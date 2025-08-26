नई दिल्ली: मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-पश्चिम भारत में 26 अगस्त तक भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है और उसके बाद इसमें कमी आएगी. इसी के साथ ही गुजरात और राजस्थान में अगले दो तीन दिनों के दौरान भारी वर्षा होने के आसार हैं.
पिछले 24 घंटों के दौरान जानें मौसम का हाल
पंजाब, हरियाणा में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा हुई. हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी वर्षा दर्ज की गई. जम्मू- कश्मीर, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात क्षेत्र, निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और असम में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा हुई.
मौसम पूर्वानुमान और चेतावनियाँ
Orange to red colour warning for moderate to intense spells of ranfall over Jammu, Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Delhi and north coastal Andhra Pradesh during next 3 hours.@moesgoi @ndmaindia @DDNewslive @airnewsalerts pic.twitter.com/hyZwxTDlzc— India Meteorological Department (@Indiametdept) August 26, 2025
उत्तर-पश्चिम भारत
जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में अगले दो तीन दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है. 30 अगस्त को उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान है. इस दौरान आसपास के मैदानी इलाकों में गरज और बिजली गिरने की आशंका है.
पूर्वी और मध्य भारत
छत्तीसगढ़, ओडिशा, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड अगले दो तीन दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है. इस दौरान इस क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ गरज और बिजली गिरने की संभावना है.
पश्चिम भारत
मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में अगले दो से तीन दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है.
पूर्वोत्तर भारत
पूर्वोत्तर राज्यों में शामिल असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर अगले दो से तीन दिनों के दौरान भारी वर्षा होने की संभावना है. इस दौरान कई स्थानों पर गरज और बिजली के साथ हल्की वर्षा होने की भी संभावना है.
दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत
तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, माहे, तटीय कर्नाटक, यनम में अगले दो से तीन दिनों के दौरान कई जगहों पर बारिश होने के आसार हैं. इस दौरान इन क्षेत्रों में गरज और बिजली गिरने की भी संभावना है.