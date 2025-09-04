ETV Bharat / bharat

बाढ़ के पानी में बहती लकड़ियां, सुप्रीम कोर्ट ने मामले का लिया संज्ञान, नोटिस जारी - ILLEGAL FELLING OF TREES

बाढ़ के पानी में भारी मात्रा में लकड़ियां मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई है. कोर्ट ने इस मामले को लेकर नोटिस जारी किया है.

Published : September 4, 2025

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में अभूतपूर्व भूस्खलन और बाढ़ का संज्ञान लिया और केंद्र, NDMA और अन्य से जवाब मांगा. उत्तर भारत के कई राज्य भयावह बाढ़ की स्थिति का सामना कर रहे हैं. इनमें पंजाब लगभग चार दशकों में सबसे भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है.

इस मामले पर भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता वाली और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने सुनवाई की. पीठ ने कहा कि मीडिया रिपोर्टों में स्पष्ट प्रमाण हैं कि पेड़ों की अवैध कटाई हुई है. पीठ ने कहा, "हमने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में अभूतपूर्व भूस्खलन और बाढ़ देखी है..."

बाढ़ प्रभावित राज्यों को नोटिस
पीठ ने आगे कहा, "मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि बाढ़ में भारी मात्रा में जंगल बह रहे थे. प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि पेड़ों की अवैध कटाई हुई है." सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और पंजाब की सरकारों को नोटिस जारी किया.

सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश अनामिका राणा द्वारा दायर एक याचिका पर पारित किया, जिसमें पेड़ों की अवैध कटाई को ऐसी आपदाओं का एक प्रमुख कारण बताया गया था. टॉप कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद निर्धारित की है और सॉलिसिटर जनरल से कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि सुधारात्मक उपाय किए जाएं.

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जनहित रिट याचिका
संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जनहित रिट याचिका में भविष्य में आपदाओं को रोकने और हिमालयी राज्यों की प्रस्टाइन इकोलॉजी की रक्षा के लिए दिशानिर्देश बनाने या एसआईटी जांच का आदेश देने के लिए अदालच के हस्तक्षेप की मांग की गई है. साथ ही इसमें विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अन्य हिमालयी राज्यों में भूस्खलन और अचानक बाढ़ की बढ़ती घटनाओं की ओर इस न्यायालय का तत्काल ध्यान आकर्षित करने की भी मांग की गई है."

'आपदाओं से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए कोई योजना नहीं'
याचिका में तर्क दिया गया है कि डेडिकेटेड डिजास्टर ऑथोरिटीज होने के बावजूद केंद्र और राज्यों के पास इन आपदाओं से होने वाले नुकसान को रोकने या कम करने की कोई योजना नहीं है, जिनकी आवृत्ति हाल ही में बढ़ी है. याचिका में कहा गया है, "पहाड़ी सड़क नियमावली की अवहेलना, जल निकायों पर अतिक्रमण आदि भी इन आपदाओं की आवृत्ति में वृद्धि में योगदान दे रहे हैं. इसके अलावा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय भी हिमालयी क्षेत्र की प्राचीन पारिस्थितिकी और नदियों को क्षरण से बचाने के अपने कर्तव्य में विफल रहे हैं."

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से इन आपदाओं के कारणों का पता लगाने, अधिकारियों की जिम्मेदारियां निर्धारित करने और ऐसे उपाय सुझाने के लिए विशेषज्ञों की एक विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का आग्रह किया है, जो हिमालयी राज्यों की प्राचीन और नाज़ुक पारिस्थितिकी की रक्षा और संरक्षण में मदद कर सके और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन में भी सहायक हो.

याचिका में कहा गया है कि 2025 में मानसून की बारिश के बमुश्किल एक हफ़्ते के भीतर ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और पंजाब के कई ज़िलों में बड़े पैमाने पर और व्यापक रूप से घातक भूस्खलन हुए हैं.

'कोई प्रभावी उपाय या कदम नहीं उठाए'
याचिका में कहा गया है, "केंद्र और राज्य के अधिकारियों द्वारा राज्य के डिजास्टर- प्रोन एरिया में लोगों के प्रवेश को रोकने और/या रोकने के लिए कोई प्रभावी उपाय या कदम नहीं उठाए जा रहे हैं. वर्तमान में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली जैसे पड़ोसी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से आने वाले वाहनों, विजिटर्स और पर्यटकों की संख्या को नियंत्रित, जांच और रेगुलेट करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिससे वे मृत्यु और दुर्घटनाओं के प्रति संवेदनशील बने हुए हैं, और राज्य में लोगों की अंतर-जिला आवाजाही पर भी कोई नियंत्रण नहीं है."

याचिका में दावा किया गया है कि सड़कों और राजमार्गों के निर्माण में शामिल सार्वजनिक प्राधिकरण, विशेष रूप से, पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई, सड़कों और राजमार्गों के निर्माण और उसके बाद भी पहाड़ी ढलानों की कटाई और वनस्पति के संरक्षण के संबंध में इंडियन रोड कांग्रेस के हिल रोड मैनुअल 1998 में निर्धारित महत्वपूर्ण दिशानिर्देशों की खुलेआम अवहेलना कर रहे हैं.

याचिका में कहा गया है कि नदियों, नालों, जलमार्गों और मार्गों पर/के किनारे निर्माण और अतिक्रमण पर या खुली भूमि पर मलबा डालना, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 24(1)(बी) का स्पष्ट उल्लंघन है.

याचिका में कहा गया है, "पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के तहत कोई उपाय करने या फिर उक्त अधिनियम की धारा 5 के तहत इन हिमालयी राज्यों की प्राचीन और नाजुक पारिस्थितिकी के क्षरण को रोकने और कम करने के लिए कोई निर्देश जारी करने में विफल रहा है.

