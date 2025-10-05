ETV Bharat / bharat

वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश, जानें आज के मौसम का हाल

वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते कई राज्यों में बारिश का अनुमान ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : October 5, 2025 at 10:58 AM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते जम्मू-कश्मीर-लद्दाख, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले दो से तीन दिनों के दौरान सामान्य से भारी वर्षा होने की संभावना है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार सोमवार को इसका प्रभाव अधिक रहेगा. पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम का हाल तेलंगाना के हैदराबाद शहर के कुछ हिस्सों में आज सुबह बारिश हुई. मौसम विभाग ने आज मध्यम बारिश के साथ सामान्यतः बादल छाए रहने का अनुमान जताया है. वहीं उत्तर बिहार में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई. पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड और तमिलनाडु में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश हुई. राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, रायलसीमा, छत्तीसगढ़, गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा हुई. मौसम पूर्वानुमान अलर्ट पूर्वी भारत उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कुछ स्थानों पर आज अत्यधिक वर्षा होने की संभावना है. 06 अक्टूबर को उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने के आसार हैं. इस दौरान झारखंड में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा के साथ गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है. 06 अक्टूबर को बिहार में बारिश के आसार हैं. अगले 4-5 दिनों के दौरान पूर्वी भारत में गरज के साथ छींटे पड़ने और तेज हवा चलने की संभावना है.