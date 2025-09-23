कोलकाता समेत कई राज्यों में बारिश का प्रचंड रूप, पानी में उतरा करंट, एक की मौत, जानें अन्य शहरों का हाल
आईएमडी के अनुसार गांगेय पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा समेत कई अन्य स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है.
Published : September 23, 2025 at 9:47 AM IST
हैदराबाद: मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून लौट रहा है. हालांकि इस बीच भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. इसके अनुसार पूर्वी और मध्य भारत में विशेष रूप से ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और विदर्भ के अलग-अलग स्थानों पर आज भारी बारिश और तेज हवा चलने का अनुमान है.
पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम का हाल
मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तमिलनाडु और तेलंगाना में अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश हुई. पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, ओडिशा, झारखंड, त्रिपुरा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश एवं यनम में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई.
VIDEO | West Bengal: Rains battered Kolkata overnight, leading to widespread waterlogging in both northern and southern parts of the city. North Kolkata recorded 200 mm of rainfall, while South Kolkata received 180 mm.— Press Trust of India (@PTI_News) September 23, 2025
मौसम पूर्वानुमान और चेतावनियाँ
मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कुछ और हिस्सों से वापस चला गया. गुजरात के कुछ और हिस्सों से दक्षिण-पश्चिम मानसून के वापस लौटने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल है.
वहीं उत्तर-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में सोमवार को एक कम दबाव का क्षेत्र बना. इसके साथ ही पूर्वी-मध्य और सटे हुए उत्तर बंगाल की खाड़ी में 25 सितंबर के आसपास एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है. इससे प्रभाव से कई इलाकों में बारिश की संभावना है.
In East and Central India, particularly in Odisha, Chhattisgarh, Bihar, Jharkhand, and Vidarbha, strong rains and strong winds are predicted. Prompt notifications enable communities to prepare, safeguard, and endure.Together, let's remain vigilant, informed, and resilient.— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 22, 2025
पूर्वी और मध्य भारत
ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड के विभिन्न हिस्सों, पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों में अगले दो से तीन दिनों के दौरान सामान्य से भारी बारिश होने के आसार हैं. इस दौरान कुछ जगहों पर गरज और तेज हवा चलने की संभावना है.
पश्चिम भारत
मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और मराठवाड़ा के कुछ स्थानों पर अगले दो से तीन दिनों के दौरान सामान्य से भारी बारिश होने का अनुमान है. इनमें से कुछ स्थानों पर गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है.
पूर्वोत्तर भारत
असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अलग-अलग जगहों पर अगले दो से तीन दिनों के दौरान सामान्य से भारी बारिश होने के आसार हैं. इनमें से कुछ जगहों पर बौछारें पड़ने की संभावना है.
दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत
तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और माहे, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के अलग-अलग हिस्सों में अगले दो से तीन दिनों के दौरान सामान्य से भारी बारिश होने की संभावना है.
कोलकाता में भारी बारिश से सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त
मंगलवार को कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में रात भर हुई भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. कई जगहों पर घुटनों तक पानी भर गया और यातायात ठप हो गया. आधी रात के बाद शुरू हुई बारिश के कारण सड़कें जलमग्न हो गईं और शहर के कई घरों और आवासीय परिसरों में पानी घुस गया.
शहर में और भी भारी बारिश की आशंका है क्योंकि भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पूर्व में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण दक्षिण बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है.
कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के अनुसार, शहर के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में बारिश की तीव्रता अधिक रही. गरिया कामदहारी में कुछ ही घंटों में 332 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि जोधपुर पार्क में 285 मिमी बारिश दर्ज की गई. कालीघाट में 280 मिमी, तोपसिया में 275 मिमी, बल्लीगंज में 264 मिमी, जबकि उत्तरी कोलकाता के थंटानिया में 195 मिमी बारिश दर्ज की गई.
आईएमडी ने कहा कि बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पूर्व में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना है और इसके उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है, जिससे दक्षिण बंगाल के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ-साथ कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है.
आईएमडी ने कहा कि बुधवार तक दक्षिण बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर और पश्चिम मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना, झारग्राम और बांकुरा जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है. आईएमडी ने कहा कि 25 सितंबर के आसपास पूर्व-मध्य और उससे सटे उत्तरी बंगाल की खाड़ी में एक और नया निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है.