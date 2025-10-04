ETV Bharat / bharat

IIT रुड़की का स्वच्छ और आत्मनिर्भर भारत अभियान, मिट्टी और भूसे से बनाए इको फ्रेंडली बर्तन

मिट्टी और भूसे से बनाए भोजन के लिए बर्तन: आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों की यह खोज न केवल पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह किसानों के लिए नई संभावनाओं का द्वार भी खोल सकती है.

आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने पराली का निकाला समाधान: यह नई पहल दो बड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों, पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण और प्लास्टिक से बढ़ते संकट दोनों का एक साथ समाधान दे सकती है. गेहूं की कटाई के बाद बचने वाली पराली के भूसे को इस तकनीक के माध्यम से जैव-अवक्रमणीय (नष्ट होने योग्य) और कम्पोस्टेबल डिस्पोजल बर्तन में बदला गया है, जो उपयोग के बाद दोबारा मिट्टी में मिल जायेगा. इस तकनीक को वैज्ञानिकों ने मिट्टी से मिट्टी तक के सिद्धांत पर विकसित किया है.

रुड़की: देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने पर्यावरण की रक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. संस्थान की इनोपैप लैब (Innovation in Paper & Packaging Lab) ने पैरासन मशीनरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड औरंगाबाद के साथ मिलकर गेहूं के भूसे और मिट्टी से पर्यावरण अनुकूल खाने की प्लेट और बर्तन तैयार किए हैं. यह तकनीक न केवल प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग का विकल्प साबित हो सकती है, बल्कि खेतों में जलाए जाने वाली पराली की समस्या का भी समाधान पेश कर सकती है.

हर साल देश में लगभग 35 करोड़ टन कृषि पराली पैदा होती है. जिसमें से ज़्यादातर हिस्सा या तो जला दिया जाता है या बेकार फेंक दिया जाता है. पराली जलाने से हवा में भारी मात्रा में कार्बन डाईऑक्साइड और प्रदूषक तत्व फैलते हैं, जो सांस संबंधी बीमारियों और जलवायु परिवर्तन की समस्या को बढ़ाते हैं. अब उसी भूसे को वैज्ञानिकों ने कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल कर उपयोगी उत्पाद में बदल दिया है. इस पहल से किसानों को उनके पराली का भी मूल्य मिलेगा, जिससे उन्हें अतिरिक्त आय का स्रोत भी प्राप्त हो सकता है.

वैज्ञानिकों ने समाज के लिए किया काम: इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व प्रोफेसर विभोर के रस्तोगी जो कागज़ प्रौद्योगिकी विभाग में कार्यरत हैं ने किया है. इस प्रोजेक्ट के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि-

ये इस बात का उदाहरण है कि विज्ञान और इंजीनियरिंग कैसे मिलकर रोज़मर्रा की समस्याओं का समाधान दे सकते हैं. उन्होंने कहा हमने जो तकनीक विकसित की है वह पूरी तरह पर्यावरण अनुकूल है. गेहूं का भूसा खेतों में जला दिया जाता है, जिससे प्रदूषण फैलता है. अब यही भूसा खाने के प्लेट, बाउल और टेबलवेयर में बदला जा सकता है. यह सस्ता टिकाऊ और उपयोग के बाद मिट्टी में गलने वाला है.

-प्रोफेसर विभोर के रस्तोगी, वैज्ञानिक, आईआईटी रुड़की-

युवाओं की भूमिका भी अहम: इस परियोजना में जैस्मीन कौर और डॉ. राहुल रंजन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. दोनों शोधकर्ताओं ने मोल्डेड टेबलवेयर यानी ढले हुए प्लेट और बर्तनों के विकास में तकनीकी और डिजाइन संबंधी काम किया. उनका कहना है कि यह प्रोजेक्ट इस बात का उदाहरण है कि युवा शोधकर्ता भी स्थायी भविष्य के निर्माण में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं. आईआईटी रुड़की की यह खोज स्वच्छ भारत मिशन, आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया जैसे राष्ट्रीय अभियानों को नई दिशा देती है. यह पहल ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो बड़ी समस्या से निजात दिला सकता है.

मिट्टी और भूसे की प्लेट इको फ्रेंडली होगी (Photo courtesy: IIT Roorkee)

इनोवेशन से आईआईटी के डायरेक्टर खुश: आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रोफेसर कमल किशोर पंत ने कहा कि-

यह नवाचार इस बात का उदाहरण है कि हमारा संस्थान समाज की वास्तविक चुनौतियों पर काम कर रहा है. प्रयोगशालाओं में किया गया शोध अब जमीन पर दिखने लगा है. भूसे से बने यह उत्पाद स्वच्छ भारत और मेक इन इंडिया अभियानों को मजबूती देंगे और देश को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान करेंगे.

-प्रोफेसर कमल किशोर पंत, निदेशक, आईआईटी रुड़की-

पहले बाजरा की पराली से स्ट्रॉ बनाए थे: ये पहला मौका नहीं है जब आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने कोई समाज और पर्यावरण फ्रेंडली इनोवेशन किया हो. इससे पहले यहां के वैज्ञानिकों ने पराली से स्ट्रॉ बनाए थे. ये स्ट्रॉ बार्नयार्ड बाजरा से तैयार किए गए हैं. प्लास्टिक के स्ट्रॉ से पानी या जूस आदि पीने से शरीर को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन बाजरे का स्ट्रॉ स्वास्थ्य के लिहाज से ठीक होने के साथ ही ज्यादा टिकाऊ भी है.अब एक बार फिर आईआईटी रुड़की का का सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट के खिलाफ लड़ाई में एक अहम इनोवेशन है.

