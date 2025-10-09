ETV Bharat / bharat

झारखंड में खिलाड़ियों को नहीं मिल रहा खेल नीति का लाभ, आर्थिक तंगी से गुजर रहे कई प्लेयर, ऐसे कैसे होगा स्पोर्ट्स कल्चर का विकास?

झारखंड सरकार खिलाड़ियों को मान-सम्मान देने का वादा करती है, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही हैं. खिलाड़ी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं.

Jharkhand Sports Policy 2022
Published : October 9, 2025 at 2:53 PM IST

Updated : October 9, 2025 at 3:39 PM IST

चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट

रांची: दुनिया में जब भी क्रिकेट की बात होती है, एक नाम सबके जेहन में जरूर आता है. वह नाम है - एम एस धोनी. धोनी झारखंड की राजधानी रांची के रहने वाले हैं. झारखंड जैसे छोटे से राज्य से निकलकर उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई. साथ ही झारखंड को भी विश्व पटल पर ख्याति दिलाई. धोनी जैसे झारखंड के और भी कई खिलाड़ी हैं, जो अलग-अलग खेलों में राज्य और देश का नाम रौशन करने में लगे हुए हैं. कई खिलाड़ियों ने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कई मेडल और सम्मान हासिल किया है. बावजूद कुछ ही ऐसे हैं, जिन्हें वह पहचान मिल पाई जिनके वह हकदार हैं.

सलीमा टेटे, निक्की प्रधान, दीपिका कुमारी, रॉबिन मिंज, सौरभ तिवारी, वरुण आरोन, ऐसे कुछ चुनिंदा खिलाड़ी हैं, जिन्हें लोग जानते हैं. लेकिन इनके अलावा बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने कई प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल भी जीतें, लेकिन ना उन्हें पहचान मिल पाई और ना ही सम्मान.

आज कई ऐसे खिलाड़ी अपना पेट पालने तक के लिए संघर्ष कर रहे हैं. कोई सब्जी बेच रहा है, कोई मुर्गी तो कोई फास्ट फुड का स्टॉल लगाकर अपना जीवन गुजर बसर कर रहा है. इतने संघर्षों के बाद भी ये खिलाड़ी आज भी प्रैक्टिस करते हैं. दिनभर कड़ी मेहनत के बाद वह अभ्यास के लिए समय निकालते हैं. और अपने सपनों को पंख देने में जुट जाते हैं. उन्हें ना तो समाज से कोई मदद मिल रही है और ना ही सरकार से.

Jharkhand Sports Policy 2022
जब ऐसे खिलाड़ियों की सरकारी मदद की बात आती है तो कागजों पर कई नियम और घोषणाएं देखने को तो मिलते हैं. लेकिन उसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है. खिलाड़ियों के विकास और राज्य में खेलों को नई दिशा देने के लिए सरकार लगातार कोशिश जरूर कर रही है. इन्ही में से एक बड़ी कोशिश है 2022 में सरकार द्वारा शुरु की गई 'झारखंड खेल नीति 2022'.

Jharkhand Sports Policy 2022
क्या है झारखंड खेल नीति 2022?

खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास और खेलों को नई दिशा देने के उद्देश्य से झारखंड सरकार ने 13 सितंबर 2022 को “झारखंड खेल नीति 2022” की शुरुआत की थी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लॉन्च की गई इस नीति में खिलाड़ियों के लिए छात्रवृत्ति, पेंशन, सम्मान राशि, नौकरी में आरक्षण, बीमा सुविधा और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने जैसे कई अहम प्रावधान किए गए थे. इसके अलावा राज्य के सभी खिलाड़ियों का एक डिजिटल डेटाबेस तैयार करने और हर ब्लॉक में खेल मैदान विकसित करने की योजना भी शामिल थी.

