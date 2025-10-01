ETV Bharat / bharat

अक्टूबर में सामान्य से अधिक बारिश का अनुमान, कई इलाकों में बढ़ सकती है ठंडक

October 1, 2025

नई दिल्ली: भारत में 30 सितंबर को औपचारिक रूप से चार महीने के दक्षिण-पश्चिम मानसून सीजन का समापन हो गया है. इस साल देश में कुल मिलाकर 8 प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज की गई. मंगलवार को, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने संकेत दिया कि आने वाले महीनों में लंबे समय तक बारिश जारी रहने की "बहुत संभावना" है, और अक्टूबर में सामान्य से अधिक बारिश होने की उम्मीद है. आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि भारत में अक्टूबर के लिए दीर्घावधि औसत (एलपीए) 75.4 मिमी से 115 प्रतिशत अधिक बारिश होने की प्रबल संभावना है. महापात्र ने कहा कि हमारा अनुमान है कि अक्टूबर महीने के दौरान देश के अन्य हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य या सामान्य से कम रहेगा. उन्होंने संकेत दिया कि भारत के कई इलाकों में सामान्य से अधिक ठंड के साथ-साथ आर्द्र मौसम भी रह सकता है. आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार, अक्टूबर महीने में भारत के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से लेकर सामान्य से अधिक बारिश होगी. विशेष रूप से, उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के सुदूर भागों और भारत के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है. दक्षिण-पश्चिम मानसून सीजन की समीक्षा

भारत में जून-सितंबर के दौरान 937.2 मिमी बारिश हुई, जबकि एलपीए 868.6 मिमी था, यानी 8 प्रतिशत अधिक वर्षा हुई. आईएमडी के महानिदेशक महापात्र ने इस मौसम को "बेहद सफल" बताया, लेकिन यह भी स्वीकार किया कि पहाड़ी और संवेदनशील क्षेत्रों में बादल फटने, भूस्खलन और अचानक बाढ़ जैसी मौसमी आपदाओं ने इसे प्रभावित किया. दिल्ली में भारिश का दृश्य (ANI) हालांकि, मानसून की बारिश असमान रही. जहां उत्तर-पश्चिम भारत को 747.9 मिमी बारिश का लाभ मिला, जो इसके एलपीए 587.6 मिमी से 27.3 प्रतिशत अधिक है, वहीं पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत को बारिश की भारी कमी का सामना करना पड़ा. इस क्षेत्र में 1,089.9 मिमी बारिश हुई, जो इसके सामान्य 1,367.3 मिमी से 20 प्रतिशत कम है.