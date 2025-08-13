हैदराबाद : मौसम विभाग ने दोनों दिनों के दौरान तेलंगाना के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. इसे देखते हुए सरकार ने 13 और 14 अगस्त को ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) क्षेत्र के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी घोषणा की है. आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हैदराबाद में सभी कलेक्टरों, जिला शिक्षा अधिकारियों और स्कूल शिक्षा के क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक को निर्देश भेजे गए हैं.

बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त

तेलंगाना के कई जिलों में पिछले दिनों भारी बारिश हुई है. इस दौरान वारंगल और नलगोंडा जिले विशेष रूप से प्रभावित हुए है. निचले इलाकों में जलभराव से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. सोमवार रात से मंगलवार सुबह तक कई जिलों में 10 सेमी से अधिक बारिश दर्ज की गई.

भारी बारिश के पूर्वानुमान, कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां

भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए कई जिलों में सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई है. स्कूल शिक्षा निदेशक ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं. राज्य के जनगांव, हनुमाकोंडा, वारंगल, महबूबाबाद और यादाद्री भुवनगिरी जिलों में बुधवार और गुरुवार को सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश घोषित कर दिया गया है. जीएचएमसी सीमा के अंतर्गत बुधवार और गुरुवार को आधे दिन के लिए स्कूल खोलने के आदेश जारी किए गए हैं. बच्चों को दोपहर तक घर भेजने का आदेश दिया गया है.

आईटी कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम का आदेश

आईटी विभाग के विशेष मुख्य सचिव संजय कुमार ने बुधवार को आदेश जारी कर आईटी कर्मचारियों और अन्य स्टाफ को घर से काम करने की अनुमति देने का निर्देश दिया है. सरकार ने यह फैसला इस आशंका के साथ लिया है कि मूसलाधार बारिश के कारण शहर की सड़कों पर पानी भर जाएगा और यातायात की समस्याएँ उत्पन्न होंगी.

मौसम विभाग ने पांच जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया

मौसम विभाग के अनुसार आज कुछ इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं. इसके चलते ने पाँच जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. आज यदाद्रि भुवनगिरि, महबूबाबाद, हनुमाकोंडा, जनगामा और वारंगल जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है. पेद्दापल्ली, करीमनगर, भूपालपल्ली, सिद्दीपेट, मुलुगु, भद्राद्री कोठागुडेम, मेडचल, रंगा रेड्डी और हैदराबाद जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. आदिलाबाद, आसिफाबाद, सिरसिला, जगतियाल और मंचेरियल जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.