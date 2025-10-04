महाराष्ट्र: चक्रवात 'शक्ति' का खतरा, अलर्ट जारी, तेज हवा के साथ भीषण बारिश का अनुमान
मौसम विभाग ने इस दौरान मछुआरों से समुद्र तट की ओर जाने को मना किया है. निचले इलाकों में बाढ़ की संभावना है.
Published : October 4, 2025 at 8:12 AM IST
मुंबई: मौसम विभाग (आईएमडी) ने महाराष्ट्र के कुछ जिलों के लिए चक्रवात 'शक्ति' की चेतावनी जारी की है. तूफान का खतरा शनिवार से मंगलवार यानी 7 अक्टूबर के बीच है. आईएमडी के अनुसार यह चेतावनी मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के लिए है.
मौसम विभाग के अनुसार 4 से 5 अक्टूबर के बीच उत्तरी महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में 45-55 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और 65 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने की संभावना है. चक्रवात की तीव्रता के आधार पर हवा की गति बढ़ सकती है. समुद्र की स्थिति बहुत खराब है, 5 अक्टूबर तक उत्तरी महाराष्ट्र तट पर समुद्र के खराब रहने की संभावना है.
At 1800 UTC of 3 Oct, CS Shakhti lay centered about 340 km west of Dwarka. It is likely to move west-southwestwards and intensify further into a severe cyclonic storm around 0000 UTC of 4 Oct. Thereafter, to reach central parts of north & adj central Arabian Sea by 5th October. pic.twitter.com/IbMDuL5HPx— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 3, 2025
मछुआरों को समुद्र में जाने से बचने की सलाह दी गई है. मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के आंतरिक भागों विशेषकर पूर्वी विदर्भ और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है. साथ ही घने बादलों के निर्माण और वातावरण में नमी के प्रवेश के कारण उत्तरी कोंकण के निचले इलाकों में बाढ़ की संभावना है.
महाराष्ट्र सरकार ने चक्रवात 'शक्ति' की चेतावनी के जवाब में तैयारी के निर्देश जारी किए हैं. जिला प्रशासन को अपनी आपदा प्रबंधन प्रणालियों को सक्रिय करना चाहिए. तटीय और निचले इलाकों में नागरिकों के लिए निकासी योजनाएँ तैयार करनी चाहिए. सार्वजनिक परामर्श जारी करने चाहिए. समुद्री यात्रा न करने की सलाह देनी चाहिए और भारी बारिश के दौरान सुरक्षा बनाए रखनी चाहिए.
मौसम पूर्वानुमान और चेतावनियाँ
अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उत्तर-पश्चिम भारत में निचले क्षोभमंडलीय स्तरों पर उच्च नमी के साथ, 05 से 07 तारीख के दौरान भारी वर्षा और ओलावृष्टि की संभावना है. इसकी अधिकतम तीव्रता 06 अक्टूबर, 2025 को होगी. 04 अक्टूबर को उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार में कहीं-कहीं अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है.
मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र और छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर हल्की से भारी वर्षा की संभावना है. शनिवार से सोमवार के दौरान उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और सिक्किम में छिटपुट स्थानों पर बहुत भारी वर्षा की संभावना है. इस दौरान कई जगहों पर गरज के साथ छीटों और तेज हवा (30-40 किमी प्रति घंटे की गति) चलने की संभावना है.