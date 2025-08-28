नई दिल्ली: मौसम विभाग ने उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक के लिए 28 अगस्त के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी किया है. इनमें से कुछ जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी है. इसी के साथ येलो वार्निंग हिमाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, केरल, कोंकण और गोवा के लिए जारी किया गया है.
इनमें से कुछ जगहों पर भारी बारिश के आसार हैं. पश्चिम बंगाल के उपहिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना मराठवाड़ा, विदर्भ, मध्य प्रदेश और गुजरात के अलग-अलग हिस्सों में आज सामान्य से भारी बारिश होने के आसार हैं.
Daily Weather Briefing English (27.08.2025)— India Meteorological Department
Isolated extremely heavy rainfall likely over Coastal Karnataka & Telangana and very heavy rainfall over parts of East & West coastal areas today.
वहीं आज से जम्मू और कश्मीर में वर्षा की गतिविधि में उल्लेखनीय कमी आने की संभावना है. हालाँकि अगले 6-7 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत में छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है.
पिछले 24 घंटे के मौसम का हाल
जम्मू में अलग-अलग स्थानों पर असाधारण रूप से भारी वर्षा दर्ज की गई. तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा दर्ज की गई. जम्मू क्षेत्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा (12-20 सेमी) दर्ज की गई है. गोवा, लक्षद्वीप, ओडिशा में विभिन्न जगहों पर तेज बारिश हुई. उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम मध्य प्रदेश, विदर्भ, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, असम और मिजोरम में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा (7-11 सेमी) दर्ज की गई.
Red nowcast warning Valid for next two hours for heavy spells of rain over— India Meteorological Department
Gujarat: Aravali, Mahisagar
Telangana: Nirmal
मौसम पूर्वानुमान और चेतावनियां
पूर्वी और मध्य भारत
छत्तीसगढ़, ओडिशा, विदर्भ, मध्य प्रदेश, बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, उप-हिमालयी पश्चिमी क्षेत्रों में अगले दो तीन दिनों के दौरान अलग-अलग क्षेत्रों में छिटपुट से भारी वर्षा की संभावना है. इस दौरान इस क्षेत्र में कई स्थानों पर गरज और बिजली के साथ बौछारें पड़ने के आसार हैं.
दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत
तमिलनाडु, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, केरल और माहे में अगले एक दो दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर सामान्य से भारी वर्षा की संभावना है. इस दौरान इस क्षेत्र में कुछ स्थानों पर गरज और बिजली गिरने की भी संभावना है.
पश्चिम भारत
मराठवाड़ा, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में अगले दो तीन दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर सामान्य से भारी वर्षा होने की संभावना है.
उत्तर-पश्चिम भारत
जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा में अगले दो तीन दिनों के दौरान अलग-अलग जगहों पर सामान्य से भारी बारिश होने के आसार हैं. इनमें से कुछ जगहों पर बिजली गिरने की भी संभावना है.
पूर्वोत्तर भारत
देश के पूर्वोत्तर राज्यों में शामिल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगल-अलग जगहों पर दो से तीन दिनों के दौरान भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है. इस दौरान कई स्थानों पर गरज और बिजली गिरने की भी संभावना है.