Jharkhand Sports Policy 2022
खेल नीति का उद्देश्य था कि राज्य के हर आयुवर्ग के नागरिकों को खेल के प्रति प्रेरित किया जाए और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देकर राष्ट्रीय व अंतरर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया जाए. इसके तहत खिलाड़ियों को 6,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति, पूर्व खिलाड़ियों को 10,000 रुपए तक की मासिक पेंशन और प्रशिक्षकों को 10 लाख रुपए तक की सम्मान राशि देने का प्रावधान है.

Jharkhand Sports Policy 2022
फिर क्यों नहीं मिल रहा खिलाड़ियों को लाभ?

नीति के इतने मजबूत प्रावधानों के बावजूद झारखंड के कई अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी आज आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं. कुछ खिलाड़ी जिन्होंने देश के लिए गोल्ड मेडल तक जीता, वे आज पेट पालने के लिए चाऊमीन की दुकान चला रहे हैं, किराए की गाड़ी चला रहे हैं या सब्जी बेचने को मजबूर हैं.

Jharkhand Sports Policy 2022
सवाल उठता है कि जब नीति इतनी व्यापक है तो इसका लाभ खिलाड़ियों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है?

Jharkhand Sports Policy 2022
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सह पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की ने राज्य सरकार से सीधा सवाल किया है कि जब नीति में खिलाड़ियों की सुरक्षा और बीमा जैसे प्रावधान हैं, तो फिर लाभ जमीनी स्तर तक क्यों नहीं पहुंच रहा? उन्होंने कहा कि सरकार को विशेष रूप से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वे राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं.

Jharkhand Sports Policy 2022
खिलाड़ियों ने कहा.....

वहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर के कई वर्तमान और पूर्व खिलाड़ियों ने कहा है कि उन्हें अब तक खेल नीति का वास्तविक लाभ नहीं मिल सका है. इतने अच्छे प्रावधानों वाली नीति होने के बावजूद कई खिलाड़ी, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतकर राज्य और देश का नाम रोशन किया, आज जीविकोपार्जन के लिए चाऊमीन की दुकान चला रहे हैं, भाड़े की गाड़ी चला रहे हैं या सब्ज़ी बेचने को मजबूर हैं. सवाल यह उठता है कि आखिर खेल नीति के तहत खिलाड़ियों की सुध कब ली जाएगी?

Jharkhand Sports Policy 2022
पूर्व ओलंपियन हों या विभिन्न खेलों में मेडल जीतने वाले खिलाड़ी सभी सरकार से मदद की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि अगर मेडल जीतने के बाद भी उनका ये हाल है तो फिर नए खिलाड़ियों का क्या होगा?

Jharkhand Sports Policy 2022
खिलाड़ियों की मांग है कि उन्हें कम से कम नौकरी जरूर दी जाए. जिससे वे अपना और अपने परिवार का पेट पाल सकें और इन चिंताओं से दूर होकर अपने खेल पर ध्यान दे सकें.

Jharkhand Sports Policy 2022
Jharkhand Sports Policy 2022
सरकार का पक्ष

खेल सचिव मनोज कुमार ने कहा है कि खेल नीति के क्रियान्वयन की दिशा में काम चल रहा है. नियमावली में कई सुधार किए जा रहे हैं ताकि खिलाड़ियों को सीधा फायदा मिल सके.

Jharkhand Sports Policy 2022
खेल मंत्री सुदिव्य कुमार ने भी इस विषय पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि खेल नीति को और मजबूत व प्रभावी बनाया जा रहा है. कोई भी नीति शुरू में परफेक्ट नहीं होती, उसे अनुभव और प्रतिक्रिया के आधार पर परिपूर्ण बनाया जाता है.

Jharkhand Sports Policy 2022
खेल निदेशक शेखर जमुआर का कहना है कि खेल नीति में कोई खामी नहीं है, बस धरातल पर उसे लागू करने की जरूरत है.

