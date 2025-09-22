ETV Bharat / bharat

IIT मद्रास और कैटरपिलर के बीच वैश्विक अनुसंधान साझेदारी, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

IIT मद्रास और कैटरपिलर ने वैश्विक अनुसंधान साझेदारी के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ( ETV Bharat )

चेन्नई: इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास (IIT Madras) एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय विनिर्माण फर्म कैटरपिलर इंक के साथ 'ग्लोबल यूनिवर्सिटी पार्टनर' के तौर पर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों पर संयुक्त अनुसंधान करने जा रहा है. इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर 8 अगस्त 2025 को हस्ताक्षर किए गए.

समझौता ज्ञापन पर इंजीनियरिंग और कंट्री मैनेजर, कैटरपिलर इंक, भारत, के उपाध्यक्ष भुवन आनंदकृष्णन और आईआईटी मद्रास के निदेश प्रोफेसर वी. कामकोटि, प्रोफेसर शेख फारुक अली, एप्लाइड मैकेनिक्स और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग विभाग, अन्य हितधारकों ने हस्ताक्षर किए.

कैटरपिलर के साथ आईआईटी मद्रास का जुड़ाव एक नए आयाम में प्रवेश कर रहा है (ETV Bharat)

इस बैठक में अमेरिका से कैटरपिलर के प्रमुख कर्मचारियों ने भी वर्चुअल माध्यम से भाग लिया. आगे की बातचीत के क्षेत्रों की पहचान उन्नत विनिर्माण, एआई और डेटा विज्ञान, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, स्वायत्तता- स्वायत्त खनन उपकरण, गैस टर्बाइन और इंजन, और ऊर्जा संघ, बैटरी, ईंधन सेल और विद्युतीकरण सहित अन्य क्षेत्रों में की गई.

इस सहयोग का स्वागत करते हुए, आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रो. वी कामकोटि ने कहा कि, कैटरपिलर इंक एक बहु-विषयक कंपनी है जिसका आईआईटी मद्रास के विभिन्न विभागों से संबंध है. उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस सहयोग से कई रोमांचक उत्पाद तैयार होंगे जो वैश्विक मानकों के होंगे.

इसके अलावा, कैटरपिलर इंडिया के इंजीनियरिंग उपाध्यक्ष और कंट्री मैनेजर, श्री भुवन आनंदकृष्णन ने कहा कि, उन्हें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (IITM) के साथ एक विस्तारित समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने पर गर्व है, जो दीर्घकालिक साझेदारी को और मजबूत करेगा. इस सहयोग का उद्देश्य कैटरपिलर के वैश्विक विश्वविद्यालय सहयोग मॉडल के अनुरूप, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान, परामर्श और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देना है. उन्होंने कहा कि, कैटरपिलर अपने शताब्दी साल का जश्न मना रहा है, और यह साझेदारी मौजूदा संबंधों को और मज़बूत करेगी और नवाचारों का मार्ग प्रशस्त करेगी.