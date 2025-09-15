ETV Bharat / bharat

मुंबई, हैदराबाद में भारी बारिश से हाल बेहाल, मौसम विभाग का रेड अलर्ट, जानें मौसम का हाल

आईएमडी ने अगले तीन घंटों के लिए मुंबई में भारी बारिश, बिजली कड़कने के साथ गरज को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है.

aaj ka mausam
हैदराबाद में रविवार को भारी बारिश हुई (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 15, 2025 at 10:42 AM IST

4 Min Read
मुंबई: मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने रात भर हुई भारी बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में गंभीर जलभराव के बाद मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. आईएमडी मुंबई के अनुसार मुंबई और आसपास के ठाणे और रायगढ़ जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है.

इस दौरान गरज के साथ बारिश, बिजली और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है. मूसलाधार बारिश ने कई इलाकों में यातायात की आवाजाही को बाधित कर दिया. मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने सोमवार तड़के अंधेरी सबवे पर एक से डेढ़ फीट जमा बारिश के पानी के कारण यातायात बंद करने की घोषणा की.

मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने एक्स पर पोस्ट किया, 'अंधेरी सबवे (अंधेरी पश्चिम) में एक से डेढ़ फीट बारिश का पानी जमा होने के कारण वहां यातायात बंद कर दिया गया. ट्रैफिक को गोखले ब्रिज के रास्ते डायवर्ट किया गया. इस बीच, पुणे के नागरिकों ने भी सोमवार सुबह भारी बारिश का अनुभव किया.

आईएमडी द्वारा जारी पूर्वानुमान में कहा गया, '16 सितंबर को कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश पड़ने की संभावना है. वहीं सोमवार को कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भारी बारिश हो सकती है.

हैदराबाद में भारी बारिश के कारण जलभराव, दो लोगों के बह जाने की आशंका

हैदराबाद में रविवार शाम हुई भारी बारिश के कारण कम से कम दो लोगों के एक नाले में बह जाने की आशंका है. बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव हो गया और शहर के विभिन्न स्थानों पर यातायात बाधित हो गया. पुलिस ने बताया कि यह घटना रात करीब 8.30 बजे अफजलसागर में भारी बारिश के कारण पानी के बढ़ने के कारण हुई.

सहायक पुलिस आयुक्त (आसिफ नगर संभाग) बी किशन कुमार ने पीटीआई वीडियोज को बताया, 'भारी बारिश के कारण दो लोग नाले में बह गए. तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया. अभी तक उनका कोई पता नहीं चल पाया है.'

तेलंगाना विकास योजना सोसाइटी ने बताया कि मुशीराबाद के बौद्ध नगर सामुदायिक भवन में सबसे अधिक 124 मिमी बारिश हुई. इसके बाद एमसीएच कॉलोनी, लाइब्रेरी बिल्डिंग में 118.5 मिमी और जवाहर नगर सामुदायिक भवन में 114.3 मिमी बारिश हुई. दोनों ही मुशीराबाद में सुबह 8.30 बजे से रात 11 बजे के बीच हुई.

मूसलाधार बारिश के कारण कई जगहों पर जलभराव और सड़कें ओवरफ्लो हो गई जबकि शहर के आपदा प्रबंधन कर्मियों, यातायात पुलिस और नागरिक टीमों ने जलभराव वाले इलाकों को साफ किया और यातायात को सुचारू रूप से चलाने में मदद की.

ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) की महापौर विजयलक्ष्मी गडवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वह स्थिति पर नजर रख रही हैं. अधिकारियों को पानी को जल्दी से साफ करने के लिए कुछ और मोटरों का उपयोग करने का निर्देश दिया गया.

तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान

तमिलनाडु में अगले कुछ दिनों में कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है. मौसम विज्ञान विभाग ने पूरे सप्ताह राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिए पूर्वानुमान जारी किया है. आईएमडी के अनुसार मंगलवार (16 सितंबर) को इरोड, कृष्णगिरि, धर्मपुरी, तिरुपत्तूर, सलेम और वेल्लोर जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है.

राज्य के अन्य हिस्सों में भी मानसून की गतिविधि मजबूत होने के कारण हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है. बुधवार को, कृष्णागिरि, धर्मपुरी, सलेम, तिरुपत्तूर, वेल्लोर, रानीपेट, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू, तिरुवन्नामलाई, कल्लाकुरिची और विल्लुपुरम जिलों के साथ-साथ पुडुचेरी में भारी वर्षा के साथ बारिश की संभावना है.

गुरुवार को सलेम, तिरुवन्नामलाई, कल्लाकुरिची, विल्लुपुरम, कुड्डालोर, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, अरियालुर, पेरम्बलुर और मयिलादुथुराई जिलों को कवर करते हुए बारिश की गतिविधि में और तेजी आने की संभावना है.

शुक्रवार तक आईएमडी को तिरुवल्लूर, रानीपेट, वेल्लोर और कांचीपुरम जिलों के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की उम्मीद है, जो उत्तरी तमिलनाडु के लिए सप्ताह के अंत में बारिश का संकेत है. चेन्नई में सोमवार को कुछ इलाकों में हल्की बारिश का अनुमान है. शाम और रात के दौरान स्थानीय स्तर पर बौछारें पड़ सकती है.

