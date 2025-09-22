IIT मद्रास और कैटरपिलर के बीच वैश्विक अनुसंधान साझेदारी, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
कैटरपिलर के साथ आईआईटी मद्रास का जुड़ाव एक नए आयाम में प्रवेश कर रहा है.
Published : September 22, 2025 at 7:59 PM IST
चेन्नई: इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास (IIT Madras) एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय विनिर्माण फर्म कैटरपिलर इंक के साथ 'ग्लोबल यूनिवर्सिटी पार्टनर' के तौर पर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों पर संयुक्त अनुसंधान करने जा रहा है. इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर 8 अगस्त 2025 को हस्ताक्षर किए गए.
समझौता ज्ञापन पर इंजीनियरिंग और कंट्री मैनेजर, कैटरपिलर इंक, भारत, के उपाध्यक्ष भुवन आनंदकृष्णन और आईआईटी मद्रास के निदेश प्रोफेसर वी. कामकोटि, प्रोफेसर शेख फारुक अली, एप्लाइड मैकेनिक्स और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग विभाग, अन्य हितधारकों ने हस्ताक्षर किए.
इस बैठक में अमेरिका से कैटरपिलर के प्रमुख कर्मचारियों ने भी वर्चुअल माध्यम से भाग लिया. आगे की बातचीत के क्षेत्रों की पहचान उन्नत विनिर्माण, एआई और डेटा विज्ञान, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, स्वायत्तता- स्वायत्त खनन उपकरण, गैस टर्बाइन और इंजन, और ऊर्जा संघ, बैटरी, ईंधन सेल और विद्युतीकरण सहित अन्य क्षेत्रों में की गई.
इस सहयोग का स्वागत करते हुए, आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रो. वी कामकोटि ने कहा कि, कैटरपिलर इंक एक बहु-विषयक कंपनी है जिसका आईआईटी मद्रास के विभिन्न विभागों से संबंध है. उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस सहयोग से कई रोमांचक उत्पाद तैयार होंगे जो वैश्विक मानकों के होंगे.
इसके अलावा, कैटरपिलर इंडिया के इंजीनियरिंग उपाध्यक्ष और कंट्री मैनेजर, श्री भुवन आनंदकृष्णन ने कहा कि, उन्हें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (IITM) के साथ एक विस्तारित समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने पर गर्व है, जो दीर्घकालिक साझेदारी को और मजबूत करेगा. इस सहयोग का उद्देश्य कैटरपिलर के वैश्विक विश्वविद्यालय सहयोग मॉडल के अनुरूप, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान, परामर्श और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देना है. उन्होंने कहा कि, कैटरपिलर अपने शताब्दी साल का जश्न मना रहा है, और यह साझेदारी मौजूदा संबंधों को और मज़बूत करेगी और नवाचारों का मार्ग प्रशस्त करेगी.
यह सहयोग निम्नलिखित माध्यमों से पूरा किया जाएगा:
- चिन्हित प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास.
- सतत शिक्षा कार्यक्रम.
- प्रतिभा विकास गतिविधियां, जिनमें नवाचार क्लबों और तकनीकी कार्यक्रमों का प्रायोजन शामिल है.
- आईआईटीएम के छात्रों को इंटर्नशिप के साथ-साथ पूर्णकालिक रोजगार के अवसर प्रदान करना.
इस सहयोग के बारे में बात करते हुए, आईआईटी मद्रास के डीन (आईसीएसआर) प्रो. मनु संथानम ने कहा कि, आईआईटी मद्रास देश में उद्योग सहयोग के मामले में अग्रणी है. कैटरपिलर के साथ आईआईटी मद्रास का जुड़ाव एक नए आयाम में प्रवेश कर रहा है, क्योंकि आईआईटीएम कैटरपिलर का ग्लोबल यूनिवर्सिटी पार्टनर बन गया है.
उन्होंने कहा कि, इससे आपसी संपर्क बढ़ेगा और दुनिया भर में कैटरपिलर की विभिन्न शाखाओं से और भी रोमांचक सहयोगी परियोजनाएं सामने आएंगी. उन्होंने यह भी कहा कि, आईआईटीएम को कैटरपिलर जैसी अग्रणी वैश्विक औद्योगिक संस्था के साथ इस साझेदारी को मजबूत करने पर गर्व है.
कैटरपिलर 2006 से आईआईटी मद्रास के साथ सहयोग कर रहा है. 2008 में, कैटरपिलर ने आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क परिसर में एक सह-स्थित कार्यालय स्थापित किया. इसके अलावा, कैटरपिलर सतत शिक्षा कार्यक्रमों, परामर्श प्रयासों और अनुसंधान पहलों, प्रतिभा विकास गतिविधियों, जिसमें नवाचार क्लबों और तकनीकी कार्यक्रमों का प्रायोजन शामिल है, पर आईआईटी मद्रास के साथ सहयोग करता है.
यह सहयोग नए तकनीकी क्षेत्रों में अनुसंधान करके दोनों संगठनों की नवोन्मेषी क्षमताओं को मजबूत और एकीकृत करता है, जिससे प्रोफेसरों, छात्रों, आईआईटीएम पारिस्थितिकी तंत्र और कैटरपिलर को लाभ होता है.
