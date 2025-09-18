कहीं एक बोतल तो कहीं दो, गोवा से किस राज्य में कितनी ले जा सकते हैं शराब, परमिट क्यों जरूरी
गोवा से अलग-अलग राज्यों में निजी उपयोग के लिए भारतीय निर्मित विदेशी शराब (IMFL) ले जाने के लिए परिवहन परमिट जरूरी है.
Published : September 18, 2025
हैदराबाद: देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शराब और मादक पेय पदार्थों पर आबकारी शुल्क अलग-अलग होने के कारण इनकी कीमतों में बड़ा अंतर देखने को मिलता है. गोवा में कुछ अन्य राज्यों की तुलना में शराब की कीमत कम होने के कारण यहां घूमने आने वाले लोग अपने साथ शराब भी ले जाते हैं, क्योंकि उनके राज्यों में उन्हें शराब महंगी मिलती है. हालांकि, शराब ले जाते समय परिवहन परमिट होने के बाद भी वे कभी-कभी पुलिस के पचड़े में फंस जाते हैं. इसलिए ऐसे ग्राहकों को यह जानना जरूरी है कि परिवहन परमिट पर शराब की कितनी मात्रा साथ में ले जा सकते हैं.
अगर आप किसी राज्य से दूसरे राज्य में निजी उपयोग के लिए भारतीय निर्मित विदेशी शराब (IMFL) अपने साथ ले जाते हैं तो इसके लिए परिवहन परमिट जरूरी है. अधिकांश राज्यों में यह परमिट रजिस्टर्ड शराब की दुकानों से हासिल किया जा सकता है.
अगर गोवा की बात करें तो आबकारी विभाग कुछ मामलों में गोवा राज्य के भीतर उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के परिवहन के लिए परिवहन परमिट भी जारी करता है:
गोवा उत्पाद शुल्क अधिनियम एवं नियम, 1964 के नियम 19बी के अंतर्गत आबकारी आयुक्त द्वारा फॉर्म ई-7(ए) में गोवा राज्य के भीतर बिक्री हेतु शुल्क भुगतान योग्य वस्तु के परिवहन हेतु परिवहन परमिट प्रदान किया जाता है.
गोवा उत्पाद शुल्क अधिनियम एवं नियम, 1964 के नियम 19B और 88B के अंतर्गत आबकारी आयुक्त द्वारा फॉर्म ई-7(A) में व्यक्तिगत उपभोग के लिए शुल्क भुगतान योग्य वस्तु के परिवहन हेतु परिवहन परमिट प्रदान किया जाता है, जो किसी भी लाइसेंस प्राप्त शराब की दुकान पर सीलबंद बोतलों में शराब की खुदरा बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाता है.
परमिट के लिए शुल्क के भुगतान के बाद एक व्यक्ति द्वारा आईएमएफएल/विकृत स्पिरिट/रेक्टिफाइड स्पिरिट/विदेशी शराब/देशी शराब की केवल दो बोतलें ही ले जाई जा सकती हैं.
गोवा के बाहर शराब ले जाने की तय मात्रा
- दिल्ली - 750 मिली की 1 बोतल IMFL या 750 मिली की 1 बोतल काजू शराब
- केरल - आधा पिंट IMFL (भारतीय निर्मित विदेशी शराब)
- राजस्थान - 750 मिली की 2 बोतल IMFL या 750 मिली की 1 बोतल CL, या IMFL की 1 बोतल और 750 मिली की 1 बोतल CL
- असम - 750 मिली की 2 बोतल IMFL या IMFL की 1 बोतल और CL की एक बोतल
- हिमाचल प्रदेश - 750 मिली की IMFL की 1 बोतल और CL की 1 बोतल
- पंजाब - 750 मिली की 2 बोतल IMFL
- ओडिशा - 750 मिली की 1 बोतल IMFL या CL (Country Liquor- देसी शराब)
- मध्य प्रदेश- 750 मिलीलीटर की 1 बोतल भारतीय निर्मित विदेशी शराब
- जम्मू-कश्मीर - 750 मिलीलीटर की 1 बोतल भारतीय निर्मित विदेशी शराब
- दमन और दीव - 750 मिलीलीटर की 2 बोतल भारतीय निर्मित विदेशी शराब या 750 मिलीलीटर की 2 बोतल देसी खराब
- मणिपुर - 750 मिलीलीटर की 1 बोतल भारतीय निर्मित विदेशी शराब
- पश्चिम बंगाल - 750 मिलीलीटर की 1 बोतल भारतीय निर्मित विदेशी शराब
बिना परिवहन परमिट के शराब ले जाने की मात्रा
गोवा आबकारी शुल्क अधिनियम एवं नियम, 1964 के प्रावधानों के अनुसार जारी परमिट के बिना किसी भी व्यक्ति द्वारा गोवा के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाई जा सकने वाली शराब की अधिकतम मात्रा-
- किसी भी व्यक्ति (उसके परिवार सहित) के लिए 12 क्वार्ट आईएमएफएल या बीयर के अलावा विदेशी शराब और 24 बोतलें बीयर.
- किसी भी व्यक्ति (उसके परिवार सहित) के लिए 12 क्वार्ट देसी शराब
- 6 क्वार्ट विकृत स्पिरिट की बोतलें और 2 क्वार्ट शुद्ध स्पिरिट या पूर्ण अल्कोहल की बोतलें
गोवा आबकारी शुल्क अधिनियम एवं नियम, 1964 के प्रावधानों के अनुसार जारी किए गए परमिट के बिना किसी भी व्यक्ति द्वारा गोवा के भीतर रखी जा सकने वाली शराब की अधिकतम मात्रा-
- किसी भी व्यक्ति (उसके परिवार सहित) के लिए आईएमएफएल या बीयर के अलावा विदेशी शराब की 12 क्वार्ट बोतलें और बीयर की 24 बोतलें
- किसी भी व्यक्ति (उसके परिवार सहित) के लिए देशी शराब की 18 क्वार्ट बोतलें
- विकृत स्पिरिट की 6 क्वार्ट बोतलें और शुद्ध स्पिरिट या पूर्ण अल्कोहल की 2 क्वार्ट बोतलें
महाराष्ट्र और कर्नाटक में गोवा का परमिट मान्य नहीं
गोवा आबकारी नियमों के मुताबिक, गोवा से अधिकतम मात्रा में शराब के परिवहन के परमिट महाराष्ट्र और कर्नाटक के लिए मान्य नहीं हैं, ताकि लोग गोवा के परमिट का उपयोग करके गोवा से महाराष्ट्र में शराब की तस्करी न कर सकें. अधिकारियों के मुताबिक, गोवा से दिल्ली, केरल, राजस्थान, असम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ओडिशा, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दमन और दीव, मणिपुर और कोलकाता तक एक या दो बोतल शराब ले जाने की अनुमति है. लेकिन पड़ोसी राज्यों महाराष्ट्र और कर्नाटक में इसकी अनुमति नहीं है.
महाराष्ट्र के आबकारी अधिकारियों के मुताबिक, गोवा में शराब विक्रेताओं द्वारा अपने ग्राहकों को दिए गए परमिट महाराष्ट्र में मान्य नहीं हैं. कानून के तहत गोवा से महाराष्ट्र में शराब की एक भी बोतल ले जाने की अनुमति नहीं है. बॉम्बे विदेशी शराब नियमों के मुताबिक, मुंबई में परमिट वाले लोग अपने घर पर शराब की 12 बोतलें रख सकते हैं.
