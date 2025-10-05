वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश, जानें आज के मौसम का हाल
वेस्टर्न डिस्टरबेंस और शक्ति चक्रवात के प्रभाव से देश के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान है.
Published : October 5, 2025 at 10:58 AM IST
नई दिल्ली: वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते जम्मू-कश्मीर-लद्दाख, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले दो से तीन दिनों के दौरान सामान्य से भारी वर्षा होने की संभावना है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार सोमवार को इसका प्रभाव अधिक रहेगा.
पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम का हाल
तेलंगाना के हैदराबाद शहर के कुछ हिस्सों में आज सुबह बारिश हुई. मौसम विभाग ने आज मध्यम बारिश के साथ सामान्यतः बादल छाए रहने का अनुमान जताया है. वहीं उत्तर बिहार में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई. पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड और तमिलनाडु में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश हुई. राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, रायलसीमा, छत्तीसगढ़, गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा हुई.
दैनिक मौसम परिचर्चा (04.10.2025)— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 4, 2025
उत्तर बिहार में आज भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ असाधारण रूप से भारी वर्षा और पूर्वी उत्तर प्रदेश, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अत्यंत भारी वर्षा की संभावना है।
YouTube : https://t.co/sKtVNfXPzC
Facebook : https://t.co/uK1vgy2kru pic.twitter.com/C6oKk4uFeY
मौसम पूर्वानुमान अलर्ट
पूर्वी भारत
उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कुछ स्थानों पर आज अत्यधिक वर्षा होने की संभावना है. 06 अक्टूबर को उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने के आसार हैं. इस दौरान झारखंड में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा के साथ गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है. 06 अक्टूबर को बिहार में बारिश के आसार हैं. अगले 4-5 दिनों के दौरान पूर्वी भारत में गरज के साथ छींटे पड़ने और तेज हवा चलने की संभावना है.
#WATCH | Telangana: Rain lashes parts of Hyderabad City.— ANI (@ANI) October 5, 2025
India Meteorological Department forecasted 'Generally cloudy sky with moderate rain' today pic.twitter.com/y3DJ9me5IT
पूर्वोत्तर भारत
देश के पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश को लेकर अनुमान है. अरुणाचल प्रदेश में आज से दो तीन दिनों के दौरान कई स्थानों पर हल्की से तेज बारिश पड़ने की संभावना है. इस दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर मिजोरम में भी बारिश पड़ने के आसार है.
दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत
तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, माहे, यनम, रायलसीमा में अलग-अलग स्थानों पर आज से अगले दो तीन दिनों के दौरान सामान्य से भारिश बारिश होने की संभावना है. इस दौरान कई जगहों पर गरज के साथ छीटें पड़ने की संभावना है.
#WATCH | Jammu & Kashmir | Several areas of the Poonch district wake up to a fresh spell of rain. pic.twitter.com/WxSLIIoIQI— ANI (@ANI) October 5, 2025
उत्तर-पश्चिम भारत
जम्मू-कश्मीर-लद्दाख, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले दो से तीन दिनों के दौरान सामान्य से भारी वर्षा होने की संभावना है. इस दौरान कुछ जगहों पर गरज- बिजली गिरने साथ भीषण बारिश हो सकती है. वहीं, उत्तराखंड में 6 और 7 अक्टूबर को कहीं-कहीं भारी वर्षा या फिर बर्फबारी होने की संभावना है.
#WATCH | Telangana: Waterlogging witnessed in parts of Hyderabad city following heavy rainfall. pic.twitter.com/gPuPk4fOqw— ANI (@ANI) October 5, 2025
पश्चिम भारत
गुजरात, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र और कच्छ में 8 और 9 अक्टूबर को कई स्थानों पर सामान्य से भारी बारिश होने की संभावना है. इस दौरान गरज के साथ छींटे पड़ने की भी संभावना है.
#WATCH | Hyderabad, Telangana | Traffic jam witnessed at the Necklace Road in Hyderabad as a large number of people take the Durga Mata idol for immersion. pic.twitter.com/8rzIIMnboi— ANI (@ANI) October 5, 2025
मछुआरों के लिए चेतावनी
मौसम विभाग ने मछुआरों को सलाह दी है कि वे 5 से 7 अक्टूबर के दौरान उत्तर-पश्चिमी अरब सागर, उत्तर-पूर्वी अरब सागर के आस-पास के क्षेत्रों, मध्य अरब सागर और गुजरात-उत्तरी महाराष्ट्र के तटों पर न जाएं.