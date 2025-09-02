ETV Bharat / bharat

देशभर में भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट - IMD ISSUES RAIN ALERT

IMD ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गुजरात और मध्य प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है.

IMD
IMD ने पूरे देश में बारिश का अलर्ट किया जारी (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 2, 2025 at 8:02 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मंगलवार को देश के कई हिस्सों में व्यापक बारिश की चेतावनी जारी की है. विभाग का कहना है कि उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है.

मौसम विभाग ने कहा, "बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है और अगले 24 घंटों में इसी क्षेत्र में इसके और अधिक स्पष्ट होने की संभावना है." इसने कहा कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मंलगवार को अत्यंत भारी वर्षा के साथ उत्तर-पश्चिम भारत में अगले 2 दिनों तक भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है.

मौसम विभाग ने बताया कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा में कुछ स्थानों पर भी आज अत्यंत भारी वर्षा के साथ-साथ पूर्वी भारत में अगले 2 दिनों तक भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है. इसके अलावा कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र में 2-5 सितंबर के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है, जबकि गुजरात में कुछ स्थानों पर 4-6 सितंबर के दौरान और सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ स्थानों पर 6 और 7 सितंबरको अत्यंत भारी वर्षा की संभावना है.

इन राज्यों में रेड अलर्ट
IMD ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गुजरात और मध्य प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गोवा और तटीय आंध्र प्रदेश सहित महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश का अनुमान
मंगलवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है, जबकि उत्तराखंड में लगातार बारिश की संभावना है. वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ में कुछ दिनों में भारी वर्षा होने की संभावना है.

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में बारिश का पूर्वानुमान
मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, विदर्भ, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में गरज और बिजली के साथ अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है. छत्तीसगढ़ में 3 सितंबर को भी भारी बारिश जारी रह सकती है, जबकि कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 7 सितंबर तक बारिश हो सकती है. गुजरात, खासकर सौराष्ट्र और कच्छ में भी अगले 7 दिनों में भारी बारिश होगी.

पूर्वोत्तर राज्य में बारिश की चेतावनी
पूरे सप्ताह, खासकर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में गरज के साथ बारिश जारी रहने की संभावना है. अरुणाचल प्रदेश में 4 और 7 सितंबर को भारी बारिश होने की संभावना है.

केरल, तेलंगाना और कर्नाटक में भारी बारिश
केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में 4 सितंबर तक कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान है. अगले सात दिनों के दौरान इस क्षेत्र में कुछ स्थानों पर गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