Jharkhand Sports Policy 2022
संघों की राय

झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष मधुकांत पाठक ने कहा कि सरकार के साथ कई दौर की बातचीत हो चुकी है. कुछ बिंदु जो पहले छूट गए थे, उन्हें जोड़ा जा रहा है. उन्होंने कहा कि “सरकार का ध्यान ओलिंपिक खिलाड़ियों की ओर ज्यादा रहता है, पर अब अन्य खेलों और दिव्यांग खिलाड़ियों पर भी समान ध्यान देने की कवायद की जा रही है. खेल नीति 2022 में हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए ड्राफ्ट किया गया है. सरकार से लगातार बातचीत हो रही है सरकार की मनसा सकारात्मक है.

Jharkhand Sports Policy 2022
उन्होंने कहा कि कई बार नीति के कार्यान्वयन में कुछ बिंदु छूट जाते हैं, लेकिन सरकार के साथ लगातार संवाद कर उन्हें जोड़ा जा रहा है. “सरकार का ध्यान सिर्फ ओलंपिक खिलाड़ियों पर नहीं, बल्कि अन्य श्रेणियों के खिलाड़ियों और डिसएबल (दिव्यांग) खिलाड़ियों की ओर भी होना चाहिए. इसके लिए भी नीति में प्रावधान हैं, मगर सभी को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है. बहुत जल्द इस पर बैठक कर खिलाड़ियों के हित में ठोस निर्णय लिया जाएगा."

Jharkhand Sports Policy 2022
इधर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे ने कहा कि हेमंत सरकार खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर प्रतिबद्ध है. उनके भविष्य को ध्यान में रखकर यह नीति बनाई है. आने वाले समय में यही नीति झारखंड के खिलाड़ियों के लिए मील का पत्थर साबित होगी.

Jharkhand Sports Policy 2022
विपक्ष का आरोप

वहीं पूर्व खेल मंत्री व भाजपा नेता अमर कुमार बाउरी ने खेल नीति को लेकर सरकार की आलोचना की. उन्होंने कहा कि खेल नीति का लाभ खिलाड़ियों को नहीं मिल रहा है. ऐसे में नीति बनाने का क्या लाभ हुआ. उन्होंने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था की तरह ही खेल व्यवस्था की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. खिलाड़ियों को उनका हक नहीं मिल रहा है, जबकि सरकार का खेल विभाग और मंत्रालय इस दिशा में पूरी तरह विफल साबित हुआ है.

Jharkhand Sports Policy 2022
पूर्व खेल मंत्री ने कहा कि “जब हमारी सरकार थी, तब हमने राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कराया था. सीसीएल के सहयोग से जेएसएसपीएस की स्थापना की गई थी, ताकि खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, सुविधा और संसाधन उपलब्ध कराए जा सकें. उस दौरान राज्य के खिलाड़ी बढ़-चढ़कर प्रदर्शन कर रहे थे और परिणाम भी दे रहे थे. लेकिन सरकार बदलने के बाद सबसे बड़ा प्रहार खेल प्राधिकरण और खिलाड़ियों पर हुआ.”

उन्होंने आगे कहा कि कई द्रोणाचार्य अवॉर्डी और अनुभवी कोच, जिन्हें उस समय राज्य में लाया गया था, आज प्रताड़ना झेलकर यहां से चले गए. कई खिलाड़ी मानसिक दबाव में आकर आत्महत्या तक कर चुके हैं.

झारखंड खेल नीति 2022 निश्चित रूप से एक दूरदर्शी पहल है, जिसमें खिलाड़ियों की हर जरूरत का ध्यान रखा गया है. परंतु जब तक यह नीति कागज से निकलकर मैदान तक नहीं पहुंचेगी, तब तक खिलाड़ी लाभ से वंचित रहेंगे. जरूरत है पारदर्शी और तेज क्रियान्वयन की, ताकि झारखंड के खिलाड़ी फिर से अपनी मेहनत और संघर्ष से देश का नाम रोशन कर सकें.

Last Updated : October 9, 2025 at 3:39 PM IST

