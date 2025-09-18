ETV Bharat / bharat

कहीं एक बोतल तो कहीं दो, गोवा से किस राज्य में कितनी ले जा सकते हैं शराब, परमिट क्यों जरूरी

हैदराबाद: देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शराब और मादक पेय पदार्थों पर आबकारी शुल्क अलग-अलग होने के कारण इनकी कीमतों में बड़ा अंतर देखने को मिलता है. गोवा में कुछ अन्य राज्यों की तुलना में शराब की कीमत कम होने के कारण यहां घूमने आने वाले लोग अपने साथ शराब भी ले जाते हैं, क्योंकि उनके राज्यों में उन्हें शराब महंगी मिलती है. हालांकि, शराब ले जाते समय परिवहन परमिट होने के बाद भी वे कभी-कभी पुलिस के पचड़े में फंस जाते हैं. इसलिए ऐसे ग्राहकों को यह जानना जरूरी है कि परिवहन परमिट पर शराब की कितनी मात्रा साथ में ले जा सकते हैं.

अगर आप किसी राज्य से दूसरे राज्य में निजी उपयोग के लिए भारतीय निर्मित विदेशी शराब (IMFL) अपने साथ ले जाते हैं तो इसके लिए परिवहन परमिट जरूरी है. अधिकांश राज्यों में यह परमिट रजिस्टर्ड शराब की दुकानों से हासिल किया जा सकता है.

अगर गोवा की बात करें तो आबकारी विभाग कुछ मामलों में गोवा राज्य के भीतर उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के परिवहन के लिए परिवहन परमिट भी जारी करता है:

गोवा उत्पाद शुल्क अधिनियम एवं नियम, 1964 के नियम 19बी के अंतर्गत आबकारी आयुक्त द्वारा फॉर्म ई-7(ए) में गोवा राज्य के भीतर बिक्री हेतु शुल्क भुगतान योग्य वस्तु के परिवहन हेतु परिवहन परमिट प्रदान किया जाता है.

गोवा उत्पाद शुल्क अधिनियम एवं नियम, 1964 के नियम 19B और 88B के अंतर्गत आबकारी आयुक्त द्वारा फॉर्म ई-7(A) में व्यक्तिगत उपभोग के लिए शुल्क भुगतान योग्य वस्तु के परिवहन हेतु परिवहन परमिट प्रदान किया जाता है, जो किसी भी लाइसेंस प्राप्त शराब की दुकान पर सीलबंद बोतलों में शराब की खुदरा बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाता है.

परमिट के लिए शुल्क के भुगतान के बाद एक व्यक्ति द्वारा आईएमएफएल/विकृत स्पिरिट/रेक्टिफाइड स्पिरिट/विदेशी शराब/देशी शराब की केवल दो बोतलें ही ले जाई जा सकती हैं.

गोवा के बाहर शराब ले जाने की तय मात्रा