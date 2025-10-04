ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र: चक्रवात 'शक्ति' का खतरा, अलर्ट जारी, तेज हवा के साथ भीषण बारिश का अनुमान

Published : October 4, 2025

मुंबई: मौसम विभाग (आईएमडी) ने महाराष्ट्र के कुछ जिलों के लिए चक्रवात 'शक्ति' की चेतावनी जारी की है. तूफान का खतरा शनिवार से मंगलवार यानी 7 अक्टूबर के बीच है. आईएमडी के अनुसार यह चेतावनी मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के लिए है. मौसम विभाग के अनुसार 4 से 5 अक्टूबर के बीच उत्तरी महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में 45-55 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और 65 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने की संभावना है. चक्रवात की तीव्रता के आधार पर हवा की गति बढ़ सकती है. समुद्र की स्थिति बहुत खराब है, 5 अक्टूबर तक उत्तरी महाराष्ट्र तट पर समुद्र के खराब रहने की संभावना है. मछुआरों को समुद्र में जाने से बचने की सलाह दी गई है. मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के आंतरिक भागों विशेषकर पूर्वी विदर्भ और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है. साथ ही घने बादलों के निर्माण और वातावरण में नमी के प्रवेश के कारण उत्तरी कोंकण के निचले इलाकों में बाढ़ की संभावना है.