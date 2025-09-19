ETV Bharat / bharat

अगले कुछ दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी, आईएमडी ने दिया ये अपडेट

नई दिल्ली : भारतीय मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश, गरज के साथ बौछारें और तेज हवाओं की भविष्यवाणी के चलते कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किए हैं. पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश को कवर करने वाले इन मौसम अलर्ट ने आने वाले दिनों में जलभराव, भूस्खलन और यातायात बाधित होने की चिंताएं बढ़ा दी हैं. अधिकारियों ने बारिश का दौर जारी रहने तक लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

मौसम वैज्ञानिकों ने लगातार हो रही बारिश का कारण उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश से पूर्वी बांग्लादेश, बिहार और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल तक फैली पूर्व-पश्चिम द्रोणिका (ट्रफ) को बताया है. यह समुद्र तल से लगभग 0.9 किमी ऊपर है. बंगाल की खाड़ी से आ रही तेज नमी के साथ, इस प्रणाली ने इस क्षेत्र में व्यापक वर्षा के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा की हैं. आईएमडी बुलेटिन में कहा गया है, "उपरोक्त प्रणाली की उपस्थिति और तेज नमी के कारण, उत्तर बंगाल के जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा और कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है. दक्षिण बंगाल के जिलों में कई स्थानों पर गरज और बिजली गिरने के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है."

पश्चिम बंगाल में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी - आईएमडी ने पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों के लिए ऑरेंज और येलो दोनों अलर्ट जारी किए हैं, जिनमें बुधवार तक बारिश और तूफान जारी रहने की संभावना जताई गई है. इन अलर्टों ने निचले इलाकों के लिए चिंता बढ़ा दी है, जहां बाढ़ का खतरा है और हाल ही में भारी बारिश से प्रभावित इलाकों में लोगों के दैनिक जीवन में व्यवधान पैदा हो सकता है.

दक्षिण बंगाल के कई जिलों में 24 सितंबर तक बिजली कड़कने और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका के साथ गरज के साथ तूफान आने की आशंका है. प्रमुख जिले जो प्रभावित हो सकते हैं, वे हैं - कोलकाता, हावड़ा, हुगली, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, झारग्राम, पुरुलिया, बांकुरा, पूर्व और पश्चिम बर्धमान, बीरभूम, मुर्शिदाबाद और नादिया. पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर और दक्षिण 24 परगना में 23 सितंबर को 7 से 11 सेमी तक भारी बारिश और गरज के साथ तूफान आने की आशंका है. उत्तर बंगाल में हालात ज्यादा गंभीर है. यहां भी ऑरेंजे और येलो अलर्ट जारी किए गए हैं. दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कूच बिहार में 11 सेमी तक भारी वर्षा होने की संभावना है. पूर्वानुमान के अनुसार, पूरे सप्ताह उत्तर बंगाल में व्यापक वर्षा जारी रहेगी, हालांकि 21 सितंबर के बाद इसकी तीव्रता कम हो सकती है.

नवरात्रि से पहले महाराष्ट्र में भारी बारिश की आशंका - आईएमडी ने महाराष्ट्र के लिए नए अलर्ट भी जारी किए हैं, जिसमें अगले तीन दिनों में कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. यह भारी बारिश नवरात्रि उत्सव के दौरान भी होने की उम्मीद है, जिससे जलभराव और यात्रा बाधित होने की चिंता बढ़ गई है.