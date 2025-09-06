ETV Bharat / bharat

क्‍या बिहार चुनाव में 'मास्टरस्ट्रोक' साबित होगी जातीय जनगणना, जानें नफा-नुकसान?

जाति जनगणना के मोदी सरकार के फैसले के बाद पहला चुनाव बिहार में होगा. ऐसे में सवाल उठता है कि यह कितना असरदार होगा? पढ़ें..

Bihar Election 2025
बिहार चुनाव में जाति समीकरण (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 6, 2025 at 9:02 PM IST

7 Min Read

पटना: जातिगत जनगणना बिहार विधानसभा चुनाव के लिए टर्निंग प्वाइंट साबित होने वाली है. जातिगत जनगणना की मुहिम की शुरुआत बिहार से हुई थी. नीतीश सरकार ने सदन के अंदर जातिगत जनगणना को लेकर सर्वसम्मत प्रस्ताव भी पारित किया. सभी दलों ने जातिगत जनगणना के पक्ष में आवाज बुलंद की और 2022 में जातिगत सर्वे कराया गया. 2 अक्टूबर 2023 को सर्वे की रिपोर्ट प्रकाशित हुई. इसके मुताबिक राज्य की आबादी 13.07 करोड़ दर्ज की गई है.

बिहार में 214 जातियों का हुआ सर्वे: जातिगत जनगणना ने कई तथ्य को सामने लाया. 13 करोड़ की आबादी में अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी 63.01% दर्ज हुई. कुल मिलाकर 214 जातियों का सर्वे कराया गया. सर्वे में जातियों की संख्या और प्रतिशत का आकलन भी किया गया. कई ऐसी जातियां सामने आई, जो संख्या बल होने के बावजूद विकास की दौड़ में पीछे दिखे.

जातीय जनगणना का बिहार चुनाव पर कितना असर? (ETV Bharat)

19.65% वोट पर राजनीतिक दलों की नजर: दलितों में पासवान सबसे अधिक है, पासवान जाति की आबादी 5.31% है. दूसरे स्थान पर रविदास है, इनकी की आबादी 5.25% है. जातिगत सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में दलितों की आबादी 19.65% है. यह आबादी बिहार की राजनीति को भी प्रभावित करती है. दलित वोट बैंक को लेकर राजनीतिक दल जोर आजमाइश भी कर रहे हैं. राहुल गांधी दलितों को करीब लाने के लिए बिहार में कई कार्यक्रम में हिस्सा ले चुके हैं.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

पिछड़ा वर्गों में 142 जातियां: अति पिछड़ा वोट बैंक को लेकर भी बिहार में सियासत होती रही है. इस वोटबैंक की बदौलत नीतीश कुमार पिछले 20 साल से सत्ता के शीर्ष पर बने हुए हैं. अति पिछड़ा वोट 36.01% है तो पिछड़ा वोट 27.12% है. ईबीसी में कुल 112 जातियां हैं, जबकि पिछड़ा वर्ग में कल 30 जातियां हैं. इस तरीके से पिछड़ा और अति पिछड़ा मिलाकर कुल 142 जातियां हैं.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

पेंशन की राशि में बढ़ोत्तरी: जातिगत सर्वे के बाद सरकार ने 94 लाख ऐसे परिवारों को चिह्नित किया था, जिनकी सालाना आय ₹6000 से कम थी. सरकार ने रिपोर्ट के आधार पर कई विकासात्मक कार्य किए. गरीबों को मिलने वाले पेंशन की राशि में बढ़ोतरी की गई. अब ₹400 की जगह ₹1100 पेंशन दी जा रही है. इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय को देखते हुए बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री की गई है.

Bihar Election 2025
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)

आधी आबादी के लिए एक्शन प्लान तैयार: राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत प्रत्येक महिला को शुरुआत में 10,000 देने की घोषणा की है. बाद में काम के आकलन के आधार पर दो लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी.

Bihar Election 2025
पीएम मोदी के साथ नीतीश कुमार (ETV Bharat)

जाति जनगणना कराएगी मोदी सरकार: हाल के वर्षों में जाति जनगणना न केवल बिहार बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया था. राहुल गांधी लगातार इसको लगाकर मोदी सरकार पर हमलावर थे. आखिरकार केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना कराने पर सहमति दे दी. कास्ट सेंसस अभी शुरू नहीं हुआ है लेकिन ऐलान के बाद सबसे पहले बिहार में चुनाव हो रहा है. ऐसे में माना जा रहा है कि एनडीए इसे विधानसभा चुनाव में भुनाने की कोशिश करेगा.

