भारत द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के बाद संभव हो पाया है. जिसे न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी साझा किया गया है. रिपोर्ट का सीधा असर देखने को मिला है. ईटीवी भारत ने पहले भी मगनीबेन की इस अजीबोगरीब जिंदगी पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी.

सोनगढ़ तालुका के गसावर गांव में उनका घर है. गुजरात में उनका रसोईघर है, जहां वह खाना पकाती हैं और महाराष्ट्र वाले हिस्से में बैठकर खानी खाती है. ईटीवी भारत ने तीन महीने पहले एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिस पर प्रशासन का ध्यान गया. उसके बाद एक वृद्ध महिला के घर पर 20 साल बाद बिजली आ गई.

इस घर में रहने वाली बुजुर्ग महिला मगनीबेन को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा है. हालांकि, सालों से चली आ रही इस अनोखी स्थिति का आखिरकार अंत हो ही गया.

तापी: महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर एक ऐसा अनोखा घर है, जो दोनों राज्यों में बसा हुआ है. घर का एक हिस्सा गुजरात में और दूसरा हिस्सा महाराष्ट्र में है. यह घर 70 साल की बुजुर्ग महिला मगनीबेन का है. काफी साल पहले पति के निधन के बाद से वह यहां अकेली रह रही हैं.

दयनीय हालात में जी रही थीं मगनीबेन

गैसावर गांव की सीमा पर स्थित मगनीबेन का घर एक अनोखी स्थिति का उदाहरण है. इस घर का एक हिस्सा गुजरात में पड़ता है, जबकि दूसरा हिस्सा पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में. हालांकि, यह घर दो राज्यों की सीमाओं के बीच और चरागाह पर है, इसलिए मगनीबेन को पिछले दो दशकों से बिजली का कनेक्शन नहीं मिला था.

गुजरात में रसोई और महाराष्ट्र में ओटला

70 साल की मगनीबेन विधवा हैं. वह अपनी आजीविका के लिए दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर हैं. अब तो उनके घर में बिजली आ गई है. हालांकि, जब उनके घर में बिजली नहीं थी तो वह रात में रोशनी के लिए दीये पर निर्भर थीं. वह घर के गुजरात वाले हिस्से में खाना पकाती है और फिर महाराष्ट्र वाले हिस्से में बैठकर खाती है. सालों से, यह अजीबोगरीब व्यवस्था उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बन गई थी.

20 साल बाद बिजली कनेक्शन

गांव के प्रधान और पादरी यूसुफ गामित ने इस समस्या को गंभीरता से लिया. उन्होंने इस समस्या को ईटीवी भारत के साथ साझा किया. 30 मई को प्रसारित हुई यह रिपोर्ट बड़े पैमाने पर चर्चा का विषय बनी. खास बात यह रही कि यह रिपोर्ट सिर्फ गुजरात तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि ईटीवी भारत के राष्ट्रीय मंच पर भी साझा की गई. जब यह रिपोर्ट राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची, तो हर विभाग ने इस पर ध्यान दिया और स्थानीय लोगों की समस्या सुनी. नतीजा यह हुआ कि उस बुजुर्ग महिला के घर 20 साल बाद बिजली आ गई.

बुजुर्ग महिला के घर तक बिजली पहुंचाने के लिए दक्षिण गुजरात बिजली कंपनी के अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच की. उसके बाद लंबे समय से चली आ रही इस समस्या को दूर करने के लिए, बिजली की लाइन सीधे मगनीबेन के घर तक पहुंचा दी गई. सालों बाद जब घर में पहली बार बिजली का बल्ब जला, तो मगनीबेन के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई.

आवाज उठाओ, परिणाम जरूर मिलेंगे

यह घटना साबित करती है कि गांव के जागरूक नागरिकों से लेकर मीडिया और अधिकारियों तक, ऐसी पीड़ितों की कहानियां आम नागरिकों के जीवन में बदलाव ला सकती हैं. मगनीबेन की संघर्ष की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के जीवन में उजाला लाने की नहीं है, बल्कि यह संदेश भी देती है कि अगर पीड़ितों की आवाज सही जगह पर पहुंच जाए, तो सदियों पुरानी समस्या का समाधान संभव हो जाता है.

तो ये थी गयासावर गांव की अनोखी कहानी, जहां एक घर के दो राज्यों में होने के कारण दो दशकों तक अंधेरा छाया रहा. लेकिन ईटीवी भारत पर प्रसारित और राष्ट्रीय स्तर पर साझा की गई रिपोर्ट के बाद, आखिरकार वृद्ध मगनीबेन के जीवन में उजाला आ गया.

