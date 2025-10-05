ETV Bharat / bharat

वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश, जानें आज के मौसम का हाल

वेस्टर्न डिस्टरबेंस और शक्ति चक्रवात के प्रभाव से देश के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान है.

AAJ KA MAUSAM
वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते कई राज्यों में बारिश का अनुमान (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 5, 2025 at 10:58 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते जम्मू-कश्मीर-लद्दाख, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले दो से तीन दिनों के दौरान सामान्य से भारी वर्षा होने की संभावना है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार सोमवार को इसका प्रभाव अधिक रहेगा.

पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम का हाल

तेलंगाना के हैदराबाद शहर के कुछ हिस्सों में आज सुबह बारिश हुई. मौसम विभाग ने आज मध्यम बारिश के साथ सामान्यतः बादल छाए रहने का अनुमान जताया है. वहीं उत्तर बिहार में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई. पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड और तमिलनाडु में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश हुई. राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, रायलसीमा, छत्तीसगढ़, गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा हुई.

मौसम पूर्वानुमान अलर्ट

पूर्वी भारत

उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कुछ स्थानों पर आज अत्यधिक वर्षा होने की संभावना है. 06 अक्टूबर को उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने के आसार हैं. इस दौरान झारखंड में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा के साथ गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है. 06 अक्टूबर को बिहार में बारिश के आसार हैं. अगले 4-5 दिनों के दौरान पूर्वी भारत में गरज के साथ छींटे पड़ने और तेज हवा चलने की संभावना है.

पूर्वोत्तर भारत

देश के पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश को लेकर अनुमान है. अरुणाचल प्रदेश में आज से दो तीन दिनों के दौरान कई स्थानों पर हल्की से तेज बारिश पड़ने की संभावना है. इस दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर मिजोरम में भी बारिश पड़ने के आसार है.

दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत

तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, माहे, यनम, रायलसीमा में अलग-अलग स्थानों पर आज से अगले दो तीन दिनों के दौरान सामान्य से भारिश बारिश होने की संभावना है. इस दौरान कई जगहों पर गरज के साथ छीटें पड़ने की संभावना है.

उत्तर-पश्चिम भारत

जम्मू-कश्मीर-लद्दाख, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले दो से तीन दिनों के दौरान सामान्य से भारी वर्षा होने की संभावना है. इस दौरान कुछ जगहों पर गरज- बिजली गिरने साथ भीषण बारिश हो सकती है. वहीं, उत्तराखंड में 6 और 7 अक्टूबर को कहीं-कहीं भारी वर्षा या फिर बर्फबारी होने की संभावना है.

पश्चिम भारत

गुजरात, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र और कच्छ में 8 और 9 अक्टूबर को कई स्थानों पर सामान्य से भारी बारिश होने की संभावना है. इस दौरान गरज के साथ छींटे पड़ने की भी संभावना है.

मछुआरों के लिए चेतावनी

मौसम विभाग ने मछुआरों को सलाह दी है कि वे 5 से 7 अक्टूबर के दौरान उत्तर-पश्चिमी अरब सागर, उत्तर-पूर्वी अरब सागर के आस-पास के क्षेत्रों, मध्य अरब सागर और गुजरात-उत्तरी महाराष्ट्र के तटों पर न जाएं.

ये भी पढ़ें- महाराष्ट्र में चक्रवाती तूफान 'शक्ति' को लेकर अलर्ट जारी, तेज हवा के साथ भारी बारिश की आशंका - CYCLONE

For All Latest Updates

TAGGED:

IMD WEATHER FORECASTमौसम की जानकारीRAIN ALERTवेस्टर्न डिस्टरबेंसAAJ KA MAUSAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत में लॉन्च हुई Maserati MCPura सुपरकार, जाने क्या है कीमत और कैसा है डिजाइन

RBI ने जारी किया नया ड्राफ्ट सर्कुलर, शून्य बैलेंस खातों में बड़े बदलाव – मुफ्त सेवाएं, डिजिटल लेनदेन और आसान बैंकिंग का मिलेगा लाभ

'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3: बजट का 100% वसूल, 200 करोड़ के करीब ऋषभ शेट्टी का प्रीक्वल

आरजी कर रेप पीड़िता के माता-पिता का आरोप, NCRB की रिपोर्ट भ्रामक, कोलकाता सुरक्षित नहीं है

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.