Bihar Election 2025
राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने की मांग: जाति जनगणना के मसले को महागठबंधन के नेता भी भुनाना चाहते हैं. राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस नेता जातिगत जनगणना के आधार पर बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और इसे 75% तक बढ़ाने की मांग की जा रही है. साथ ही महागठबंधन नेता आरक्षण के मसले को नौवीं अनुसूची में डाले जाने की वकालत कर रहे हैं. हालांकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

क्या कहते हैं आरजेडी प्रवक्ता?: आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद का दावा है कि उनके नेता लालू यादव और तेजस्वी यादव के दबाव में केंद्र सरकार को जाति जनगणना कराने का फैसला कराना पड़ा है. हमलोग चाहते हैं कि बिहार की जातीय जनगणना रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण की सीमा को बढ़ाई जाए. इसके साथ ही इसे नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाए. डबल इंजन की सरकार गरीबों को हक देना नहीं चाहती है, इस वजह से ऐसा नहीं किया जा रहा है.

Bihar Election 2025
आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद (ETV Bharat)

"हमारे नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने जातिगत जनगणना के मुद्दे को जोर-जोर से उठाया था. हम लगातार यह मांग कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना या सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण की सीमा को बढ़ाई जाए. चुनाव के दौरान भी जनता के सामने इस मुद्दे को उठाएंगे."- एजाज अहमद, प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल

Bihar Election 2025
कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

क्या बोले बीजेपी प्रवक्ता?: हालांकि सत्ता पक्ष ने विपक्ष के दावे को खारिज किया है. बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जहां राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना करने को लेकर स्वीकृति दी है, वहीं बिहार में भी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कई विकास के कार्य किए गए हैं और लोग राहत महसूस कर रहे हैं. आरजेडी ने तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लंबे समय तक ठंडा बस्ती में रखा था.

Bihar Election 2025
बीजेपी प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल (ETV Bharat)

"विपक्षी दलों के नेताओं ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लंबे समय तक ठंडा बस्ती में रखा था. केंद्र में जब भाजपा समर्थित जनता दल की सरकार बनी तो आरक्षण का मामला सुलझा. बिहार में नीतीश सरकार ने जाति आधारित गणना कराई तो केंद्र में अब नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना करने को लेकर स्वीकृति दी है. मोदी सरकार ने गरीब सवर्णो को भी 10% आरक्षण देने का काम किया है."- प्रेम रंजन पटेल, प्रवक्ता, बीजेपी

Bihar Election 2025
दोनों डिप्टी सीएम के साथ नीतीश कुमार (ETV Bharat)

क्या कहते हैं जानकार?: राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार का मानना है कि जातिगत सर्वे रिपोर्ट ने बिहार के सियासत को प्रभावित किया है. अब जातिगत आधार पर लोग हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं और विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों को उसी अनुपात में हिस्सेदारी भी देनी होगी. इस चुनाव में यह कारगर मुद्दा साबित हो सकता है.

Bihar Election 2025
राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार (ETV Bharat)

"जातिगत जनगणना या सर्वे रिपोर्ट के आधार पर बिहार सरकार ने भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. एक के बाद एक फैसले को सरकार लागू भी कर रही है. सरकार ने खास तौर पर महिलाओं के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं, जो विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकती है."- डॉ. संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक

Bihar Election 2025
तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

किसको नफा, किसको नुकसान?: एनडीए को लगता है कि चूकि नीतीश की सरकार ने बिहार में जातीय गणना करवाई थी और मोदी सरकार राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना करवाएगी तो इसका सीधा लाभ 2025 में एनडीए को ही मिलेगा. वहीं महागठबंधन को लगता हैं कि जातिगत जनगणना की मुहिम बिहार से शुरू हुई थी और उनके शीर्ष नेताओं ने ही जातिगत जनगणना को मुद्दा बनाया गया था, लिहाजा इसका फायदा उसे जरूर मिलेगा. हालांकि किसको नफा और किसको नुकसान होगा, ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे लेकिन इतना तो तय है कि इसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी है.

संपादक की पसंद

परिहार सीट पर BJP की जीत की हैट्रिक, 2025 में जलेगी RJD की 'लालटेन'? जानें समीकरण

2025 में NDA शासन का अंत, तेजस्वी यादव बनेंगे पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री : सुधाकर सिंह

जब-जब बदला पाला, लालू और नीतीश ने बदली सत्ता की तस्वीर, क्या 2015 के नतीजे को दोहराने की तैयारी में है महागठबंधन?

'मां' के बहाने महिला वोटरों पर निशाना, बिहार में सरकार बनाने में कितनी अहम है आधी आबादी की भूमिका?

