चेन्नई: बहुराष्ट्रीय कूरियर डिलीवरी सेवा कंपनी फेडरल एक्सप्रेस कॉर्पोरेशन (FedEx) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (IIT मद्रास) के बीच एक संयुक्त उद्यम 'FedEx स्मार्ट सेंटर', IIT परिसर में लॉन्च किया गया. इस केंद्र का उद्देश्य टिकाऊ, तकनीक-संचालित लॉजिस्टिक्स समाधान तैयार करना है.

इस अवसर पर आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी. कामकोटि ने कहा, "एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ और कुशल लॉजिस्टिक्स से निर्धारित होती है. आईआईटी मद्रास और फेडएक्स द्वारा किए गए संयुक्त प्रयास न केवल लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति शृंखला में जटिल समस्याओं का समाधान करेंगे, बल्कि मानव संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों और संबंधित बुनियादी ढांचे का भी समाधान करेंगे."

उद्घाटन का नेतृत्व फेडएक्स के मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और अफ्रीका (एमईआईएसए) के अध्यक्ष कामी विश्वनाथन ने किया. मौके पर फेडएक्स के विपणन, ग्राहक अनुभव और एयर नेटवर्क के उपाध्यक्ष नितिन नवनीत टाटीवाला, आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी. कामकोटि और आईआईटी मद्रास के डीन (पूर्व छात्र और कॉर्पोरेट संबंध) प्रोफेसर अश्विन महालिंगम भी मौजूद रहे.

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, फेडएक्स से पांच वर्ष के लिए 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान से समर्थित यह केंद्र, आपूर्ति शृंखलाओं में गतिशीलता, लचीलापन और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के लिए नए सिरे से परिकल्पना करने हेतु अत्याधुनिक अनुसंधान, उन्नत डिजिटल उपकरण और उद्योग विशेषज्ञता को संयोजित करेगा.

प्रो. अश्विन महालिंगम ने बहुराष्ट्रीय कंपनी को उसके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा, "यह सहयोग उद्योग विशेषज्ञता और अकादमिक नवाचार को एक साथ लाकर टिकाऊ लॉजिस्टिक्स के लिए वास्तविक दुनिया के समाधान तैयार करता है. अत्याधुनिक अनुसंधान, प्रतिभा विकास और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देकर, यह केंद्र लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र पर एक परिवर्तनकारी प्रभाव डालने के लिए तैयार है."

इस केंद्र से कार्बन-तटस्थ परिचालन, स्वायत्त वितरण प्रणाली, ईवी अवसंरचना, पूर्वानुमान विश्लेषण और एआई-संचालित श्रमिक सुरक्षा से संबंधित अंतःविषय परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की उम्मीद है. साथ ही क्षमता विकास और ज्ञान साझा करने के लिए प्लेटफॉर्म का निर्माण भी किया जाएगा.

परियोजना की प्रमुख अन्वेषक, आईआईटी मद्रास के प्रबंधन अध्ययन विभाग की प्रो. अर्शिंदर कौर ने कहा, "हम इलेक्ट्रिक वाहनों, मानवरहित हवाई वाहनों (यूएवी) और डिजिटल ढांचों जैसी उभरती तकनीकों को अपनाकर, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता और आपूर्ति शृंखला की दृश्यता को बढ़ाकर आपूर्ति शृंखला और लॉजिस्टिक्स उद्योग के भविष्य को बदलने के इच्छुक हैं. वैश्विक परिवेश की जटिलताओं और अनिश्चितताओं से पूरी तरह वाकिफ होने के कारण, हम भारत को एक शक्तिशाली वैश्विक लॉजिस्टिक्स केंद्र के रूप में स्थापित करने के दृष्टिकोण से प्रेरित हैं."

