गिरिडीहः जिला की कोलियरी क्षेत्र से कोयला की चोरी नई बात नहीं है. दशकों से यहां पर संगठित गिरोह अवैध खनन करता रहा है. माफिया सीसीएल के डंप यार्ड से कोयला की चोरी करते रहे, सीसीएल के साइडिंग से कोयला को उठाकर अलग-अलग स्थान पर बेचते रहे.

अब तो यहां पर कोयला चोरी लूट में तब्दील हो चुकी है. कोयला चोर और उनके संरक्षक माफिया का मनोबल इस कदर बढ़ा है कि कबरीबाद माइंस के पास लंबी सुरंग खोद दी गई है. ये सुरंग 20-50 मीटर की नहीं बल्कि कई सौ मीटर की सुरंग खोदी गई है. जहां से हर रोज लाखों का कोयला निकाल कर अलग अलग स्थानों पर भेजा जा रहा है. संगठित गिरोह यह काला कारनामा कर रहा है और प्रबंधन गाहे-बगाहे प्राथमिकी दर्ज करने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा है. कहा जाए तो कोयला की लूट रोकने में प्रबंधन पूरी तरह से फेल हो चुका है.

ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्टः कबरीबाद माइंस के पास बने सुरंग के अंदर से कोयले की चोरी (Etv Bharat)

इस बार ईटीवी भारत की टीम कबरीबाद माइंस के पास उस स्थान पर पहुंची जहां से लाखों टन कोयला चोरों ने निकाल लिया है. ईटीवी भारत की टीम के अलावा सीसीएल सुरक्षा विभाग के पदाधिकारी और कर्मी भी यहां पहुंचे. जब यहां अंदर जाया गया तो जो दिखा वह एक बार में विश्वास करने लायक नहीं था. यहां देखा गया कि चोरों ने जो सुरंग खोदी है वह काफी चौड़ी तो है और काफी लंबा भी है. जो जानकारी यहां पर हमें मिली उसके अनुसार चोरों ने लगभग ढाई किमी तक की खुदाई कर डाली है. इस बड़ी गैलरी के अलावा चोरों ने अलग-अलग स्थानों पर कई गैलरी बना दी है. एक स्थान पर तो तीन तल्ले की गैलरी भी मिला है.

कबरीबाद माइंस के पास बनी अवैध सुरंग (Etv Bharat)

सैकड़ों की संख्या में घुसते हैं चोर

यहां पर छानबीन करने और सीसीएल के सुरक्षा गार्डों से बात करने के बाद यह भी पता चला कि हर रोज रात 11-12 बजे के बाद सैकड़ों की संख्या में चोर घुसते हैं. चोरों में महिलाओं की संख्या भी काफी अधिक रहती हैं. सभी के पास गैता (लोहे का नुकीला औजार) के साथ साथ लाठी-डंडा रहता है. ये चोर काफी संख्या में रहते हैं जिनका विरोध करना जान को जोखिम में डालने के सामान है. अगर कोई गार्ड इन्हें खदेड़ने का प्रयास करता है तो उसकी पिटाई भी कर दी जाती है. यहां यह भी पता चला चोर देर रात से लेकर सुबह तक रहते हैं.

ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्टः कबरीबाद माइंस के पास बनी गैलरी से अवैध खनन (Etv Bharat)

खनन के बाद होती है लोडिंग, धनबाद-बिहार तक जाता है कोयला

यहां यह भी पता चला कि कोयला की अवैध कटाई मजदूर करते हैं फिर से इसे पास के इलाके में डंप किया जाता है. फिर कोयला को बाइक पर लादकर धनबाद के सर्रा के अलावा गिरिडीह जिला के अलग अलग स्थानों पर ले जाया जाता है. दर्जन बाइक कोयला बिहार भी भेजा जाता है. यह पूरा काम संगठित माफियाओं के संरक्षण में होता है. इन माफियाओं में कुछ वैसे संरक्षक है जो समाज में सफेद कॉलर कहलाते हैं. यही सफेद कॉलर वाले के दम पर माफिया दंभ भरते रहे हैं.

कबरीबाद माइंस के पास बने टनल के अंदर की तस्वीर (Etv Bharat)

कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा

कबरीबाद माइंस के पास जिस तरह अवैध खनन चल रहा है. यहां जिस तरह से असुरक्षित तरीके से कोयला को निकालने का काम चोर कर रहे हैं. जिस तरह से गैलरी लंबा और चौड़ा होता जा रहा है उससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. हादसे में लोगों की जान भी जा सकती है. यहां के लोग बताते हैं कि बरवाडीह से बनियाडीह तक जाने वाली सड़क भी इसी तरह के अवैध खनन के कारण आए दिन धंस रही है. ऐसे में इन अवैध सुरंग को बंद करने की जरूरत है ताकि बाद में पछताना नहीं पड़े.

कबरीबाद माइंस के पास कोयले का अवैध खनन (Etv Bharat)

गिरिडीह क्षेत्र में कोयला के लूट पर लगाम लगाने के लिए प्रबंधन निरंतर अपने स्तर से काम करता रहा है. सुरक्षा को अधिक दुरुस्त किया गया है. हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपने स्तर से प्रयास करे हीं हमलोगों ने एसडीएम और एसडीपीओ के संग भी मीटिंग कर प्रयास को बताया और मदद की मांग रखी है. प्रशासन ने भी कोयला चोरी और अवैध खनन पर रोकने में पूरी मदद का भरोसा दिया है. हमलोगों को न सिर्फ कबरीबाद माइंस के समीप हो रही कोयला चोरी को रोकना है बल्कि आने वाले दिनों में गिरिडीह ओपेनकास्ट माइंस को भी चलाना है. हम संयुक्त प्रयास के बल पर कोयला लूट को रोकने में कामयाब होंगे. : गिरिश कुमार राठौड़, जीएम, सीसीएल, गिरिडीह

