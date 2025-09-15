ETV Bharat / bharat

मुंबई, हैदराबाद में भारी बारिश से हाल बेहाल, मौसम विभाग का रेड अलर्ट, जानें मौसम का हाल

हैदराबाद में रविवार को भारी बारिश हुई ( IANS )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 15, 2025 at 10:42 AM IST 4 Min Read

मुंबई: मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने रात भर हुई भारी बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में गंभीर जलभराव के बाद मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. आईएमडी मुंबई के अनुसार मुंबई और आसपास के ठाणे और रायगढ़ जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है. इस दौरान गरज के साथ बारिश, बिजली और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है. मूसलाधार बारिश ने कई इलाकों में यातायात की आवाजाही को बाधित कर दिया. मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने सोमवार तड़के अंधेरी सबवे पर एक से डेढ़ फीट जमा बारिश के पानी के कारण यातायात बंद करने की घोषणा की. मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने एक्स पर पोस्ट किया, 'अंधेरी सबवे (अंधेरी पश्चिम) में एक से डेढ़ फीट बारिश का पानी जमा होने के कारण वहां यातायात बंद कर दिया गया. ट्रैफिक को गोखले ब्रिज के रास्ते डायवर्ट किया गया. इस बीच, पुणे के नागरिकों ने भी सोमवार सुबह भारी बारिश का अनुभव किया. आईएमडी द्वारा जारी पूर्वानुमान में कहा गया, '16 सितंबर को कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश पड़ने की संभावना है. वहीं सोमवार को कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भारी बारिश हो सकती है. हैदराबाद में भारी बारिश के कारण जलभराव, दो लोगों के बह जाने की आशंका हैदराबाद में रविवार शाम हुई भारी बारिश के कारण कम से कम दो लोगों के एक नाले में बह जाने की आशंका है. बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव हो गया और शहर के विभिन्न स्थानों पर यातायात बाधित हो गया. पुलिस ने बताया कि यह घटना रात करीब 8.30 बजे अफजलसागर में भारी बारिश के कारण पानी के बढ़ने के कारण हुई. सहायक पुलिस आयुक्त (आसिफ नगर संभाग) बी किशन कुमार ने पीटीआई वीडियोज को बताया, 'भारी बारिश के कारण दो लोग नाले में बह गए. तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया. अभी तक उनका कोई पता नहीं चल पाया है.'