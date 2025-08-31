नई दिल्ली: मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते रविवार को जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में भारी बारिश के आसार हैं. इसके चलते इन इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.
इसी के साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण में भी बारिश का अनुमान है. सब-हिमालयन पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी भीषण बारिश की उम्मीद है. इसे देखते हुए इन इलाकों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. राजस्थान, हरियाणा, कच्छ में भी बारिश बारिश की संभावना है.
30 अगस्त 2025 के लिए मौसम की चेतावनी
देश के उत्तर-पश्चिम हिस्से में अगले 4-5 दिनों के दौरान विभिन स्थानों पर अत्यंत भारी वर्षा जारी रहने के आसार हैं. रविवार और सोमवार के बीच जम्मू, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा हो सकती है. कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात और तटीय कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है.
पिछले 24 घंटे के दौरान बारिश का हाल
गुजरात, उप-हिमालयी पश्चिमी क्षेत्र, बंगाल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान,पंजाब, हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मराठवाड़ा, तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश हुई.
VIDEO | Uttar Pradesh: Rain lashes parts of Ghaziabad.— Press Trust of India (@PTI_News) August 31, 2025
मौसम पूर्वानुमान और चेतावनियाँ
उत्तर-पश्चिम भारत
जम्मू- कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अलगे दो तीन दिनों के दौरान सामान्य से भारी बारिश होने की संभावना है. इसी के साथ कुछ जगहों पर गरज और बिजली गिरने की संभावना है.
पश्चिम भारत
गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र कच्छ में अलग-अलग स्थानों पर अगले दो से तीन दिनों के दौरान अत्यंत अधिक बारिश होने की संभावना है.
पूर्वी और मध्य भारत
ओडिशा, झारखंड,पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उप-हिमालयी पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, विदर्भ में कुछ स्थानों अगले दो से तीन दिनों के दौरान भारी वर्षा होने के आसार हैं.
पूर्वोत्तर भारत
देश के पूर्वोत्त राज्यों में शामिल असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के विभिन्न हिस्सों में अगले चार से पांच दिनों के दौरान बारिश जारी रहने की संभावना है. इनमें से कई स्थानों पर गरज और बिजली गिरने की संभावना है.
दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत
केरल, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक और यनम के कुछ हिस्सों में अगले तीन से चार दिनों के दौरान सामान्य से भारी बारिश होने के आसार हैं.