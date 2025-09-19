अगले कुछ दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी, आईएमडी ने दिया ये अपडेट
पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी. भारी बारिश, गरज के साथ बौछारें और बाढ़ के खतरे की चेतावनी.
Published : September 19, 2025 at 8:23 PM IST|
Updated : September 19, 2025 at 8:55 PM IST
नई दिल्ली : भारतीय मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश, गरज के साथ बौछारें और तेज हवाओं की भविष्यवाणी के चलते कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किए हैं. पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश को कवर करने वाले इन मौसम अलर्ट ने आने वाले दिनों में जलभराव, भूस्खलन और यातायात बाधित होने की चिंताएं बढ़ा दी हैं. अधिकारियों ने बारिश का दौर जारी रहने तक लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.
मौसम वैज्ञानिकों ने लगातार हो रही बारिश का कारण उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश से पूर्वी बांग्लादेश, बिहार और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल तक फैली पूर्व-पश्चिम द्रोणिका (ट्रफ) को बताया है. यह समुद्र तल से लगभग 0.9 किमी ऊपर है. बंगाल की खाड़ी से आ रही तेज नमी के साथ, इस प्रणाली ने इस क्षेत्र में व्यापक वर्षा के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा की हैं. आईएमडी बुलेटिन में कहा गया है, "उपरोक्त प्रणाली की उपस्थिति और तेज नमी के कारण, उत्तर बंगाल के जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा और कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है. दक्षिण बंगाल के जिलों में कई स्थानों पर गरज और बिजली गिरने के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है."
#अधिकतम #तापमान और #परिवर्तन पिछले 24 घंटा #बिहार जिलों से। pic.twitter.com/PBSmYUxMSD— Mausam Bihar- IMD Patna (@imd_patna) September 19, 2025
पश्चिम बंगाल में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी - आईएमडी ने पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों के लिए ऑरेंज और येलो दोनों अलर्ट जारी किए हैं, जिनमें बुधवार तक बारिश और तूफान जारी रहने की संभावना जताई गई है. इन अलर्टों ने निचले इलाकों के लिए चिंता बढ़ा दी है, जहां बाढ़ का खतरा है और हाल ही में भारी बारिश से प्रभावित इलाकों में लोगों के दैनिक जीवन में व्यवधान पैदा हो सकता है.
दक्षिण बंगाल के कई जिलों में 24 सितंबर तक बिजली कड़कने और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका के साथ गरज के साथ तूफान आने की आशंका है. प्रमुख जिले जो प्रभावित हो सकते हैं, वे हैं - कोलकाता, हावड़ा, हुगली, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, झारग्राम, पुरुलिया, बांकुरा, पूर्व और पश्चिम बर्धमान, बीरभूम, मुर्शिदाबाद और नादिया. पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर और दक्षिण 24 परगना में 23 सितंबर को 7 से 11 सेमी तक भारी बारिश और गरज के साथ तूफान आने की आशंका है. उत्तर बंगाल में हालात ज्यादा गंभीर है. यहां भी ऑरेंजे और येलो अलर्ट जारी किए गए हैं. दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कूच बिहार में 11 सेमी तक भारी वर्षा होने की संभावना है. पूर्वानुमान के अनुसार, पूरे सप्ताह उत्तर बंगाल में व्यापक वर्षा जारी रहेगी, हालांकि 21 सितंबर के बाद इसकी तीव्रता कम हो सकती है.
STORY | IMD forecasts widespread rainfall across Arunachal till Sep 23— Press Trust of India (@PTI_News) September 19, 2025
The India Meteorological Department (IMD) on Friday predicted widespread rainfall across Arunachal Pradesh, with several districts likely to witness thunderstorms and moderate to heavy showers, till September… pic.twitter.com/wlI7qhn0Yg
नवरात्रि से पहले महाराष्ट्र में भारी बारिश की आशंका - आईएमडी ने महाराष्ट्र के लिए नए अलर्ट भी जारी किए हैं, जिसमें अगले तीन दिनों में कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. यह भारी बारिश नवरात्रि उत्सव के दौरान भी होने की उम्मीद है, जिससे जलभराव और यात्रा बाधित होने की चिंता बढ़ गई है.
प्रभावित क्षेत्र -मराठवाड़ा में लो प्रेशर बेल्ट का बनना है, जो अरब सागर की ओर तेज हवाएं चला रहा है, जिससे पूरे राज्य में व्यापक वर्षा हो रही है. मुंबई और उसके उपनगरों में बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, जबकि पालघर और ठाणे में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है. भारी वर्षा के पूर्वानुमान वाले जिलों में नासिक, अहमदनगर, सोलापुर, छत्रपति संभाजीनगर, जालना, परभणी, बीड, उस्मानाबाद, नांदेड़, लातूर, हिंगोली, नागपुर, नंदुरबार और वर्धा शामिल हैं. तूफान और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ और जलभराव का खतरा है. आईएमडी ने बताया कि रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण क्षेत्र में वर्षा की तीव्रता थोड़ी कम हो सकती है.
अरुणाचल प्रदेश में येलो अलर्ट जारी- पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश को भी अलर्ट पर रखा गया है. भारतीय मौसम विभाग ने 23 सितंबर तक व्यापक वर्षा और गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान लगाया है. येलो अलर्ट पश्चिम कामेंग, पापुम पारे, लोअर सुबनसिरी, कामले, पश्चिम सियांग, लेपा राडा, पूर्वी सियांग, दिबांग घाटी, चांगलांग, तिरप और लोंगडिंग के लिए है. बाढ़, भूस्खलन और संचार बाधित होने के खतरों के बारे में निवासियों को आगाह किया गया है.
शनिवार: मध्य और तराई क्षेत्रों जैसे पापुम पारे, निचले सुबनसिरी, पूर्वी और पश्चिमी कामेंग में हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि सियांग बेल्ट और पूर्वी जिलों के कुछ हिस्सों में बारिश तेज़ हो सकती है.
रविवार: राज्य के बड़े हिस्से में बारिश व्यापक रूप से होने की संभावना है, ऊपरी सुबनसिरी, पूर्वी सियांग, चांगलांग, नामसाई और दिबांग घाटी में भारी बारिश संभव है.
सोमवार: दक्षिणी और पूर्वी अरुणाचल प्रदेश, विशेष रूप से चांगलांग, तिरप और लोंगडिंग में बारिश जारी रहेगी.
23 सितंबर तक, वर्षा का वितरण और अधिक अनियमित होने की उम्मीद है, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में छिटपुट से लेकर छिटपुट बारिश जारी रहेगी.
भारत में मानसून ऋतु का उत्तरार्ध चल रहा है, लेकिन आईएमडी का पूर्वानुमान इस बात पर ज़ोर देता है कि सितंबर के अंत तक भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी. इस साल देर से मानसून की गतिविधियां जारी हुई हैं. हाल के हफ़्तों में कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात, फसलों को नुकसान और बुनियादी ढांचे में व्यवधान की सूचनाएं मिलती रही हैं. अधिकारियों ने कहा कि अगले कुछ दिन बेहद अहम होंगे, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और हिमालय की तलहटी के बाढ़-प्रवण इलाकों में, जहां उफनती नदियां अतिरिक्त बारिश के प्रभाव को और बढ़ा सकती हैं.
