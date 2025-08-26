ETV Bharat / bharat

उत्तर-पश्चिम भारत में आज के बाद बारिश की रफ्तार थमने के आसार, जानें मौसम का हाल - AAJ KA MAUSAM

पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है.

AAJ KA MAUSAM
उत्तर-पश्चिम भारत में आज के बाद बारिश की रफ्तार थमने के आसार (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 26, 2025 at 9:58 AM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-पश्चिम भारत में 26 अगस्त तक भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है और उसके बाद इसमें कमी आएगी. इसी के साथ ही गुजरात और राजस्थान में अगले दो तीन दिनों के दौरान भारी वर्षा होने के आसार हैं.

पिछले 24 घंटों के दौरान जानें मौसम का हाल
पंजाब, हरियाणा में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा हुई. हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी वर्षा दर्ज की गई. जम्मू- कश्मीर, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात क्षेत्र, निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और असम में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा हुई.

मौसम पूर्वानुमान और चेतावनियाँ

ओडिशा-पश्चिम बंगाल के तटों से दूर बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम में निचले और मध्य क्षोभमंडल स्तरों पर एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है. ये ऊँचाई के साथ दक्षिण की ओर झुक रहा है. इसके प्रभाव में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है.

उत्तर-पश्चिम भारत
जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में अगले दो तीन दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है. 30 अगस्त को उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान है. इस दौरान आसपास के मैदानी इलाकों में गरज और बिजली गिरने की आशंका है.

पूर्वी और मध्य भारत
छत्तीसगढ़, ओडिशा, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड अगले दो तीन दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है. इस दौरान इस क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ गरज और बिजली गिरने की संभावना है.

पश्चिम भारत
मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में अगले दो से तीन दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है.

पूर्वोत्तर भारत
पूर्वोत्तर राज्यों में शामिल असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर अगले दो से तीन दिनों के दौरान भारी वर्षा होने की संभावना है. इस दौरान कई स्थानों पर गरज और बिजली के साथ हल्की वर्षा होने की भी संभावना है.

दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत
तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, माहे, तटीय कर्नाटक, यनम में अगले दो से तीन दिनों के दौरान कई जगहों पर बारिश होने के आसार हैं. इस दौरान इन क्षेत्रों में गरज और बिजली गिरने की भी संभावना है.

ये भी पढ़ें- तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश का अलर्ट, लोगों को सतर्क रहने की सलाह - IMD FORECASTS

नई दिल्ली: मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-पश्चिम भारत में 26 अगस्त तक भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है और उसके बाद इसमें कमी आएगी. इसी के साथ ही गुजरात और राजस्थान में अगले दो तीन दिनों के दौरान भारी वर्षा होने के आसार हैं.

पिछले 24 घंटों के दौरान जानें मौसम का हाल
पंजाब, हरियाणा में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा हुई. हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी वर्षा दर्ज की गई. जम्मू- कश्मीर, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात क्षेत्र, निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और असम में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा हुई.

मौसम पूर्वानुमान और चेतावनियाँ

ओडिशा-पश्चिम बंगाल के तटों से दूर बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम में निचले और मध्य क्षोभमंडल स्तरों पर एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है. ये ऊँचाई के साथ दक्षिण की ओर झुक रहा है. इसके प्रभाव में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है.

उत्तर-पश्चिम भारत
जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में अगले दो तीन दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है. 30 अगस्त को उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान है. इस दौरान आसपास के मैदानी इलाकों में गरज और बिजली गिरने की आशंका है.

पूर्वी और मध्य भारत
छत्तीसगढ़, ओडिशा, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड अगले दो तीन दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है. इस दौरान इस क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ गरज और बिजली गिरने की संभावना है.

पश्चिम भारत
मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में अगले दो से तीन दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है.

पूर्वोत्तर भारत
पूर्वोत्तर राज्यों में शामिल असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर अगले दो से तीन दिनों के दौरान भारी वर्षा होने की संभावना है. इस दौरान कई स्थानों पर गरज और बिजली के साथ हल्की वर्षा होने की भी संभावना है.

दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत
तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, माहे, तटीय कर्नाटक, यनम में अगले दो से तीन दिनों के दौरान कई जगहों पर बारिश होने के आसार हैं. इस दौरान इन क्षेत्रों में गरज और बिजली गिरने की भी संभावना है.

ये भी पढ़ें- तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश का अलर्ट, लोगों को सतर्क रहने की सलाह - IMD FORECASTS

For All Latest Updates

TAGGED:

IMD WEATHER FORECASTWEATHER FORECASTमौसम की जानकारीबारिश मौसम विभागAAJ KA MAUSAM

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

ट्रंप ने जारी किया नोटिफिकेशन, भारत पर लागू होगा 50 फीसदी टैरिफ

भारतीय वायुसेना की MiG-21 को विदाई, बीकानेर-बाड़मेर के आसमां से आखिरी उड़ान

रूस और यूक्रेन वार्ता से बचते हैं तो गंभीर परिणाम होंगे, ट्रंप की चेतावनी

भारत कर सकेगा ट्रंप के कृषि शुल्कों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल, जानिए कैसे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.